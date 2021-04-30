زورا موقع ثقفني الأعزاء ، نقدم لحضراتكم اليوم طريقة تحضير الشاكرية باللحمة ، وهي طبخه شامية مشهورة جداً في الجمهورية العربية السورية ، ويحبها أهل الشام عموماً ، ومع توافد الأشقاء السوريين علي كافة البلدان العربية واختلاط ثقافتهم الجميلة بثقافات البلدان الأخري أصبحت وجبة الشاكرية أحد اكثر الوجبات طباً وبحثاً ، ومن خلال مقالنا نقدم لكم طريقة إعدادها ومقاديرها بكل بساطة ، حيث تتكون من لحم الضأن ” الأغنام خاصة ” في الأساس مع مكونات من البصل والزنجبيل والهيل والمستكة وورق الغار وأعواد القرفة والنشاء والسمن والبصل بالطبع واللبن الزبادي المنزلي الذي عرضنا لكم طريقة تحضيره من قبل. قائمة مكونات ومقادير طريقة تحضير الشاكرية باللحمة قائمة مكونات ومقادير طريقة تحضير الشاكرية باللحمة يمكنكم تقديم سلطة الافوكادو بالبروكلي بجوار الشاكرية باللحمة والتي نعرض لكم مكوناتها كالآتي : عدد اثنين حبة بصل كبيرة الحجم مقسمة إلي أرباع.

عدد أربعة حبات من المستكه.

عدد اثنين ورقة من نبات الغار.

مقدار ملعقة صغيرة من نبات الزنجبيل الطازج مقطعة لشرائح.

عدد خمسة حبات من الهيل.

عود واحد من القرفة.

مقدار ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.

مقدار ثماني أكواب من اللبن الزبادي.

مقدار أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الصنوبر المحمص.

عدد واحد حبة بصل كبير مفروم.

مقدار كيلو جرام من لحم الضأن الأغنام مقسم إلي خمسة قطع. طريقة التحضير طريقة التحضير كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة تحضير فتة القرع ، نتعرف معكم اليوم علي طريقة إعداد الشاكرية باللحم بالخطوات التالية : علي نار متوسطة نقوم بوضع إناء مناسب به قطع اللحم.

نضيف للحم علي النار مكونات المستكه والغار والهيل والزنجبيل والقرفة مع التقليب جيدا حيت يتحول لون اللحم إلي البني.

ثم نقوم بإضافة البصل القطع ونضيف له الماء ويترك ليغلي.

بعد وصوله درجة الغليان نهدي النار ونزيل الشائب من سطح الشوربة.

نترك اللحم علي النار الهادئة لمدة ساعة حتي ينضج اللحم.

نقوم بتصفية المرق عن اللحم.

في إناء آخر نخلط مكونات اللبن الزبادي والنشا والملح مع التقليب حتي الذوبان.

نضع قدر اللبن بالنشا علي النار الهادئة حتي يغلي.

عند الغليان نيف مقدار كوب من مرق اللحم له ونستمر في التقليب حتي يتكثف اللبن بعض الشيء.

نقوم بعدها بإضافة قطع اللحم الناضجة إلي الخليط علي النار ويترك المجموع علي النار الهادئة لمدة 15 دقيقة.

نقوم بتسخين السمن في مقلاة أخري ونضيف له البصل المفروم ونقلبه حتي ينضج.

نقوم بتوزيع السمن بالبصل علي سطح الشاكرية في أطباق التقديم.

ثم نقوم بتزيين الأطباق بالصنوبر ويقدم ساخناً ويمكنكم تقديم هذه الوجبة بجوار أطباق من الأرز البسمتي بالكاري. الوسوم

زورا موقع ثقفني الأعزاء ، نقدم لحضراتكم اليوم طريقة تحضير الشاكرية باللحمة ، وهي طبخه شامية مشهورة جداً في الجمهورية العربية السورية ، ويحبها أهل الشام عموماً ، ومع توافد الأشقاء السوريين علي كافة البلدان العربية واختلاط ثقافتهم الجميلة بثقافات البلدان الأخري أصبحت وجبة الشاكرية أحد اكثر الوجبات طباً وبحثاً ، ومن خلال مقالنا نقدم لكم طريقة إعدادها ومقاديرها بكل بساطة ، حيث تتكون من لحم الضأن ” الأغنام خاصة ” في الأساس مع مكونات من البصل والزنجبيل والهيل والمستكة وورق الغار وأعواد القرفة والنشاء والسمن والبصل بالطبع واللبن الزبادي المنزلي الذي عرضنا لكم طريقة تحضيره من قبل. قائمة مكونات ومقادير طريقة تحضير الشاكرية باللحمة قائمة مكونات ومقادير طريقة تحضير الشاكرية باللحمة يمكنكم تقديم سلطة الافوكادو بالبروكلي بجوار الشاكرية باللحمة والتي نعرض لكم مكوناتها كالآتي : عدد اثنين حبة بصل كبيرة الحجم مقسمة إلي أرباع.

عدد أربعة حبات من المستكه.

عدد اثنين ورقة من نبات الغار.

مقدار ملعقة صغيرة من نبات الزنجبيل الطازج مقطعة لشرائح.

عدد خمسة حبات من الهيل.

عود واحد من القرفة.

مقدار ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.

مقدار ثماني أكواب من اللبن الزبادي.

مقدار أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الصنوبر المحمص.

عدد واحد حبة بصل كبير مفروم.

مقدار كيلو جرام من لحم الضأن الأغنام مقسم إلي خمسة قطع. طريقة التحضير طريقة التحضير كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة تحضير فتة القرع ، نتعرف معكم اليوم علي طريقة إعداد الشاكرية باللحم بالخطوات التالية : علي نار متوسطة نقوم بوضع إناء مناسب به قطع اللحم.

نضيف للحم علي النار مكونات المستكه والغار والهيل والزنجبيل والقرفة مع التقليب جيدا حيت يتحول لون اللحم إلي البني.

ثم نقوم بإضافة البصل القطع ونضيف له الماء ويترك ليغلي.

بعد وصوله درجة الغليان نهدي النار ونزيل الشائب من سطح الشوربة.

نترك اللحم علي النار الهادئة لمدة ساعة حتي ينضج اللحم.

نقوم بتصفية المرق عن اللحم.

في إناء آخر نخلط مكونات اللبن الزبادي والنشا والملح مع التقليب حتي الذوبان.

نضع قدر اللبن بالنشا علي النار الهادئة حتي يغلي.

عند الغليان نيف مقدار كوب من مرق اللحم له ونستمر في التقليب حتي يتكثف اللبن بعض الشيء.

نقوم بعدها بإضافة قطع اللحم الناضجة إلي الخليط علي النار ويترك المجموع علي النار الهادئة لمدة 15 دقيقة.

نقوم بتسخين السمن في مقلاة أخري ونضيف له البصل المفروم ونقلبه حتي ينضج.

نقوم بتوزيع السمن بالبصل علي سطح الشاكرية في أطباق التقديم.

ثم نقوم بتزيين الأطباق بالصنوبر ويقدم ساخناً ويمكنكم تقديم هذه الوجبة بجوار أطباق من الأرز البسمتي بالكاري.

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