العزيزية الدمياطى الاصلية من اشهر واروع الحلويات الدمياطى بطريقة الحلوانى سهله واقتصادية

طريقة عمل العزيزية ، العزيزية من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والمحببة عند الكثيرون ، يرغب الجميع في تناولها كما يطلق عليها المكرونة باللبن وتحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، لذا تكون مهمة للأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم، ويتم تحضيرها بكل سهوله ولا تستغرق منك الكثير من الوقت أو الجهد، بالإضافة إل أن مقاديرها معظمها موجود في مطبخك فهذا لا يستدعي منك أن تقومين بشراء أحد المكونات سواء الحليب.

نقدم لك عزيزي القارئ أسهل طريقة لعمل العزيزية في البيت بعدة خطوات لابد من اتباعها تتمثل فيما يلي:

كوب واحد مكرونة.

لتر حليب.

كوب سكر.

علبة كريم كراميل.

ملعقتين كبيرتين سمنة.

4/1 ملعقة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة نشا.

1 ملعقة جوز هند.