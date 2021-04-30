كيفية إعداد البسبوسة بالكاسترد بطريقة لذيذة لتقديمها في المناسبات

إن البسبوسة بالكاسترد تعد من ضمن الحلويات التي تتمتع بمذاق مميز ولذيذ، إضافة إلى أنها على أنها عدة طبقات تحشوها في الوسط الكاسترد، وفي السطور التالية نقدم لكي طريقة تحضيرها في المنزل.

البسبوسة بالكاسترد تتمتع بمذاق لذيذ ويمكنك تقديمها في المناسبات، وطريقة تحضيرها لن تستغرق الكثير من الوقت، وإليك المكونات وطريقة التحضير: –

كوب سميد ناعم.

كوب زيت نباتي.

كوب زبادي.

كوب هند.

كوب سكر.

٢ حبة من البيض.

٢ ملعقة صغيرة باكينج باودر.

٢ ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب حليب.

صفار بيضة واحدة.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب كريمة.

٣ ملاعق كبيرة فستق حليبي.

طريقة تحضير بسبوسة الكاسترد