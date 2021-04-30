اوقات كتير ممكن تمر علينا ايام نبقى كسلانين ومش عايزين نتحرك وبنعمل كل حاجة واحنا قاعدين مكانا ، وده بيأثر بشكل سلبي على اجسامنا ، وبيخلي جسمنا يدينا اشارات انه جيه الوقت اللي لازم نهتم بنفسنا اكتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 5 علامات تقولك انك مش بتتحركي كفاية.
علامات تقولك انك مش بتتحركي كفاية:
1- عينيكي هتبقى منتفخة:
قلة الحركة من العوامل الرئيسية لاحتباس المايه ، لان العيون المنتفخة بتظهر بسبب القعدة فترات طويلة في وضع افقي ، والمتخصصين صرحوا ان اليوجا هي الحل الافضل في الحالة دي ، وضع ال asanas في اليوجا بيضغط على الراس وبيعزز الدورة الدموية ، بمجرد ما تبدأي تدخلي حركات اليوجا في روتينك اليومي ، هتتخلصي من مشكلة العيون المنتفخة.
2- هتصابي بالامساك:
التمرين مهم لانتظام حركة الامعاء ، لو بتقضي معظم وقتك قاعدة ، الاكل هياخد وقت اطول للانتقال من خلال الامعاء الغليظة ، وبالتالي كمية المايه اللي هيمتصها جسمك من البراز محدودة ، وده هيأدي للامساك ، الحركة بانتظام هتحسن من كفاءة الجهاز الهضمي ، حتى ان 5 دقايق بس من تمارين التمدد البسيطة كذا مرة في اليوم ممكن انها تمنع الامساك.
3- هتنسي كتير:
لو بتحسي انك بتنسي كتير ، يبقى لازم تفكري انك تتحركي اكتر ، الدراسات اثبتت ان الاشخاص الكسولين او اللي حركتهم قليلة بيظهروا تغيرات هيكلية في المخ في منطقة الفص الصدغي الانسي ، وده هو الفص المسؤول عن قدرتنا على حفظ الاشياء ، وثبت ان التمارين البدنية بتعزز الذاكرة ، يعني مش غريب ابدا ان بنية الدماغ بتنمو اكتر كل ما الشخص بقى اكتر لياقة.
4- الم الركب:
الحركة هي السر لفك المفاصل الضيقة ، التمارين ممكن انها تخفف من التهاب المفاصل واعراض هشاشة العظام ، وخاصة التمارين الهوائية منخفضة التأثير ، والمتخصصين بينصحوا المرضى اللي بيعانوا من آلام الركب المزمنة انهم يمشوا على برنامج تمارين ، من خلال التمرين بانتظام عضلاتك هتقوى وهتبقى اكتر مرونة.
5- الرغبة الشديدة في السكر:
النشاط البدني بيحارب الرغبة الشديدة في السكر ، وبيعزز طاقتك وبيطلق الاندروفين اللي بيزود من هرمون السعادة ، وهرمونات السعادة بدورها بتقلل بشكل كبير من الرغبة الشديدة في اكل السكر ، الحصول على قدر كافي من الحركة اثناء النهار هيبعد عنك الاكتئاب ، وبالتالي مش هتعاني من اكتئاب ولا من مزاج سيء.
لو بتحسي دايما بالارهاق يبقى جسمك محتاج الاكلات دي
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