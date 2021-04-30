طريقه عمل طاجن مكرونة محمره بالكبدة زي المطاعم

طريقه عمل طاجن مكرونه محمره بالكبدة وهي أكلة سهلة واقتصادية وفي نفس الوقت تحتوي علي مكونات مفيد للجسم، كما أنها وجبة موفرة للغاية ولا تتكلف شيء، ومكوناتها تتواجد في كل بيت، حيث أن جميع مكوناتها تحتوي علي مواد مفيدة لصحة الإنسان، حيث أن كبد الدجاج من الأكلات المفيدة. نصف كيلو جرام من كبده الدجاج تكون مقطعة

400 جرام من المكرونه نوع أساور

2 من حبات البطاطس مقطعة مكعبات وتكون محمرة

حبتان من البصل المفروم

ملعقه كبيره ثوم مفروم

اربع ملاعق كبيره من الصلصة

لتر مرقه

ماء ساخن

سمنه مكونات مكرونه محمره بالكبدة التوابل ملعقه صغيره قرفه بودر

ملعقه صغيره كبابه صيني

ملعقه صغيره بابريكا

نصف ملعقه صغيره حبهان باودر

وجوز الطيب ملح وفلفل اسود طريقه تحضير مكرونه محمره بالكبدة نقوم بإحضار حله ونضع فيها سمنه ثم نضع المكرونه مع السمن وبعد ذلك نقوم بوضع الحلة على النار نقوم بتحمير المكرونه جيدا في السمن ونستمر في التقليب الجيد حتى نتأكد أن المكرونه قد تحمرت بعد ذلك نضيف البصل المفروم علي المكرونة ثم نقوم بالتقليب بعد ذلك نضيف الثوم ونقلبه مع الخليط جيدا ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كبد الدجاج المقطعة وبعدها نضيف جميع التوابل التي مع الكبد وهي القرنفل والقرفة والحبهان البودر والكبابة الصيني والملح والفلفل الأسود وجوز الطيب ونقوم بتقليب الكبده ويترك على النار حتى تتوشح جيدا ثم نقوم بإضافة صلصة الطماطم ونضيف مرقه آو شوربه الفراخ التي توجد لديكم و ونقوم بتقليبهم وبعد ذلك نغطيها ونتركها على نار حتى تتشرب المكرونه جميع السوائل ونتأكد أنها قد استوت بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس المحمرة على الوجه نضعها مع المكرونه حتى تشرب من الصوص الذي يتواجد فيها بعد ذلك نحضر طاجن أو صينيه بايركس ونضع فيها المكرونه و نقوم بدخالها الفرن طريقه تحضير مكرونه محمره بالكبدة الوسوم

طريقه عمل طاجن مكرونه محمره بالكبدة وهي أكلة سهلة واقتصادية وفي نفس الوقت تحتوي علي مكونات مفيد للجسم، كما أنها وجبة موفرة للغاية ولا تتكلف شيء، ومكوناتها تتواجد في كل بيت، حيث أن جميع مكوناتها تحتوي علي مواد مفيدة لصحة الإنسان، حيث أن كبد الدجاج من الأكلات المفيدة. نصف كيلو جرام من كبده الدجاج تكون مقطعة

400 جرام من المكرونه نوع أساور

2 من حبات البطاطس مقطعة مكعبات وتكون محمرة

حبتان من البصل المفروم

ملعقه كبيره ثوم مفروم

اربع ملاعق كبيره من الصلصة

لتر مرقه

ماء ساخن

سمنه مكونات مكرونه محمره بالكبدة التوابل ملعقه صغيره قرفه بودر

ملعقه صغيره كبابه صيني

ملعقه صغيره بابريكا

نصف ملعقه صغيره حبهان باودر

وجوز الطيب ملح وفلفل اسود طريقه تحضير مكرونه محمره بالكبدة نقوم بإحضار حله ونضع فيها سمنه ثم نضع المكرونه مع السمن وبعد ذلك نقوم بوضع الحلة على النار نقوم بتحمير المكرونه جيدا في السمن ونستمر في التقليب الجيد حتى نتأكد أن المكرونه قد تحمرت بعد ذلك نضيف البصل المفروم علي المكرونة ثم نقوم بالتقليب بعد ذلك نضيف الثوم ونقلبه مع الخليط جيدا ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كبد الدجاج المقطعة وبعدها نضيف جميع التوابل التي مع الكبد وهي القرنفل والقرفة والحبهان البودر والكبابة الصيني والملح والفلفل الأسود وجوز الطيب ونقوم بتقليب الكبده ويترك على النار حتى تتوشح جيدا ثم نقوم بإضافة صلصة الطماطم ونضيف مرقه آو شوربه الفراخ التي توجد لديكم و ونقوم بتقليبهم وبعد ذلك نغطيها ونتركها على نار حتى تتشرب المكرونه جميع السوائل ونتأكد أنها قد استوت بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس المحمرة على الوجه نضعها مع المكرونه حتى تشرب من الصوص الذي يتواجد فيها بعد ذلك نحضر طاجن أو صينيه بايركس ونضع فيها المكرونه و نقوم بدخالها الفرن طريقه تحضير مكرونه محمره بالكبدة

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