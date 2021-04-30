طريقة عمل الجلاش بالمهلبية بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهز

الجلاش بالمهلبية ، أحد أنواع الحلويات الشعبية والشرقية اللذيذة والشهية والتي تشهد إقبالا كثيرا عليها، وخاصة في شهر رمضان الكريم، فلا يخلو من سفرة، وصوابع زينب أيضاً، حيث يقبل الجميع عل شرائهم من المحلات باستمرار، وقد يكلف شرائهم أموالا باهظة، علاوة على ذلك أنه قد يكون غير صحي ونظيف، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بسهولة وبساطة وبطريقة مضمونة وصحية حتى يتثنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة وبدون جهد ومشقة، وتقديمه لأفراد أسرتها وإسعادهم. وهو يتميز بقيمته الغذائية، وبمذاقه الشهي والمميز والأكثر من رائع، كما أنها خفيف على المعدة. كما يمكنكم تجربة قطايف بالقشطة والاستمتاع بمذاقها الطيب والخاص والمميز مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الجلاش بالمهلبية وطريقة تحضيره بطريقة سهلة ومضمونة وأحلى من الجاهز سوف يجعلكم تحضرونه كل يوم.

مكونات الجلاش بالمهلبية

يتكون الجلاش بالمهلبية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الخاص والمميز واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة فيكل بيت، وهي كالآتي:

ورق جلاش.

50 جم من الزبدة المذابة.

مقادير المهلبية

2 كيلو ونصف من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من السميد.

مقادير الشربات (القطر)

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

للتزيين

فستق مطحون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الجلاش بالمهلبية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر المهلبية، نضع حلة على النار ونضيف إليها الحليب والسميد ونقلبهم جيدا، ثم نترك الخليط يغلي على النار، وعندما يغلي نرفع الحلة من على النار ونترك المهلبية تبرد.

نفرد ورق الجلاش على طاولة فوق بعض وندهن كل ورقة بالزبدة المذابة، ثم نقطعهم مربعات، ونضع فوق كل مربع كمية من المهلبية الباردة، ونضع فوق المهلبية فستق مطحون، ثم نقفلهم على شكل مربع.

نحضر صينية بيركس وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها الجلاش.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركه حتى يصبح لونه ذهبيا.

نخرج صينية الجلاش من الفرن ونسقيه مباشرة بالشربات البارد، ثم نزينه بالفستق المطحون.

نقدم الجلاش في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلة على النار ونضيف إليها السكر والماء وعصير الليمون، ونترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق، وعندما يغلي الشربات نرفعه من على النار ونتركه يبرد، وبذلك يكون الشربات جاهز.