ألذ وأسرع تشيز كيك ممكن تدوقه فى حياتك وطعمه يجنن بجد

يعد التشيز كيك من الحلويات المعروفة والتي تتكون من طبقات متعددة، وتتكون الطبقة الأولى منها وهي القاعدة من البسكويت، والتي تليها من الجبنة الكريمي، والطبقة الأخيرة تكون من المربي، أو أي أنواع فاكهة، ويعود أصل التشيز كيك إلى اليونان، ويقوم بتحضيرها في معظم أنحاء العالم. وتستطيع ست البيت بتحضيره بكل سهولة. طريقة عمل تشيز كيك طريقة عمل تشيز كيك المكونات : اولا طبقة البسكويت. نصف كيلو بسكويت.

ثلث كوب زبدة مذابة. ثانياً طبقة الجبن. علبة من الجبن الكريمي.

كوب كبير من كريمة الاكل.

كوب سكر ابيض.

٤ بيضات.

ذرة ملح.

٢ ملعقة صغيرة عصير الليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا. طبقة الصوص. ٢ كوب من التوت.

ربع كوب سكر.

٢ ملعقة صغيرة عصير الليمون. طريقة تحضير تشيز كيك طريقة تحضير تشيز كيك اولا تحضير طبقة البسكويت. في كبة الخلاط نقوم بوضع البسكويت ويطحن جيدا.

ثم يضاف اليه الزبدة ويخلط جيدا حتى يصبح البسكويت مثل الرمال المبتلة.

في صينية قابلة للفتح يوضع طبقة البسكويت وتفرد جيدا.

توضع الصينية في التلاجة لمدة ساعة.

ثم تدخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة ١٨٠ حوالي نصف ساعة.

تخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً. ثانياً تحضير طبقة الكريمة. في إناء نقوم بوضع الجبن الكريمي والسكر ويضرب بالمضرب الكهربائي.

يوضع كوب كريمة الاكل والبيض بيضة بيضة مع استمرار الضرب.

ثم يضاف عصير الليمون والفانيليا.

تضاف طبقة الجبن على طبقة البسكويت ويتم لف الصينية من القاعدة بورق الفويل ووضعها في صينية أخرى بها ماء حوالي ربعها.

تدخل الفرن حوالي ساعة الا ربع وعندما يستوي طبقة الجبن تخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً. ثالثاً تحضير طبقة الصوص نقوم بوضع التوت والسكر في إناء على النار حتى الغليان.

عندما يتقل التوت ويصبح كالمربى يوضع الليمون ويترك يغلي قليلا.

نطفي النار ونتركه يبرد تماما.

نقوم مربى التوت على وجه طبقة الجبن بعد أن تبرد.

تدخل التلاجة لمدة ساعتين وتخرج.

يتم تسليك حروف الصينية من التشيز وخروجها في طبق التقديم والف هنا. الوسوم

يعد التشيز كيك من الحلويات المعروفة والتي تتكون من طبقات متعددة، وتتكون الطبقة الأولى منها وهي القاعدة من البسكويت، والتي تليها من الجبنة الكريمي، والطبقة الأخيرة تكون من المربي، أو أي أنواع فاكهة، ويعود أصل التشيز كيك إلى اليونان، ويقوم بتحضيرها في معظم أنحاء العالم. وتستطيع ست البيت بتحضيره بكل سهولة. طريقة عمل تشيز كيك طريقة عمل تشيز كيك المكونات : اولا طبقة البسكويت. نصف كيلو بسكويت.

ثلث كوب زبدة مذابة. ثانياً طبقة الجبن. علبة من الجبن الكريمي.

كوب كبير من كريمة الاكل.

كوب سكر ابيض.

٤ بيضات.

ذرة ملح.

٢ ملعقة صغيرة عصير الليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا. طبقة الصوص. ٢ كوب من التوت.

ربع كوب سكر.

٢ ملعقة صغيرة عصير الليمون. طريقة تحضير تشيز كيك طريقة تحضير تشيز كيك اولا تحضير طبقة البسكويت. في كبة الخلاط نقوم بوضع البسكويت ويطحن جيدا.

ثم يضاف اليه الزبدة ويخلط جيدا حتى يصبح البسكويت مثل الرمال المبتلة.

في صينية قابلة للفتح يوضع طبقة البسكويت وتفرد جيدا.

توضع الصينية في التلاجة لمدة ساعة.

ثم تدخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة ١٨٠ حوالي نصف ساعة.

تخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً. ثانياً تحضير طبقة الكريمة. في إناء نقوم بوضع الجبن الكريمي والسكر ويضرب بالمضرب الكهربائي.

يوضع كوب كريمة الاكل والبيض بيضة بيضة مع استمرار الضرب.

ثم يضاف عصير الليمون والفانيليا.

تضاف طبقة الجبن على طبقة البسكويت ويتم لف الصينية من القاعدة بورق الفويل ووضعها في صينية أخرى بها ماء حوالي ربعها.

تدخل الفرن حوالي ساعة الا ربع وعندما يستوي طبقة الجبن تخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً. ثالثاً تحضير طبقة الصوص نقوم بوضع التوت والسكر في إناء على النار حتى الغليان.

عندما يتقل التوت ويصبح كالمربى يوضع الليمون ويترك يغلي قليلا.

نطفي النار ونتركه يبرد تماما.

نقوم مربى التوت على وجه طبقة الجبن بعد أن تبرد.

تدخل التلاجة لمدة ساعتين وتخرج.

يتم تسليك حروف الصينية من التشيز وخروجها في طبق التقديم والف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ وأسرع تشيز كيك ممكن تدوقه فى حياتك وطعمه يجنن بجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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