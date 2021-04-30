طبق مسقعة البشاميل اللذيذة بطريقة سهلة

طبق مسقعة البشاميل اللذيذة من اكثر الأطباق المصرية الرئيسية الشهية وسهله التحضير في كل منزل تتلقي قبولا من كل أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم فهي وجبة مغذية ولذيذة وذات مذاق رائع حيث يمكن تقديمها بجانب الارز الأبيض اللذيذ وأنواع مختلفه من المقبلات الشهية واللحوم المشوية علي الفحم كسفرة رمضانية شهية ولذيذة . المقادير المطلوبة لعمل مسقعة البشاميل واحد كيلو من الباذنجان الرومي المقطع إلى حلقات أو دوائر.

اربع حبات من الطماطم صغيرة الحجم أو ثلاث حبات من الطماطم كبيرة الحجم وتكون مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم .

بصلتان مفرومين جيدا حتى يكونوا ناعمين الملمس .

ستة ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم .

ربع كوب دبس الرمان

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

كزبرة خضراء مفرومة مقدار نصف حزمة تقريبا مع قرن شطه حسب الرغبة

مقدار ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم المستخدم للزينة .

مقدار كافي من الزيت المستخدم للقلي .

500 غرام من اللحمة المفرومة .

اثنان بصلة مفروم جيدا مع نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم والمهروس .

اربع ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم مع ثلاثة حبات طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيره .

نصف كوب من حمص الطبيخ مسلوق. المقادير المطلوبة لعمل البشاميل اربع ملاعق من الزبدة ( ربع كوب من الزبدة ) 3 كوب من الدقيق . اربع لاعق من جبنه شيدر المبشورة . ربع ملعقة كبيرة من الملح والفلفل الأسود . اربع أكواب من الحليب وكوب من الماء . طريقة عمل مسقعة البشاميل نبدأ بتحضير الباذنجان أولا عن طريق نقعه في ماء وملح لمدة ساعة إلا ربع ثم غسلة بالماء جيدا ثم نحضر زيت القلي ونحمر الباذنجان به ونخرجه على مناديل مطبخ حتى يمتص الزيت منه ويترك حتى نحضر باقي المكونات .

نقوم بوضع طاسة على النار و وضع ثلاث ملاعق زيت على نار بها ثم نضع بها البصلة حتى تصفر ثم نضيف اللحمة إليها ونقلبهم حتى تشرب الماء وتنضج ثم نضيف الطماطم وصلصة الطماطم والفلفل الأسود وقرن ألشطه ونصف رابطة الكزبرة ودبس الرمان مع التقليب جيدا وتمام نضجه نغلق النار ونتركة جانبا .

نحضر الصلصة وذلك بوضع طاسة على النار ووضع الزيت به على نار هادئة ثم نضع البصل حتى يصفر ويذبل ونضيف الثوم والطماطم وصلصة الطماطم ونقلب ثم نضيف الحمص ونعيد التقليب جيدا حتى يتم تسبيكها لمدة خمس دقائق على النار .

نحضر البشاميل حيث نضع طاسة على النار ونضع بها الزبدة حيث حتى تذوب ونضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتى يتم تحمير الدقيق نرفعه من النار ونضيف اللبن ونقلب جيدا ثم نعيده للنار ونقلب باستمرار ونضيف الملح والفلفل الأسود والجبن الكريمي وكوب من كريمة الطهي حسب الرغبة ونضربهم جيدا بمضرب يدوى أو ملعقة خشب حتى نحصل على سمك متوسط .

ثم نقوم بإحضار صنية ونضع بها عمية من صلصلة المسبكة قم حلقات من الباذنجان المحمر ثم وضع ملعقة كبيرة من البشاميل وملعقتين من العصاج ثم توزيعهم بالتساوي على كل الصنية ثم وضع باقي الصلصة فوقهم وتوزيعها ثم نضع باقي البشاميل فوقهم وندخلهم الفرن حتى يحمر سطح البشاميل ثم نضع ملعقة البقدونس فوقه للتزيين وتصبح جاهزه للتقديم . المقادير المطلوبة لعمل مسقعة البشاميلالمقادير المطلوبة لعمل البشاميلطريقة عمل مسقعة البشاميل الوسوم

طبق مسقعة البشاميل اللذيذة من اكثر الأطباق المصرية الرئيسية الشهية وسهله التحضير في كل منزل تتلقي قبولا من كل أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم فهي وجبة مغذية ولذيذة وذات مذاق رائع حيث يمكن تقديمها بجانب الارز الأبيض اللذيذ وأنواع مختلفه من المقبلات الشهية واللحوم المشوية علي الفحم كسفرة رمضانية شهية ولذيذة . المقادير المطلوبة لعمل مسقعة البشاميل واحد كيلو من الباذنجان الرومي المقطع إلى حلقات أو دوائر.

اربع حبات من الطماطم صغيرة الحجم أو ثلاث حبات من الطماطم كبيرة الحجم وتكون مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم .

بصلتان مفرومين جيدا حتى يكونوا ناعمين الملمس .

ستة ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم .

ربع كوب دبس الرمان

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

كزبرة خضراء مفرومة مقدار نصف حزمة تقريبا مع قرن شطه حسب الرغبة

مقدار ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم المستخدم للزينة .

مقدار كافي من الزيت المستخدم للقلي .

500 غرام من اللحمة المفرومة .

اثنان بصلة مفروم جيدا مع نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم والمهروس .

اربع ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم مع ثلاثة حبات طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيره .

نصف كوب من حمص الطبيخ مسلوق. المقادير المطلوبة لعمل البشاميل اربع ملاعق من الزبدة ( ربع كوب من الزبدة ) 3 كوب من الدقيق . اربع لاعق من جبنه شيدر المبشورة . ربع ملعقة كبيرة من الملح والفلفل الأسود . اربع أكواب من الحليب وكوب من الماء . طريقة عمل مسقعة البشاميل نبدأ بتحضير الباذنجان أولا عن طريق نقعه في ماء وملح لمدة ساعة إلا ربع ثم غسلة بالماء جيدا ثم نحضر زيت القلي ونحمر الباذنجان به ونخرجه على مناديل مطبخ حتى يمتص الزيت منه ويترك حتى نحضر باقي المكونات .

نقوم بوضع طاسة على النار و وضع ثلاث ملاعق زيت على نار بها ثم نضع بها البصلة حتى تصفر ثم نضيف اللحمة إليها ونقلبهم حتى تشرب الماء وتنضج ثم نضيف الطماطم وصلصة الطماطم والفلفل الأسود وقرن ألشطه ونصف رابطة الكزبرة ودبس الرمان مع التقليب جيدا وتمام نضجه نغلق النار ونتركة جانبا .

نحضر الصلصة وذلك بوضع طاسة على النار ووضع الزيت به على نار هادئة ثم نضع البصل حتى يصفر ويذبل ونضيف الثوم والطماطم وصلصة الطماطم ونقلب ثم نضيف الحمص ونعيد التقليب جيدا حتى يتم تسبيكها لمدة خمس دقائق على النار .

نحضر البشاميل حيث نضع طاسة على النار ونضع بها الزبدة حيث حتى تذوب ونضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتى يتم تحمير الدقيق نرفعه من النار ونضيف اللبن ونقلب جيدا ثم نعيده للنار ونقلب باستمرار ونضيف الملح والفلفل الأسود والجبن الكريمي وكوب من كريمة الطهي حسب الرغبة ونضربهم جيدا بمضرب يدوى أو ملعقة خشب حتى نحصل على سمك متوسط .

ثم نقوم بإحضار صنية ونضع بها عمية من صلصلة المسبكة قم حلقات من الباذنجان المحمر ثم وضع ملعقة كبيرة من البشاميل وملعقتين من العصاج ثم توزيعهم بالتساوي على كل الصنية ثم وضع باقي الصلصة فوقهم وتوزيعها ثم نضع باقي البشاميل فوقهم وندخلهم الفرن حتى يحمر سطح البشاميل ثم نضع ملعقة البقدونس فوقه للتزيين وتصبح جاهزه للتقديم . المقادير المطلوبة لعمل مسقعة البشاميلالمقادير المطلوبة لعمل البشاميلطريقة عمل مسقعة البشاميل

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