طريقة مميزة لتحضير كنافة اللوتس اللذيذة في منزلك بسهولة

كنافة اللوتس ، من أبسط الحلويات التي من الممكن أن يتم تحضيرها، فهناك طعم جديد يضفى على حلوى الكنافة عند إضافة كريمة اللوتس إليها، كما أن الكنافة تكون حلوى معروفة منذ القدم بكل الدول العربية، إذ أنها حلوى شرقية شهيرة ومعروفة جيدًا عند الجميع، كما أن زبدة اللوتس من ضمن أن اه الزبدة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية ذات المذاق الرائع.كنافة اللوتس
إن زبدة اللوتس هي زبدة قليلة الدهون والكوليسترول، وذلك يقوم بجعلها وجبة خفيفة ومفيدة للجسم، كما أن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم فلا بد أن يقوموا باللجوء بزبدة اللوتس، كما أنها تقوم بتعزيز صحة القلب وتقوي العظام.مكونات كنافة اللوتس
- سمن “½ كوب”
- عجينة كنافة “٢٥٠ حم”
- سكر بودر “½ كوب”
- حليب “ربع كوب”
- زبدة لوتس “ربع كوب”
- بسكويت لوتس “للتزيين”
- كريمة خفق “كوب”
- زبدة لوتس “للتزيين”
- قومي بتجهيز وعاء لتضعي به السكر البودرة والكنافة وبعد ذلك يتم المزج جيدًا مع بعضهم البعض.
- إضافة السمن مع فرك الخليط من خلال اليدين إلى أن يتغلغل كلًا من السمن والعجينة.
- بوعاء آخر قومي بمزح ٢ ملعقة كبيرة من الحليب وزبدة اللوتس واخلطيهم إلى أن يتجانسوا.
- بمقلاة على النار، قومي بوضع عجينة الكنافة مع التحريك إلى أن تتلون باللون الذهبي الداكن.
- أضيفي مزيج الحليب وامزجي المقادير كلها معًا على أن يحدث التداخل والتجانس بينهم.
- بالمصري الكهربائي، قومي يخفف كريمة الخفق إلى أن يصير قوامها كثيفًا.
- قومي بإضافة الكمية التي ألقيت من زبدة اللوتس مع مزج الخليط حتى يتجانس.
- قومي برص ½ كمية العجينة بصينية التقديم.
- قومي بإضافة طبقة الكريمة ومن قم مني. العجينة التي قد تبقيت من قبل.
- قومي بتزيين الكنافة من خلال البسكويت وزبدة اللوتس، وفي النهاية. قدميها إلى مائدة الإفطار.
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كنافة اللوتس ، من أبسط الحلويات التي من الممكن أن يتم تحضيرها، فهناك طعم جديد يضفى على حلوى الكنافة عند إضافة كريمة اللوتس إليها، كما أن الكنافة تكون حلوى معروفة منذ القدم بكل الدول العربية، إذ أنها حلوى شرقية شهيرة ومعروفة جيدًا عند الجميع، كما أن زبدة اللوتس من ضمن أن اه الزبدة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية ذات المذاق الرائع.كنافة اللوتس
إن زبدة اللوتس هي زبدة قليلة الدهون والكوليسترول، وذلك يقوم بجعلها وجبة خفيفة ومفيدة للجسم، كما أن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم فلا بد أن يقوموا باللجوء بزبدة اللوتس، كما أنها تقوم بتعزيز صحة القلب وتقوي العظام.مكونات كنافة اللوتس
- سمن “½ كوب”
- عجينة كنافة “٢٥٠ حم”
- سكر بودر “½ كوب”
- حليب “ربع كوب”
- زبدة لوتس “ربع كوب”
- بسكويت لوتس “للتزيين”
- كريمة خفق “كوب”
- زبدة لوتس “للتزيين”
- قومي بتجهيز وعاء لتضعي به السكر البودرة والكنافة وبعد ذلك يتم المزج جيدًا مع بعضهم البعض.
- إضافة السمن مع فرك الخليط من خلال اليدين إلى أن يتغلغل كلًا من السمن والعجينة.
- بوعاء آخر قومي بمزح ٢ ملعقة كبيرة من الحليب وزبدة اللوتس واخلطيهم إلى أن يتجانسوا.
- بمقلاة على النار، قومي بوضع عجينة الكنافة مع التحريك إلى أن تتلون باللون الذهبي الداكن.
- أضيفي مزيج الحليب وامزجي المقادير كلها معًا على أن يحدث التداخل والتجانس بينهم.
- بالمصري الكهربائي، قومي يخفف كريمة الخفق إلى أن يصير قوامها كثيفًا.
- قومي بإضافة الكمية التي ألقيت من زبدة اللوتس مع مزج الخليط حتى يتجانس.
- قومي برص ½ كمية العجينة بصينية التقديم.
- قومي بإضافة طبقة الكريمة ومن قم مني. العجينة التي قد تبقيت من قبل.
- قومي بتزيين الكنافة من خلال البسكويت وزبدة اللوتس، وفي النهاية. قدميها إلى مائدة الإفطار.
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