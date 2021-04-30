بيتزا القطايف الشهية اللذيذة بخطوات بسيطة وسريعة التحضير والمكونات

بيتزا القطايف تعتبرمن أجدد الوصفات المبتكرة، فالقطايف تعتبر من أشهى الحلويات الرمضانية، حيث أنها من أكثر الحلويات الشرقية المحبوبة لدى الكثير في هذا الشهر الكريم، التي يمكن تحضيرها ببساطة، ويرجع أصلها للعصر الأموي والعباسي كما تروى الروايات، ولكن المصريين أبدعوا في تجهيزها وتقديمها بأحلى الطرق. مكونات طريقة عمل عجينة القطايف 2 كوب دقيق

نصف كوب دقيق سميد

2 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

كيس فانيلا مكونات طريقة عمل عجينة القطايف طريقة العمل يُوضع كوب ونصف من الماء الدافئ داخل الخلاط الكهربائي. يُضاف إليه السكر والخميرة وكيس الفانيلا ودقيق السميد. تُعجن المكونات السابقة في الخلاط جيدًا. يُضاف الدقيق إلي الخليط والبيكنج باودر. تُعجن المكونات مرة أخرى. نُضيف نصف كوب ماء دافئ للخليط للحصول علي قوام ممشوق للعجينة. نَضع بيكربونات الصوديوم ثم نقوم بالعجن مرة أخرى. يُترك العجين من 5 إلي 7 دقائق مُغطى. نَقوم بتجهيز صاج أو مقلاة ويتم وضعهاعلى نار متوسطة، حتى يتم تسخينها جيدًا. نَسكب كمية من عجين القطايف على شكل أقراص إلي المقلاة بالحجم المناسب حسب الرغبة. نَنتظر قليلًا حتى تظهر ثقوب على سطح الأقراص ويجف سطحها. تُرفع أقراص القطايف بخفة وتُوضع في طبق وتُغطى حتى تبرد وتصبح جاهزة للتشكيل. بيتزا القطايف بيتزا القطايف بيتزا القطايف تعتبر واحدة من إحدى الطرق المبتكرة الجديدة البسيطة، حيث أنها تمتاز بالسهولة مع مذاق مختلف وشهي، لما تمتلكه القطايف من عجينة ذات سُمك ممشوق وخفيف. المكونات كيلو قطايف

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي مبشورة

زيتون أسود شرائح

فلفل حار شرائح

صلصة

كاتشب مكونات صلصة البيتزا ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

نصف كوب بصل مفروم ناعم

6 ثمرة طماطم كبيرة الحجم مقشرة ومهروسة

2 ملعقة كبيرة كاتشب

ملح(حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة فلفل أحمر

نصف ملعقة صغيرة أوريغانو

نصف ملعقة صغيرة سكر طريقة التحضير نَضع زيت الزيتون في وعاء علي نار متوسطة. نُضيف إليه الثوم والبصل المفروم ثم نتركهم قليلًا. تُوضع ثمرات الطماطم في الوعاء مع التقليب. يُضاف الكاتشب والملح(حسب الرغبة). نُضيف الفلفل الأحمر والأوريغانو. يُوضع السكر مع استمرار التقليب حتى تصبح جاهزة. طريقة تحضير بيتزا القطايف نَخلط الصلصلة مع الكاتشب ثم القليل من الملح والفلفل الأسود مع التقليب. يُدهن خليط الصلصة والكاتشب على القطايف مباشرًة. تُوضع الجبنة الرومي المبشورة. يُضاف شرائح الزيتون الأسود والفلفل الحار. تُضاف الجبنة الموتزاريلا. تُوضع القطايف في الفرن الكهربائي تحت الشواية حوالي خمس دقائق حتى ذوبان الجبن. طريقة تحضير بيتزا القطايف لقد إخترنا لكم تلك الطريقة السهلة البسيطة لسرعة تحضيرها ببساطة، ولأن مكونات تحضيرها متوفرة في مطبخكم ومناسبة للحفلات والرحلات الترفيهية، حيث أنها من الذ وأشهي الوجبات الخفيفة سريعة التحضير. الوسوم

بيتزا القطايف تعتبرمن أجدد الوصفات المبتكرة، فالقطايف تعتبر من أشهى الحلويات الرمضانية، حيث أنها من أكثر الحلويات الشرقية المحبوبة لدى الكثير في هذا الشهر الكريم، التي يمكن تحضيرها ببساطة، ويرجع أصلها للعصر الأموي والعباسي كما تروى الروايات، ولكن المصريين أبدعوا في تجهيزها وتقديمها بأحلى الطرق. مكونات طريقة عمل عجينة القطايف 2 كوب دقيق

نصف كوب دقيق سميد

2 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

كيس فانيلا مكونات طريقة عمل عجينة القطايف طريقة العمل يُوضع كوب ونصف من الماء الدافئ داخل الخلاط الكهربائي. يُضاف إليه السكر والخميرة وكيس الفانيلا ودقيق السميد. تُعجن المكونات السابقة في الخلاط جيدًا. يُضاف الدقيق إلي الخليط والبيكنج باودر. تُعجن المكونات مرة أخرى. نُضيف نصف كوب ماء دافئ للخليط للحصول علي قوام ممشوق للعجينة. نَضع بيكربونات الصوديوم ثم نقوم بالعجن مرة أخرى. يُترك العجين من 5 إلي 7 دقائق مُغطى. نَقوم بتجهيز صاج أو مقلاة ويتم وضعهاعلى نار متوسطة، حتى يتم تسخينها جيدًا. نَسكب كمية من عجين القطايف على شكل أقراص إلي المقلاة بالحجم المناسب حسب الرغبة. نَنتظر قليلًا حتى تظهر ثقوب على سطح الأقراص ويجف سطحها. تُرفع أقراص القطايف بخفة وتُوضع في طبق وتُغطى حتى تبرد وتصبح جاهزة للتشكيل. بيتزا القطايف بيتزا القطايف بيتزا القطايف تعتبر واحدة من إحدى الطرق المبتكرة الجديدة البسيطة، حيث أنها تمتاز بالسهولة مع مذاق مختلف وشهي، لما تمتلكه القطايف من عجينة ذات سُمك ممشوق وخفيف. المكونات كيلو قطايف

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي مبشورة

زيتون أسود شرائح

فلفل حار شرائح

صلصة

كاتشب مكونات صلصة البيتزا ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

نصف كوب بصل مفروم ناعم

6 ثمرة طماطم كبيرة الحجم مقشرة ومهروسة

2 ملعقة كبيرة كاتشب

ملح(حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة فلفل أحمر

نصف ملعقة صغيرة أوريغانو

نصف ملعقة صغيرة سكر طريقة التحضير نَضع زيت الزيتون في وعاء علي نار متوسطة. نُضيف إليه الثوم والبصل المفروم ثم نتركهم قليلًا. تُوضع ثمرات الطماطم في الوعاء مع التقليب. يُضاف الكاتشب والملح(حسب الرغبة). نُضيف الفلفل الأحمر والأوريغانو. يُوضع السكر مع استمرار التقليب حتى تصبح جاهزة. طريقة تحضير بيتزا القطايف نَخلط الصلصلة مع الكاتشب ثم القليل من الملح والفلفل الأسود مع التقليب. يُدهن خليط الصلصة والكاتشب على القطايف مباشرًة. تُوضع الجبنة الرومي المبشورة. يُضاف شرائح الزيتون الأسود والفلفل الحار. تُضاف الجبنة الموتزاريلا. تُوضع القطايف في الفرن الكهربائي تحت الشواية حوالي خمس دقائق حتى ذوبان الجبن. طريقة تحضير بيتزا القطايف لقد إخترنا لكم تلك الطريقة السهلة البسيطة لسرعة تحضيرها ببساطة، ولأن مكونات تحضيرها متوفرة في مطبخكم ومناسبة للحفلات والرحلات الترفيهية، حيث أنها من الذ وأشهي الوجبات الخفيفة سريعة التحضير.

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