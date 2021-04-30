الكنافة بالنوتيلا الحشوة الأشهر مع ألذ حلوى في رمضان بطريقة سهلة والنتيجة مذهلة

تعد الحلويات الشرقية من أشهر مظاهر الاحتفال في شهر رمضان، وتعتبر الكنافة من أهم هذه الحلويات، ويتم تحضير الكنافة بالكثير من الحشوات منها المعتاد ومنها ما تم ابتكاره في السنوات الماضية مثل الكنافة بالنوتيلا، والكنافة من الحلويات الشرقية المنتشرة في مصر وبلاد الشام ورغم اختلاف الروايات عن نشأتها إلا أنها أصبحت جزء من التراث الشعبي في الوطن العربي ولكن تبقى بلاد الشام هي الأشهر في إعداد الكنافة بأشكال مختلفة. مقادير عمل الكنافة بالنوتيلا نصف كيلو كنافة.

نصف كوب زبدة مذابة.

نوتيلا للحشو.

كوب ونصف سكر (للشربات).

كوب ماء (للشربات)

عصير نصف ليمونة (الشربات). طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا يتم تحضير الشربات أولاً حيث أنه يجب أن يبرد، ففي وعاء على النار نضع السكر والماء ونتركه ليغلي ثم نضع عصير نصف ليمونه ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

يتم تسخين الفرن على حرارة 200 درجه مئوية.

يتم وضع الكنافة في بولة كبيرة كي نقطعها ونفكك تشابكها.

في وعاء نضع الزبدة على نار متوسطة حتى تصبح دافئة.

نقوم بصب الزبدة على الكنافة ونقلبهم جيداً حتى يختلطوا.

نجهز 2 صينية للكنافة مقاس 24 وندهنهم بالزبدة، ونضع الكنافة في الصينيتين بالتساوي، ونضغط عليهم بباطن اليد أو بملعقة حتى يتساوى سطحها.

نضع صواني الكنافة في الفرن لمدة 10:15 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي.

نُخرج الصواني من الفرن ونصب عليها الشربات وهو بارد حتى نحصل على كنافة مقرمشة، ونراعي صب نفس كمية الشربات على الصينيتين، ثم نترك الكنافة لتبرد.

نقلب إحدى صواني الكنافة على صينية مسطحة وواسعة، لتسهيل عملية الحشو.

نضع على الكنافة طبقة سميكة من النوتيلا ويجب أن تكون الكنافة قد بردت تماماً، ثم نضع عليها طبقة الكنافة الثانية.

يتم تقطيعها و تقديمها مع المشروب المفضل. الوسوم

تعد الحلويات الشرقية من أشهر مظاهر الاحتفال في شهر رمضان، وتعتبر الكنافة من أهم هذه الحلويات، ويتم تحضير الكنافة بالكثير من الحشوات منها المعتاد ومنها ما تم ابتكاره في السنوات الماضية مثل الكنافة بالنوتيلا، والكنافة من الحلويات الشرقية المنتشرة في مصر وبلاد الشام ورغم اختلاف الروايات عن نشأتها إلا أنها أصبحت جزء من التراث الشعبي في الوطن العربي ولكن تبقى بلاد الشام هي الأشهر في إعداد الكنافة بأشكال مختلفة. مقادير عمل الكنافة بالنوتيلا نصف كيلو كنافة.

نصف كوب زبدة مذابة.

نوتيلا للحشو.

كوب ونصف سكر (للشربات).

كوب ماء (للشربات)

عصير نصف ليمونة (الشربات). طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا يتم تحضير الشربات أولاً حيث أنه يجب أن يبرد، ففي وعاء على النار نضع السكر والماء ونتركه ليغلي ثم نضع عصير نصف ليمونه ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

يتم تسخين الفرن على حرارة 200 درجه مئوية.

يتم وضع الكنافة في بولة كبيرة كي نقطعها ونفكك تشابكها.

في وعاء نضع الزبدة على نار متوسطة حتى تصبح دافئة.

نقوم بصب الزبدة على الكنافة ونقلبهم جيداً حتى يختلطوا.

نجهز 2 صينية للكنافة مقاس 24 وندهنهم بالزبدة، ونضع الكنافة في الصينيتين بالتساوي، ونضغط عليهم بباطن اليد أو بملعقة حتى يتساوى سطحها.

نضع صواني الكنافة في الفرن لمدة 10:15 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي.

نُخرج الصواني من الفرن ونصب عليها الشربات وهو بارد حتى نحصل على كنافة مقرمشة، ونراعي صب نفس كمية الشربات على الصينيتين، ثم نترك الكنافة لتبرد.

نقلب إحدى صواني الكنافة على صينية مسطحة وواسعة، لتسهيل عملية الحشو.

نضع على الكنافة طبقة سميكة من النوتيلا ويجب أن تكون الكنافة قد بردت تماماً، ثم نضع عليها طبقة الكنافة الثانية.

يتم تقطيعها و تقديمها مع المشروب المفضل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنافة بالنوتيلا الحشوة الأشهر مع ألذ حلوى في رمضان بطريقة سهلة والنتيجة مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.