العزيزية الدمياطى الاصلية من اشهر واروع الحلويات الدمياطى بطريقة الحلوانى سهله واقتصادية

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طريقة عمل العزيزية ، العزيزية من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والمحببة عند الكثيرون ، يرغب الجميع في تناولها كما يطلق عليها المكرونة باللبن وتحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، لذا تكون مهمة للأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم، ويتم تحضيرها بكل سهوله ولا تستغرق منك الكثير من الوقت أو الجهد، بالإضافة إل أن مقاديرها معظمها موجود في مطبخك فهذا لا يستدعي منك أن تقومين بشراء أحد المكونات سواء الحليب.
طريقة عمل العزيزية
نقدم لك عزيزي القارئ أسهل طريقة لعمل العزيزية في البيت بعدة خطوات لابد من اتباعها تتمثل فيما يلي:المقادير:
- كوب واحد مكرونة.
- لتر حليب.
- كوب سكر.
- علبة كريم كراميل.
- ملعقتين كبيرتين سمنة.
- 4/1 ملعقة فانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 ملعقة جوز هند.
- ضعي قدر على النار ضيفي له 3 كوب ماء يترك حتى أن يغلي ثم يتم وضع المكرونة حتى يتم سلقها بشكل جيد جداً.
- بعد أن تتخلص من المكرونة من النشا الموجود بها وتستوي جيداً يتم رفعها من على النار وتترك حتى أن تصبح باردة.
- يتم تصفيه المكرونة وتخلط في الخلاط الكهربائي في هذا الوقت عليك بإضافة الحليب مع السكر والفانيليا واستمري في الخلط ثم يضاف النشا والكريم كراميل واخلطي ثانيةً.
- يتم سكب هذا الخليط في قدر ويوضع على النار مع إضافة ما تبقى من الحليب وقلبي جيداً حتى أن يغلي ومن ثم يضاف السمن وقلبي حتى يصل الخليط لقوام ثقيل.
- احضري صينة الفرن المدهونة بقليل من السمن وسكبي بها الخليط وتركيها حتى أن تصبح باردة تماماً ومتماسكة في درجة حرارة المطبخ.
- اشغلي الفرن على درجة حرارة متوسطة ادخليها بعد ذلك إلى الفرن وتركيها حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- اخرجيها بعد ذلك ويجب أن تترك حتى تبرد لأنها من الحلويات التي تقدم وهي باردة وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل العزيزية ، العزيزية من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والمحببة عند الكثيرون ، يرغب الجميع في تناولها كما يطلق عليها المكرونة باللبن وتحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، لذا تكون مهمة للأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم، ويتم تحضيرها بكل سهوله ولا تستغرق منك الكثير من الوقت أو الجهد، بالإضافة إل أن مقاديرها معظمها موجود في مطبخك فهذا لا يستدعي منك أن تقومين بشراء أحد المكونات سواء الحليب.
طريقة عمل العزيزية
نقدم لك عزيزي القارئ أسهل طريقة لعمل العزيزية في البيت بعدة خطوات لابد من اتباعها تتمثل فيما يلي:المقادير:
- كوب واحد مكرونة.
- لتر حليب.
- كوب سكر.
- علبة كريم كراميل.
- ملعقتين كبيرتين سمنة.
- 4/1 ملعقة فانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 ملعقة جوز هند.
- ضعي قدر على النار ضيفي له 3 كوب ماء يترك حتى أن يغلي ثم يتم وضع المكرونة حتى يتم سلقها بشكل جيد جداً.
- بعد أن تتخلص من المكرونة من النشا الموجود بها وتستوي جيداً يتم رفعها من على النار وتترك حتى أن تصبح باردة.
- يتم تصفيه المكرونة وتخلط في الخلاط الكهربائي في هذا الوقت عليك بإضافة الحليب مع السكر والفانيليا واستمري في الخلط ثم يضاف النشا والكريم كراميل واخلطي ثانيةً.
- يتم سكب هذا الخليط في قدر ويوضع على النار مع إضافة ما تبقى من الحليب وقلبي جيداً حتى أن يغلي ومن ثم يضاف السمن وقلبي حتى يصل الخليط لقوام ثقيل.
- احضري صينة الفرن المدهونة بقليل من السمن وسكبي بها الخليط وتركيها حتى أن تصبح باردة تماماً ومتماسكة في درجة حرارة المطبخ.
- اشغلي الفرن على درجة حرارة متوسطة ادخليها بعد ذلك إلى الفرن وتركيها حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- اخرجيها بعد ذلك ويجب أن تترك حتى تبرد لأنها من الحلويات التي تقدم وهي باردة وبالهناء والشفاء.
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