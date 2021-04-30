كعك العيد الناعم مع العجمية اللذيذة أسهل طريقة وأفضل من طعم المحلات، يعد كعك العيد من ثقافات الحضارات المصرية القديمة، ويتم عمله في الأعياد والعديد من المناسبات السعيدة بأشكال متعددة ومتميزة، تعبر عن السعادة والسرور، كما يتم تقديمه إلي الضيوف ولأفراد البيت، وعندما يقترب عيد الفطر المبارك تبدأ جميع السيدات في إعداده بالبيت، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل كعك العيد الناعم مع العجمية على طريقة الأمهات والجدات القدامى بأبسط الوصفات ويتم تحضيرها في المطبخ بكل سهولة، وعمل العديد من أشكال وأطعمة الكعك، والكعك يوفر في الوقت صباحًا لتحضير الفطور، ويساهم في تقليل ميزانية المنزل.

طريقة عمل كعك العيد بسهولة أولًا مكونات العجمية:

وتعتبر العجمية من الأساسيات التي يتم حشو الكعك بها، وتعطي طعم جميل له تماما كما التشيز كيك بالسفرة الأجنبية والتي تعلمناها هنا بالوطن العربي بل وأتقناها أيضاً لمذاقها الرائع.

3 ملاعق كبيرة تحتوي على سمن بلدي.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

1 كوب من عسل النحل النقي.

1 ملعقة صغيرة من السمسم.

½ ملعقة من بهارات الكعك.

1 كيلو دقيق أبيض نقي.

½ كوب يحتوي على سمن بلدي.

كوب كبير من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة بها خميرة جافة.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة بها سكر أبيض بودرة.

¼ ملعقة من الملح.

ثانيًا مكونات كعك العيد الناعم:طريقة تحضير العجمية

يتم وضع السمن البلدي في إناء كبير ويتم تسخينه على النار لنحصل علي طعم العجمية الرائع:

نقوم بإضافة الدقيق ونخلطهم حتى يصبح لونه أصفر.

نقوم بإضافة بهارات الكعك والسمسم ونخلطهم بعناية، ثم نزيل الإناء من على النار.

يتم إضافة العسل النحل الأبيض ببطء مع التقليب المستمر.

ثم نعيد الإناء إلى النار مرة ثانية، ونقوم بالتقليب لنحصل على عجينة ذات قوام سميك، حيث لا تلتصق بالأصابع.

نزيلها من على النار ونتركها جانبًا حتى تبرد ونستخدمها في الحشو.

طريقة تحضير الكعك الناعم

من أجل الحصول علي طعم كعك العيد الناعم تماماً مثل طعم المحلات ينبغي تجهيز كافة المتطلبات التالية كلها قبل البدء بعملية التحضير: