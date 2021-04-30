كيفية إعداد البسبوسة بالكاسترد بطريقة لذيذة لتقديمها في المناسبات

إن البسبوسة بالكاسترد تعد من ضمن الحلويات التي تتمتع بمذاق مميز ولذيذ، إضافة إلى أنها على أنها عدة طبقات تحشوها في الوسط الكاسترد، وفي السطور التالية نقدم لكي طريقة تحضيرها في المنزل.طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد
البسبوسة بالكاسترد تتمتع بمذاق لذيذ ويمكنك تقديمها في المناسبات، وطريقة تحضيرها لن تستغرق الكثير من الوقت، وإليك المكونات وطريقة التحضير: –مكونات البسبوسة بالكاسترد
- كوب سميد ناعم.
- كوب زيت نباتي.
- كوب زبادي.
- كوب هند.
- كوب سكر.
- ٢ حبة من البيض.
- ٢ ملعقة صغيرة باكينج باودر.
- ٢ ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب حليب.
- صفار بيضة واحدة.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف كوب كريمة.
- ٣ ملاعق كبيرة فستق حليبي.
طريقة تحضير بسبوسة الكاسترد
- وضع السميد مع الفانيليا والباكنج باودر وجوز الهند في وعاء وخلطهم معًا.
- وضع اللبن الزبادي والزيت والسكر والبيض في وعاء آخر، وخلطهم معًا جيدًا حتى ذوبان السكر.
- إضافة كافة المكونات الكافة تدريجيًا بصورة مستمرة حتى انتهاء الكمية، ثم ترك العجينة لترتاح ساعة كاملة.
- في تلك الأثناء نبدأ بتحضير الكاستر من خلال وضع ٣/٤ كوب حليب وسكر مع تحريكهم بصورة مستمرة على نار ذات درجة حرارة متوسطة حتى ذوبان السكر.
- خفض درجة الحرارة عندما يصل الحليب إلى درجة الغليان، ثم إضافة النشا بعد إذابته مع ربع كوب حليب تدريجيا باستمرار.
- إضافة الفانيليا إلى المكونات وتركها على حرارة منخفضة لعدة دقائق.
- وضع المزيج جانبا وإضافة صفار البيض مع التحريك جيدا حتى الإندماج ثم يترك ليبرد عدة دقائق.
- دهن صينية البايركس بالزيت وإضافة نصف كمية العجين ثم إضافة الكاسترد.
- إضافة باقي العجين فوق الكاسترد ثم إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
- بعد ذلك يتم إخراج الصينية وتركها تبرد ثم تقطيعها وتقديمها.
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إن البسبوسة بالكاسترد تعد من ضمن الحلويات التي تتمتع بمذاق مميز ولذيذ، إضافة إلى أنها على أنها عدة طبقات تحشوها في الوسط الكاسترد، وفي السطور التالية نقدم لكي طريقة تحضيرها في المنزل.طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد
البسبوسة بالكاسترد تتمتع بمذاق لذيذ ويمكنك تقديمها في المناسبات، وطريقة تحضيرها لن تستغرق الكثير من الوقت، وإليك المكونات وطريقة التحضير: –مكونات البسبوسة بالكاسترد
- كوب سميد ناعم.
- كوب زيت نباتي.
- كوب زبادي.
- كوب هند.
- كوب سكر.
- ٢ حبة من البيض.
- ٢ ملعقة صغيرة باكينج باودر.
- ٢ ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب حليب.
- صفار بيضة واحدة.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف كوب كريمة.
- ٣ ملاعق كبيرة فستق حليبي.
طريقة تحضير بسبوسة الكاسترد
- وضع السميد مع الفانيليا والباكنج باودر وجوز الهند في وعاء وخلطهم معًا.
- وضع اللبن الزبادي والزيت والسكر والبيض في وعاء آخر، وخلطهم معًا جيدًا حتى ذوبان السكر.
- إضافة كافة المكونات الكافة تدريجيًا بصورة مستمرة حتى انتهاء الكمية، ثم ترك العجينة لترتاح ساعة كاملة.
- في تلك الأثناء نبدأ بتحضير الكاستر من خلال وضع ٣/٤ كوب حليب وسكر مع تحريكهم بصورة مستمرة على نار ذات درجة حرارة متوسطة حتى ذوبان السكر.
- خفض درجة الحرارة عندما يصل الحليب إلى درجة الغليان، ثم إضافة النشا بعد إذابته مع ربع كوب حليب تدريجيا باستمرار.
- إضافة الفانيليا إلى المكونات وتركها على حرارة منخفضة لعدة دقائق.
- وضع المزيج جانبا وإضافة صفار البيض مع التحريك جيدا حتى الإندماج ثم يترك ليبرد عدة دقائق.
- دهن صينية البايركس بالزيت وإضافة نصف كمية العجين ثم إضافة الكاسترد.
- إضافة باقي العجين فوق الكاسترد ثم إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
- بعد ذلك يتم إخراج الصينية وتركها تبرد ثم تقطيعها وتقديمها.
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