طريقة عمل بيتيفور العيد في المنزل – وصفات سهلة وبسيطة

انقضى أكثر من نصف شهر رمضان المبارك كعادته يرحل رمضان سريعاً، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك نضع إليكم طريقة عمل بيتيفور العيد، ونظراً كون البيتيفور غير مخصص فقط لعيد الفطر، لكن يشتهر عيد الفطر به ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً أكثر من طريقة عمل البيتيفور في المنزل بسهولة نظراً لكونه أحد معشوقات الأطفال ومن أكثر المعجنات التي يحبونها الأطفال وتجلب لهم السعادة.

طريقة عمل البيتيفور في المنزل

نضع إليكم فيما يلي خطوات عمل بيتيفور العيد في المنزل نظراً لما يُعانيه العالم حالياً من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 منذ أكثر من عام وهو ما دفع إلى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع زيادة انتشار هذا الفيروس، ومن ضمن تلك الإجراءات هو تجنب شراء العديد من الأشياء من خارج المنزل والتي من المؤكد أن من بينها كعك العيد والحلويات المختلفة وكافة المعجنات.

عدد 2 كوب من الدقيق

كمية ملائمة من الحليب تقدر بنحو 2 كوب تقريباً وتحدد حسب نعومة العجين.

كمية من الكاكاو حسب الرغبة

عدد 2 صفار بيض

شوكولاتة سائلة (تحدد الكمية حسب الرغبة)

مربى (تحدد الكمية حسب الرغبة)

فانيليا

نصف كوب كبير من سكر البودرة

زبدة

كمية بسيطة من الملح

مقادير عمل عجينة البيتيفور في المنزلطريقة عمل بيتيفور العيد في المنزل بسهولة

نستعرض كيفية عمل البيتيفور في المنزل بسهولة بإستخدام المكونات والمقادير التي تم ذكرها سابقاً

قومي بخلط السكر مع الزبدة بصورة جيدة حتى تتأكدي من إتمام الخفق الجيد للعجين. أثناء الخفق قومي بإضافة صفار البيض والفانيليا والتأكد من الخفق الجيد للخليط قومي بإضافة الدقيق بصورة تدريجية للخليط مع استمرار الخفق قومي بإضافة رشة بسيطة من الملح والكاكاو الخام مع استمرار الخفق الجيد اتركي العجينة فترة حتى ترتاح. ضعي العجينة في صينية مع تشكيلها حسب الأشكال التي يحبها أطفالك. ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة وذلك حتى تصل لون العجين إلى اللون الذهبي. قومي بتزيين الخليط بالمربى والشيكولاتة السائلة.

طريقة عمل البيتي فور الهش في البيت

والآن نستعرض سوياً الطريقة الثانية من طرق عمل البيتي فور في البيت بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

عدد 2 كوب من الدقيق

عدد 1/2 كوب من السكر الناعم “سكر بودرة”

1/2 كوب من الزبدة

عدد 2 صفار بيض

نصف ملعقة من قشر البرتقال المبشور

ملعقة بكينج بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

شيكولاتة سائلة أو مربى حسب الرغبة

نقوم بخفق البيض مع الفانيليا وبشر قشر البرتقال معاً بعد إتمام الخفق الجيد نقوم بإضافة نصف كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة إلى الخليط مع استمرار الخفق حتى الوصول إلى قوام كريمي نقوم بإضافة سكر البودرة مع الاستمرار في الخفق الجيد لضمان المزج الجيد للخليط نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر مع استمرار الخفق الجيد وذلك بصورة تدريجية لضمان الخلط الجيد وذلك حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية – ملحوظة لابد وأن يكون الخفق بصورة بطيئة وهادئة. قومي بتغطية العجينة بورق نايلون ونتركها نحو نصف ساعة وذلك لضمان أن ترتاح العجين. بعد ذلك يتم تشكيل العجينة بالاشكال المرغوبة مع تقطيعها أثناء التشكيل. قومي بوضع العجينة بعد تشكيلها في صينية مغطاة أرضيتها بورق الزبدة ونقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة وذلك لحين الوصول للون الذهبي. بعد ذلك قومي بإخراجها وانتظري كي تبرد، بعد ذلك يتم لصق كل قطعتين سوياً باستخدام المربى أو الشكولاتة.

مقادير البيتي فور الهشطريقة عمل البيتيفور الهش في المنزل

هذا كانت طريقة عمل البيتي فور الهش في المنزل، وهي طريقة ثانية لعمل البيتيفور في البيت.