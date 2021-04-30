طريقة عمل السينابون الهش بطعم لذيذ ورائع زى المحلات

السينابون أو لفائف القرفة، كثيرون يعلم طريقة تحضيرها، وآخرون لا يعلمون، وطريقة تحضيره في المنزل ليست صعبة، ولكن تحتاج خطوات مظبوطة، وطعمه لذيذ جدا، يحبه الكبير والصغير، وطريقة تحضيره سهلة جداً يمكن تنفيذه، ويمكن تحضير كذا صوص كي يسقي به بعد تحضيره، ومكوناته موجودة في كل بيت، يمكن لست البيت تحضيره فيه. طريقة عمل السينابون طريقة عمل السينابون المكونات : ٤ كوب دقيق.

نصف كوب حليب دافي.

٢ ملعقة صغيره خميره.

ربع كوب زبده مذابه.

٢ بيضه.

نصف كوب سكر سنترفيش.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ. خليط الحشو: ربع كوب زبدة طرية.

٢ ملعقة كبيرة قرفة.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو.

ثلاثة أرباع كوب سكر سنترفيش. طريقة تحضير السينابون طريقة تحضير السينابون اولا تحضير خليط الحشو في إناء نقوم بوضع السكر والقرفة والكاكاو وخلطهم وتركهم جانبا. ثانياً تحضير العجينة في وعاء كبير نضع الدقيق والملح ويقلب.

في بولة أخرى يوضع السكر والخميرة ونصف كوب الحليب الدافئ.

تذوب الخميرة والسكر في اللبن وتترك لتتفاعل.

نحضر الدقيق ونضع عليه البيض والزبدة وتقلب جيدا.

ثم يضاف الخميرة بعد تفاعلها وتعجن العجينة جيدا ويضاف الماء الدافئ تدريجيا حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.

تعجن لمدة لاتقل عن ربع ساعة حتى تكون العجينة ملساء.

تترك العجينة جانبا وتغطي لكي تختمر حوالي ساعة.

تفرد العجينة بعد التخمر على سطح مستوى مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل.

يدهن بالزبدة الطرية ويرش على الزبدة خليط الحشو.

توزع الخليط جيدا على العجينة كلها ثم نبدأ بلف العجينة أسطوانة.

بعد لف العجينة أسطوانة نقوم بقطعها بسكينة مشرشرة حتى تتقطع دوائر جيدة.

نحضر صينية وعليها ورقة زبدة ونبدأ برص الدوائر التي تم قطعها مع ترك مسافات كافية حتى تختمر بها.

تترك الصينية لمدة نصف ساعة لكي تختمر مرة اخرى.

ثم تدخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تأخذ لون ذهبي.

يفتح باب الفرن بهدوء حتى لا تهبط وحدات السينابون.

تخرج من الفرن تسقى بصوص الجبنة أو الشيكولاتة أو الكراميل.

تقدم بطبق التقديم وبالف هنا. الوسوم

السينابون أو لفائف القرفة، كثيرون يعلم طريقة تحضيرها، وآخرون لا يعلمون، وطريقة تحضيره في المنزل ليست صعبة، ولكن تحتاج خطوات مظبوطة، وطعمه لذيذ جدا، يحبه الكبير والصغير، وطريقة تحضيره سهلة جداً يمكن تنفيذه، ويمكن تحضير كذا صوص كي يسقي به بعد تحضيره، ومكوناته موجودة في كل بيت، يمكن لست البيت تحضيره فيه. طريقة عمل السينابون طريقة عمل السينابون المكونات : ٤ كوب دقيق.

نصف كوب حليب دافي.

٢ ملعقة صغيره خميره.

ربع كوب زبده مذابه.

٢ بيضه.

نصف كوب سكر سنترفيش.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ. خليط الحشو: ربع كوب زبدة طرية.

٢ ملعقة كبيرة قرفة.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو.

ثلاثة أرباع كوب سكر سنترفيش. طريقة تحضير السينابون طريقة تحضير السينابون اولا تحضير خليط الحشو في إناء نقوم بوضع السكر والقرفة والكاكاو وخلطهم وتركهم جانبا. ثانياً تحضير العجينة في وعاء كبير نضع الدقيق والملح ويقلب.

في بولة أخرى يوضع السكر والخميرة ونصف كوب الحليب الدافئ.

تذوب الخميرة والسكر في اللبن وتترك لتتفاعل.

نحضر الدقيق ونضع عليه البيض والزبدة وتقلب جيدا.

ثم يضاف الخميرة بعد تفاعلها وتعجن العجينة جيدا ويضاف الماء الدافئ تدريجيا حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.

تعجن لمدة لاتقل عن ربع ساعة حتى تكون العجينة ملساء.

تترك العجينة جانبا وتغطي لكي تختمر حوالي ساعة.

تفرد العجينة بعد التخمر على سطح مستوى مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل.

يدهن بالزبدة الطرية ويرش على الزبدة خليط الحشو.

توزع الخليط جيدا على العجينة كلها ثم نبدأ بلف العجينة أسطوانة.

بعد لف العجينة أسطوانة نقوم بقطعها بسكينة مشرشرة حتى تتقطع دوائر جيدة.

نحضر صينية وعليها ورقة زبدة ونبدأ برص الدوائر التي تم قطعها مع ترك مسافات كافية حتى تختمر بها.

تترك الصينية لمدة نصف ساعة لكي تختمر مرة اخرى.

ثم تدخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تأخذ لون ذهبي.

يفتح باب الفرن بهدوء حتى لا تهبط وحدات السينابون.

تخرج من الفرن تسقى بصوص الجبنة أو الشيكولاتة أو الكراميل.

تقدم بطبق التقديم وبالف هنا.

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