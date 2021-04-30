أصابع زينب اللذيذة المقرمشة والمدهشة تعرفي على الخطوات طعمها زي بتاعت بره

من أشهى أصناف الحلويات الشرقية هي أصابع زينب، حيث تعد من الوصفات اللذيذة التي لا تحتاج إلى مكونات تحضير كثيرة أو ذات تكلفة، تابعينا للنهاية حتى تتعرفي على وصفة مبتكرة ورائعة، ستزين مائدتكِ وستبهرين بها ضيوفكِ.

وصفة أصابع زينب بالنوتيلا

نعرف مدى حب الصغار والكبار للنوتيلا، هذه الوصفة تحضر في أقل من 15 دقيقة على حسب كمية خليط أصابع زينب، وهي قد تناسب مرضى السكر فلا داعي لوضع القطر (الشربات) عليها واستبدال النوتيلا بالشكولاتة الداكنة، ابدئي بتحضيرها الآن:

2 كوب سميد ناعم.

كوب دقيق.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة زبدة.

2 معلقة زيت ذرة.

بيضة.

رشة ملح.

2 كوب سكر.

كوب ماء.

معلقة عصير ليمون.

نوتيلا.

يتم تحضير الشربات مسبقًا، بوضع السكر مع الماء في وعاء حتى الغليان، لنضع ملعقة عصير الليمون عليه.

نضع الخميرة مع معلقة من السكر وملعقة دقيق وتركها حتى تخمر.

لمساعدة الخميرة في الفوران وسرعة التخمير؛ يمكن وضعها في المايكرويف لمدة 10 ثواني.

نخلط المكونات الجافة من الدقيق والسميد ورشة الملح والزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

والحليب بعد تدفئته على النار، نضعه على المكونات.

نترك الخليط يبرد لنضع البيضة، ونقوم بالعجن جيدًا، حتى يمتزج العجين سويًا، وتغطى وتترك ليتضاعف العجين لمدة نصف ساعة.

نقطع كور صغيرة من العجين، ونقوم بتمريرها على المصفاة البلاستيكية، أو استخدام قاطعة الحلويات الجاهزة لمزيد من الأشكال المبتكرة.