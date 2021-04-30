أسرار تحضير بطاطس ماكدونالز مثل المطاعم في المنزل بشكل صحي

هل صغارك يحبون بطاطس ماكدونالز؟ هل سئمت من التكاليف الباهظة التي تدفعينها تجاه شرائها؟ إن بطاطس ماكدونالز تتمتع بمذاق لذيذ جدًا، الأمر الذي يجعلها مختلفة تمامًا عن التي يتم تحضيرها في المنزل، وأيضًا جعلها محببة من قبل الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، وفي السطور التالية سوف نتحدث عن طريقة تحضيرها بطريقة صحية وسهلة في المنزل.

لن تكلفك تلك الوصفة الكثير من المال أو الوقت أو المجهود، وهنا قد قمنا بمعرفة سر مذاقها الحلو وهو النشا مع اللحم، وإليك المكونات وطريقة التحضير:-

4 حبات بطاطس مقشرة ويتم تقطيعها إلى أصابع.

نصف كوب من نشا الذرة.

3 أكواب من الماء

ربع ملعقة صغيرة من مرق اللحم.

ملح.

ربع كوب من قطع الدهن.