طريقة مميزة لتحضير كنافة اللوتس اللذيذة في منزلك بسهولة

كنافة اللوتس ، من أبسط الحلويات التي من الممكن أن يتم تحضيرها، فهناك طعم جديد يضفى على حلوى الكنافة عند إضافة كريمة اللوتس إليها، كما أن الكنافة تكون حلوى معروفة منذ القدم بكل الدول العربية، إذ أنها حلوى شرقية شهيرة ومعروفة جيدًا عند الجميع، كما أن زبدة اللوتس من ضمن أن اه الزبدة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية ذات المذاق الرائع.

إن زبدة اللوتس هي زبدة قليلة الدهون والكوليسترول، وذلك يقوم بجعلها وجبة خفيفة ومفيدة للجسم، كما أن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم فلا بد أن يقوموا باللجوء بزبدة اللوتس، كما أنها تقوم بتعزيز صحة القلب وتقوي العظام.

سمن “½ كوب”

عجينة كنافة “٢٥٠ حم”

سكر بودر “½ كوب”

حليب “ربع كوب”

زبدة لوتس “ربع كوب”

بسكويت لوتس “للتزيين”

كريمة خفق “كوب”

زبدة لوتس “للتزيين”