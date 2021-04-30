تكات تحضير الكنافة النابلسية في المنزل أشهى من المحلات

الكنافة النابلسية من أصناف الحلوى، وتشتهر هذه الكنافة ببلاد فارس، وحاليا بفلسطين والشام وبعض البلاد المجاورة، ولكنها تتميز بمذاق جميل ونكهة طيبة، ويتم حشوها نوع من أنواع الجبن، وتتميز هذه الكنافة بأنها تحتوي على قيمة غذائية لما تحتويه من مكونات.

تكات تحضير الكنافة النابلسية

تتميز كنافة النابلسية بأنها من أصناف الحلوى الخفيفة التي يمكن تناولها بعد وجبة الإفطار، لذا سنقوم بعمل مقال توضيحي يشرح طريقة الكنافة من خلال الكلمات الآتية.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

للحصول على نتيجة مذهلة ورائعة لابد من اتباع نفس مقدار وأهم الخطوات، كي تحصلي على نتيجة مناسبة، وإليكم مقادير الكنافة النابلسية

نصف كيلو من عجينة الكنافة.

كوبان جبنة (شيدر أو كيري والأفضل استخدام جبن العكاوي).

نصف كوب سمنة سائلة.

نصف ملعقة لون أحمر.

2 كوب من الشربات.

فستق مكسر أو مطحون

من أهم الخطوات التي تعطي مذاق خاص للكنافة هي بشر الجبنة وإضافة جزء من الجبن الموتزاريلا إليها، كي تعطي طعم لذيذ.

أو ممكن عدم استخدام أي نوع آخر، ويتم الاستبدال الجبن بالنقع تخفيفًا من نسبة الملح بالجبن عكاوي.

في وعاء على النار ضعي مقدار من السمنة حتى تسخن قومي بفركها ووضعها تحمر، ثم أضيفي إليها لون الطعام وابدئي بالتقليب حتى يتجانس اللون مع الكنافة بشكل كامل.

ادهني الصينية بمقدار من السمن وضعي نصف الكنافة ويخليها الجبنة و باقي الكنافة على الجبنة.

يتم وضع الصينية في وعاء أكبر بداخله ماء ساخن، ولكن بعد دهن الطبق العليا من الكنافة بمقدار بسيط من السمنة، وبعد ذلك توضع في الفرن لكي يتم تحمير الوجه.

يتم إخراج الكنافة واسقيها بمقدار الشربات الجاهز وقومي بتزينها بالفستق، وأخيرًا فقد خلصنا على كنافة النابلسية في أقل وقت ممكن وأقل تكلفة.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية