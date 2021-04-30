أسرار ماسك الكركم للبشرة في المنزل وصفات عديدة لجمال بشرتك

نقدم لكم أسرار ماسك الكركم للبشرة، حيث أنه من المعروف عن الكركم أنه نوع من أنواع التوابل التي تتميز بصبغة صفراء مميزة، ولكن استخدامات الكركم تتعدى ذلك حيث يتم استخدام ماسك الكركم للبشرة في منتجات العناية بالبشرة لما له من فوائد عظيمة كمضاد التهاب وأيضاً لتقليل التجاعيد وعلامات التقدم في السن، ويتم صنع العديد من ماسكات البشرة في المنزل باستخدام الكركم.

أسرار ماسك الكركم للبشرة

يمتلك الكركم فوائد عظيمة حيث تم استخدامه في آسيا في العلاج التقليدي لشفاء العديد من الأمراض، ويمتلك أيضاً فوائد للبشرة، فهو مضاد أكسدة، ويحارب علامات التقدم في السن، ويساعد على تخفيف الالتهابات الناتجة عن التعرض للشمس.

الطريقة الأولى ماسك الكركم والدقيق حيث يتم خلط ملعقة من الدقيق وملعقة من الكركم وعجنهم باستخدام ماء الورد ويتم وضع الماسك 10 دقائق ثم غسل الوجه جيداً، ويستخدم الماسك في ترطيب البشرة وتوحيد لونها ومحاربة الحبوب.

الطريقة الثانية ماسك الكركم والعسل حيث يتم خلط ملعقة من الكركم مع ملعقتين من العسل ويتم وضعه على البشرة لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه جيداً، ويعمل الماسك على محاربة الحبوب حيث يمتلك العسل خواص مضادة للبكتيريا.

الطريقة الثالثة ماسك الكركم والصبار حيث يتم خلط ملعقة من الكركم مع ملعقتين من الصبار ويتم وضعه على البشرة لمدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك جيداً، ويعمل الماسك على تهدئة البشرة، وتقليل الاحمرار في حالة تعرضها للشمس.

ويجب عمل اختبار حساسية لكل الماسكات الطبيعية قبل استخدامها، ويجب عدم وضع الماسكات بالقرب من العين، ويجب التنويه أن أطباء الجلدية والتجميل لا ينصحون بعمل الماسكات في المنزل حيث يمكن أن تسبب مشاكل عديدة مثل الحساسية، وبدلاً من الماسكات يجب استشارة طبيب مختص لكي يصف مرطب مناسب للبشرة وواقي شمس مناسب حيث أن هذا الروتين يحمي البشرة على المدى الطويل ويقلل من ظهور التجاعيد.