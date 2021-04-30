طبق المقلوبة الأردنية الشهية بالدجاج

طبق المقلوبة الأردنية بالدجاج من اشهي والذ الأطباق الرئيسية التي تقدم في العديد من الدول العربية وتتميز بسرعه وسهوله التحضير كما يحبها العديد من الأشخاص والأطفال ويمكن استخدام الدجاج أو اللحم في التحضير مع الباذنجان كما يتميز بالعديد من الفؤاد والعناصر الغذائية المفيدة للجسم من بروتينات وكالسيوم كما يمكن أن تقدم ألي جانب العديد من المقبلات مثل سلطه سيزر الدجاج أو ألي جانب الحلويات الشرقية اللذيذة في العديد من المناسبات .

اثنان كوب ونصف من الارز ألبسمتي أو الأبيض حسب الرغبة

كيلو غرام من الدجاج المسلوق والمقطع

ثمرتين متوسطتان من الباذنجان

ثلاث مكعبات من مرقة الدجاج

ملعقة كبيرة من الملح ونصف ملعقة من البهارات المختلفة حسب الرغبة .

نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع نصف ملعقة اخر من القرفة .

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و ربع ملعقة صغيرة من الهال المطحون إن امكن وكميه بسيطة من الكاري .

2 ملعقه كبيره من زيت الذرة وكمية مناسبة من زيت القلي

المقادير المطلوبة لعمل المقلوبة الأردنيةطريقة تحضير المقلوبة الأردنية بالدجاج بسهولة

نحضر وعاء ونضع به الارز وننقعه جيدا في ماء دافئ لمده خمس دقائق ثم نحضر الباذنجان ونقطعه إلى شرائح ونرش القليل من الملح علية حتى يخرج مائه ولا يمتص زيت أثناء تخميره ثم نغسله بعد ربع ساعه بماء عادى ونحضر مقلاه بها كمية من زيت القلي أو الذرة ونقوم بقلي الباذنجان حتى يأخذ اللون الذهبي ونخرجة على مناديل مطبخ لكى تتشرب الزيت منه ونتركة جانبا ثم نحضر قطع الدجاج المقطعة إلى اربع قطع ونحضر مقلاه بها قطعه زبدة ونضع الدجاج بها لياخذ صدمة ويتغير لونه ثم نخرجه على مناديل مطبخ ونتركة جانبا ثم نحضر صنية أو حلة عميقه ونضع بها مقدار صغير من الارز ثم شرائح الباذنجان ثم نضع قطع الدجاج ثم باقي الارز ثم نضيف الشوربه ومارقة الدجاج والبهارات المستخدمة ونجعلها على نار قوية حتى الغليان ثم نخفف النار ونحكم غلقها لمدة نصف ساعة حتى ينضج الارز تماما ثم نحضر طيق واسع ومسطح ونقوم بقلب الصنية أو الحلة به ثم نضع على سطحها الصنوبر المقلى ونقدمها بألف هنا .