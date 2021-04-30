بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة مقرمش وشهى وخفيف بمكونات متوفره فى كل بيت سهل وسريع

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاتة ، بسكوت العشر دقائق بالشكولاتة من ضمن المخبوزات الحلوة التي أصبحت شهيرة جدًا خاصة في الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع والجلوس الكثير في المنزل بسبب جائحة كورونا أصبح الجميع يبحث عن أشياء سهلة وسريعة التحضير يمكن تحضيرها يدويًا في المنزل لضمان أمانتها وبسكويت العشر دقائق كان هو الحل الأمثل للجميع من حيث أنه طعمة لذيذ ومقبول لدى الكبار والصغار وفي نفس الوقت تكلفته قليلة وتخضيره سريع. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاتة في المنزل:- طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاتة في المنزل:- المكونات:- كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب زيت.

ملعقة لبن بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة.

تصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

كوب الا ربع لبن. طريقة التحضير:- في الخلاط نضع السكر والزيت واللبن والفانيليا والبيض ويتم خلطهم معًا لمدة دقيقتين.

نقوم بخلط الدقيق والكاكاو وبكينج بودر معًا واضافة الخليط إليهم مع التقليب لمدة خمس دقائق للحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ويتم تشكيل البسكويت حسب الرغبة ووضعة في الصواني المدهونة بالزيت ووضعها في الفرن لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى الاستواء.

حسب الرغبة ووضعة في الصواني المدهونة بالزيت ووضعها في الفرن لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى الاستواء. يتم تركه حتى يبرد ثم يمكن تقديم مع الشاي أو الحليب حسب الرغبة. أسهل طريقة لعمل بسكويت الشيكولاتة:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل بسكويت الشيكولاتة:- المكونات:- ٢ كوب دقيق.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب سكر ناعم.

ربع كوب شوكولاتة ذائبة. طريقة التحضير:- في إناء نضع السكر والزبدة والبيضة والفانيليا والشكولاتة ويتم التقليب بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي لبضع دقائق حتى تمام التجانس.

يتم إضافة المكونات الجافة تدريجيًا وخلطهم جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

يتم تحضير الفرن وتسخينه على درجة حرارة متوسطة.

يتم تشكيل البسكويت حسب الرغبة ووضعة في صواني بها ورق زبدة ووضعة في الفرن لمدة عشر دقائق حتى يستوي وتركه يبرد ثم يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاتة ، بسكوت العشر دقائق بالشكولاتة من ضمن المخبوزات الحلوة التي أصبحت شهيرة جدًا خاصة في الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع والجلوس الكثير في المنزل بسبب جائحة كورونا أصبح الجميع يبحث عن أشياء سهلة وسريعة التحضير يمكن تحضيرها يدويًا في المنزل لضمان أمانتها وبسكويت العشر دقائق كان هو الحل الأمثل للجميع من حيث أنه طعمة لذيذ ومقبول لدى الكبار والصغار وفي نفس الوقت تكلفته قليلة وتخضيره سريع. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاتة في المنزل:- طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاتة في المنزل:- المكونات:- كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب زيت.

ملعقة لبن بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة.

تصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

كوب الا ربع لبن. طريقة التحضير:- في الخلاط نضع السكر والزيت واللبن والفانيليا والبيض ويتم خلطهم معًا لمدة دقيقتين.

نقوم بخلط الدقيق والكاكاو وبكينج بودر معًا واضافة الخليط إليهم مع التقليب لمدة خمس دقائق للحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ويتم تشكيل البسكويت حسب الرغبة ووضعة في الصواني المدهونة بالزيت ووضعها في الفرن لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى الاستواء.

حسب الرغبة ووضعة في الصواني المدهونة بالزيت ووضعها في الفرن لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى الاستواء. يتم تركه حتى يبرد ثم يمكن تقديم مع الشاي أو الحليب حسب الرغبة. أسهل طريقة لعمل بسكويت الشيكولاتة:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل بسكويت الشيكولاتة:- المكونات:- ٢ كوب دقيق.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب سكر ناعم.

ربع كوب شوكولاتة ذائبة. طريقة التحضير:- في إناء نضع السكر والزبدة والبيضة والفانيليا والشكولاتة ويتم التقليب بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي لبضع دقائق حتى تمام التجانس.

يتم إضافة المكونات الجافة تدريجيًا وخلطهم جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

يتم تحضير الفرن وتسخينه على درجة حرارة متوسطة.

يتم تشكيل البسكويت حسب الرغبة ووضعة في صواني بها ورق زبدة ووضعة في الفرن لمدة عشر دقائق حتى يستوي وتركه يبرد ثم يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير:-

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