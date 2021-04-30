قناع واحد قبل العيد لتبييض البشرة بعمق وإزالة التصبغات والخلايا الميتة نهائياً، وصفة اليوم سهلة وبسيطة لحل جميع مشاكل البشرة وتحويلها 180 درجة لبشرة خالية من التصبغات والبقع والنمش، فهي تقوم بعملية تفتيح عميق للبشرة فتخلصها من الآثار المزعجة التي تخفي جمال البشرة ولا تبرز نضارتها، وفي نفس الوقت تساعد على إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء وتقليل دهون الوجه بنسبة % 90، لذا فهي هامة للغاية لمن تبحث من السيدات عن شد طبيعي لتخفيف تجاعيد الوجه واستعادة حيوية البشرة وشبابها من جديد.

تبييض البشرة بعمق وإزالة الخلايا الميتة نهائياً

مكونات القناع الطبيعي لتفتيح لون الوجه بعمق وإزالة الرؤوس السوداء والتصبغات هي كالتالي، ملعقة كبيرة من النسكافيه (القهوة سريعة الذوبان) فهناك الكثير من المستحضرات التجميلية التي يدخل في تركيبها؛ لأنه يساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع، وأيضا يساهم في ترطيب البشرة وتغذيتها كما أنه يؤخر من علامات التقدم في السن والتجاعيد وذلك لاحتوائه علي الكثير من المواد المضادة للأكسدة وله دور هام أيضا في تنعيم البشرة، ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ، ملعقة كبيرة من الماء الساخن، ملعقة كبيرة من جيلاتين الحلويات المطحون

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء مناسب ثم يُضاف إليه مقدار النسكافيه، وأيضاً مقدار ملعقة كبيرة من الحليب ثم يتم التقليب، بعد ذلك يضاف إلى الوعاء مقدار الماء الساخن ثم يتم التقليب جيداً مرة أخرى حتى يتم ذوبان النسكافيه، ثم يتم إضافة مقدار الجيلاتين ويتم المزج مرة أخرى ثم يتم إضافة المقدار المتبقي من الحليب ويتم التقليب مرة أخرى إلى أن يتم الحصول على قوام متجانس، ثم يتم تحضير إناء فارغ ويتم وضع ماء ساخن به ثم يتم وضع الخليط أعلى الإناء لمدة 10 دقائق مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على قوام كريمي. بعد ذلك يتم وضع الخليط باستخدام فرشاة ميك أب على الوجه والرقبة واليدين أيضاً ويترك حتى يجف تماماً، بعد ذلك يتم إزالة القناع بلطف حتى تسهل إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء والخلايا الميتة نهائياً.

مقشر طبيعي لتفتيح البشرة

ويمكنك أيضاً تحضير مقشر طبيعي عن طريق تحضير ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم يتم دمج المكونين معا جيدا، ويطبق على بشرة نظيفة ويتم تدليك الوجه وفركه لمدة خمس دقائق على الأقل ثم يغسل الوجه، ويمكنك أيضا استبدال السكر بمسحوق القهوة واستعماله بنفس الطريقة.

كما تستطيعين تحضير الماسك التالي للتخلص من القشور والجلد الميت وإزالته من الوجه، وذلك عن طريق الهرس الجيد لقطعة صغيرة من حبة موز، ويضاف إليها ملعقة من عسل النحل ويمكنك اضافة الزيت الذي تفضلينه، ثم يتم المزج ويطبق الماسك على الوجه بعد إستخدام القناع، ثم يترك لمدة 20 دقيقة بعد ذلك يشطف الوجه بالماء البارد جيدا.