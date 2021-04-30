أسرار تحضير بطاطس ماكدونالز مثل المطاعم في المنزل بشكل صحي

هل صغارك يحبون بطاطس ماكدونالز؟ هل سئمت من التكاليف الباهظة التي تدفعينها تجاه شرائها؟ إن بطاطس ماكدونالز تتمتع بمذاق لذيذ جدًا، الأمر الذي يجعلها مختلفة تمامًا عن التي يتم تحضيرها في المنزل، وأيضًا جعلها محببة من قبل الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، وفي السطور التالية سوف نتحدث عن طريقة تحضيرها بطريقة صحية وسهلة في المنزل.طريقة عمل بطاطس ماكدونالز
لن تكلفك تلك الوصفة الكثير من المال أو الوقت أو المجهود، وهنا قد قمنا بمعرفة سر مذاقها الحلو وهو النشا مع اللحم، وإليك المكونات وطريقة التحضير:-مكونات بطاطس ماكدونالز
- 4 حبات بطاطس مقشرة ويتم تقطيعها إلى أصابع.
- نصف كوب من نشا الذرة.
- 3 أكواب من الماء
- ربع ملعقة صغيرة من مرق اللحم.
- ملح.
- ربع كوب من قطع الدهن.
- خلط الماء مع النشاء في إناء حتى يمتزجا معًا.
- إضافة البطاطس بعد تقطيعها على هيئة أصابع إلى الإناء، بعد ذلك يتم وضعها في الثلاجة لمدة ما بين ٦٠ : ٣٠ دقيقة.
- وضع كمية مناسبة من الزيت في مقلاة وتسخينها على النار.
- يتم تصفية البطاطس من الماء، ثم يتم تجفيفها بواسطة استخدام فوطة المطبخ.
- تترك أصابع البطاطس بعض الوقت، ثم يتم وضعها في الزيت الذي تم تسخينه لمدة لا تقل عن ثلاث، بعد ذلك يتم رفعها مباشرة ووضعها في صينية بها محارم ورقية.
- يتم تكرار تلك العملية على عدة دفعات لحين انتهاء الكمية.
- وضع جميع البطاطس في صينية وتركها في الفريزر لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ولا تزيد عن ثلاثين.
- يتم إضافة الدهن إلى الزيت، ويتم إخراج البطاطس ووضعها في المقلاة مرة أخرى حتى تصبح مقرمشة.
- بعد ذلك يتم تصفية البطاطس من الزيت، ورشها مع مزيج من الملح ومرق اللحم وتقليبها، وهكذا تكون جاهزة للتقديم.
الوسوم
هل صغارك يحبون بطاطس ماكدونالز؟ هل سئمت من التكاليف الباهظة التي تدفعينها تجاه شرائها؟ إن بطاطس ماكدونالز تتمتع بمذاق لذيذ جدًا، الأمر الذي يجعلها مختلفة تمامًا عن التي يتم تحضيرها في المنزل، وأيضًا جعلها محببة من قبل الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، وفي السطور التالية سوف نتحدث عن طريقة تحضيرها بطريقة صحية وسهلة في المنزل.طريقة عمل بطاطس ماكدونالز
لن تكلفك تلك الوصفة الكثير من المال أو الوقت أو المجهود، وهنا قد قمنا بمعرفة سر مذاقها الحلو وهو النشا مع اللحم، وإليك المكونات وطريقة التحضير:-مكونات بطاطس ماكدونالز
- 4 حبات بطاطس مقشرة ويتم تقطيعها إلى أصابع.
- نصف كوب من نشا الذرة.
- 3 أكواب من الماء
- ربع ملعقة صغيرة من مرق اللحم.
- ملح.
- ربع كوب من قطع الدهن.
- خلط الماء مع النشاء في إناء حتى يمتزجا معًا.
- إضافة البطاطس بعد تقطيعها على هيئة أصابع إلى الإناء، بعد ذلك يتم وضعها في الثلاجة لمدة ما بين ٦٠ : ٣٠ دقيقة.
- وضع كمية مناسبة من الزيت في مقلاة وتسخينها على النار.
- يتم تصفية البطاطس من الماء، ثم يتم تجفيفها بواسطة استخدام فوطة المطبخ.
- تترك أصابع البطاطس بعض الوقت، ثم يتم وضعها في الزيت الذي تم تسخينه لمدة لا تقل عن ثلاث، بعد ذلك يتم رفعها مباشرة ووضعها في صينية بها محارم ورقية.
- يتم تكرار تلك العملية على عدة دفعات لحين انتهاء الكمية.
- وضع جميع البطاطس في صينية وتركها في الفريزر لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ولا تزيد عن ثلاثين.
- يتم إضافة الدهن إلى الزيت، ويتم إخراج البطاطس ووضعها في المقلاة مرة أخرى حتى تصبح مقرمشة.
- بعد ذلك يتم تصفية البطاطس من الزيت، ورشها مع مزيج من الملح ومرق اللحم وتقليبها، وهكذا تكون جاهزة للتقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تحضير بطاطس ماكدونالز مثل المطاعم في المنزل بشكل صحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.