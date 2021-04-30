تكات تحضير الكفتة المشوية أحلى من المحلات في البيت

الكفتة بجميع أنواعها تعد مطلب جمهوري فالجميع يعشقها ويسعى دائما لتناولها في المطاعم المختلفة، ولكن الكفتة المشوية ومذاقها الرائع هي التي تحقق نسبة عالية جدًا من المشتريات في أي مطعم، وهذا بسبب طعمها المميز ورائحتها علي الفحم التي تجذب العشاق لها من على بعد أمتار، كما أنها تعد من الوجبات المفضلة في العزائم نظرا لسهولة اعادهم وتوفر مكوناتها في المنزل.

تكات تحضير الكفتة المشوية

محور محركات البحث طول الأيام الماضية بسبب دخول شهر رمضان المبارك علينا والمعروف باللمة والعزائم الشهية، فكل سيدة ترغب في تقديم وجبات شهية ومفيدة في نفس الوقت لذيذة، لذا بدأوا في البحث عن الطرق المختلفة لإعداد الكفتة المشوية .

طريقة إعداد الكفتة المشوية

هناك العديد من الطرق الخاصة بإعداد الكفتة المشوية سوف نتحدث عنهم فيما يلي

مكونات الكفتة المشوية

كليو من اللحم المفروم.

3 حبات من البصل متوسط الحجم مفروم ناعم مُصفى من الماء.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

ربطة من البقدونس المفروم.

ملعقة متوسطة الحجم من الملح ويمكن التزويد أو الإنقاص حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

قومي بتحضير وعاء عميق وضعي فيه جميع المكونات السابقة واخلطيهم جيدًا.

قومي بوضع هذا الخليط في الثلاجة لمد لا تقل عن نصف ساعة.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بإخراج هذا الخليط من الثلاجة وإبدأي في تشكليه علي شكل اصابع.

قومي بتحضير الشوية الخاصة بكي وضعي فيها كمية الفحم المناسبة واشعليها.

قومي بوضع أشكال الكفتة علي الشواية مع التقليب جيدًا حتى تتحمر من جميع الجوانب.

استخدمي ماء البصل الذي تم الاحتفاظ في رش الكفتة.

قومي بتحضير طبق واسع وجهزي بعض الخضروات عليه من أجل تقديم الكفتة عليه.

قومي بإحضار العيش والطحينة والسلطة وافرحي أسرتك بهذه الوجبة اللذيذة التي يتم اعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة الكفتة المشوية