صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح بدون حنه وبدون شيب وبدون اى مواد كيميائية

صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح والغامق، تغيير يستحق التجربه فالاختلاف هو دائما يسعى إليه الكثير من النساء و لذا فان لون الشعر الزيتوني هو اللون مختلف ولذلك عند صبغه فانه يفضل استخدام المواد الطبيعية بدلا من الصبغات الجاهزة المضرة بالشعر.

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح

قد تبحث دائماً الفتايات على تغير لون الشعر ولكن دائماً ما قد تخشي من المواد الكيميائية لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح

صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح

2 ملعقة كبيرة من بودرة الميش.

2 ملعقة كبيرة من هيدروكسيد عيار 40 %.

كميه مناسبه من أي نوع كريم مرطب.

علبه صبغه أشقر رمادي فاتح.

ربع علبه من الخضر مع هيدروكسيد 20 %.

نصف علبة رمادي مكثف.

نصف علبه صبغه اشقر زيتي.

أولا يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء.

يتم وضع قليل من الكريم المرطب مع الماء على الشعر

في وعاء يتم خلط بودرة الميش مع بودرة هيدروكسيد عيار 40 % مع كريم مرطب أي نوع.

يتم مزج المكونات مع بعضها.

يتم توزيع الخلطة على الشعر كاملا بدون الوصول إلى جذور الشعر.

يتم ترك الخليط على الشعر لمدة 20 الى 30 دقيقة حتى يصبح ذات لون أصفر ثم يغسل الشعر بالماء وتجفيفه

في وعاء يتم وضع صبغة أشقر رمادي فاتح مع رمادي مكثف مع صبغه أشقر زيتي مع ربع الخضر مع هيدروكسيد 20%.

يتم وضع الصبغة على الشعر كاملا وتركها لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو والبلسم.

طريقة استخدام وتحضير صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق

2 ملعقة كبيرة من بودرة سحب اللون.

4 ملعقة كبيرة من الهيدروكسيد عيار 40%.

علبة من صبغة الشعر الأشقر الرمادي وعلبة أخرى من الأشقر الفاتح جدا.

ربع عبوة من اللون الأخضر مع هيدروكسيد 20%.

يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية.

في وعاء يتم وضع بودرة سحب اللون وهيدروكسيد عيار 40%.

يتم توزيع الخليط على الشعر ويترك لمدة 15 دقيقة ثم تجفيف الشعر.

في وعاء يتم خلط صبغة الشعر الأشقر الرمادي والرمادي الفاتح واللون الاخضر مع هيدروكسيد 20%.

يتم وضع الصبغة على الشعر كاملا وترتاحي لمده نصف ساعه ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو والبلسم.

طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق