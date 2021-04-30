سر سحري لطريقة عمل سلطة الطحينة الرائعة في المنزل

سلطة الطحينة من المقبلات الشرقية الذي يفضلها الكثير وخاصة أثناء تناول المشويات، فقد تري أن البعض يفضل مطعم ما بسبب جودة وطعم المقبلات الذي يقدمها، فهذه المقبلات تعد أساسية في كل واجبة، ومن أشهى المقبلات التي تألقت الإعجاب من قبل الجميع هي سلطة الطحينة بجميع أنواعها سواء كانت سلطة طحينة عادية او بالزبادي وأيضا بالبابا غنوج، فهي ذو مذاق طيب بالإضافة أنها تحتوى على قيم غذائية متنوعة ومفيدة للجسم.

طريقة عمل سلطة الطحينة

من الأطباق الرئيسية على كل سفرة في كل وجبة فأثناء الفطار مع الفول يتخطى طعمها الخيال، وفي واجبة الغداء مع المشويات تضيف طعما مميزًا، فهي أساسية ورئيسية بصورة يومية أي لا غني عنها بكافة أصنافها.

طرق إعداد سلطة الطحينة

تواجد أصناف متنوعة من سلطة الطحينة ولكل صنف منها طريقة محددة في اعدادها تابعي معانا للتعرف على هذه الأصناف

سلطة الطحينة

مكونات سلطة الطحينة

3 فصوص من الثوم المفرومين

3 ملاعق من الدقيق.

ملعقتين كبار من الخل الأبيض.

طحينة خام.

زيت.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الكمون.

احضري وعاء عميق وضعي فيه كل من الطحينة والخل والثوم والملح والكمون واخلطيهم جيدًا حتي يمتزجون سويا.

قومي بإضافة الدقيق على الخليط بصورة تدريجية مع التقليب الجيد حتى لا يتكون معك كتل صغيرة وإن لازم الأمر قومي بإضافة القليل من الماء.

ضعي الخليط في طبق التقديم الخاص بكِ وضعي على الوجهة القليل من الزيت وهنا يصبح طباقكِ جاهز للتقديم.

طريقة سلطة الطحينةسلطة الطحينة بالزبادي

مكونات سلطة الطحينة بالزبادي

كوب صغيرة من الزبادي.

عصرة من الليمون.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

فلفل حار.

بقدونس للتزيين على الوجه.

طحينة خام.

ملح.

ضعي كل هذه المكونات في وعاء عميق واخلطيهم جيدًا حتي تحصلي قوام مناسب ليس بالثقيل ولا بالخفيف السائل.

قومي بوضع السلطة في طبق التقديم الخاص بكِ.

قومي بإضافة البقدونس على الوجه للتزين.

طريقة سلطة الطحينة بالزبادي