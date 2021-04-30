فكرة مبتكرة لقلي السمبوسة بدون أن تمتص نقطة زيت بطريقة مقرمشة ولذيذة

السمبوسه من الأكلات التي يفضلها الجميع بسبب مذاقها الطيب وقومها المقرمش، فهي تعد من الحلويات والوجبات الغذائية في نفس الوقت وهذا الأمر يتوقف على الحشوة التي توضع بداخلها، أما عن الطائفة الذين يفضلون الوجبات الصحية يبحثون دائما عن طريقة صحيحة تساعدهم في قلي السمبوسة بدون زيت.

طريقة صحية لقلي السمبوسة بدون زيت

السمبوسة من الأكلات التي تقبل حشوات مختلفة فهي تقبل حشوة الخضار و حشوة اللحم المفروم بالإضافة إلى مكس الجبن أما عن طريقة قليها بدون زيت فهي محور بحث معظم المحركات طوال الأيام الماضية من قبل العاشقين لها الذين يفضلونها وفي نفس الوقت يفضلون الأكل الصحي والحفاظ على الكولسترول.

طريقة قلي السمبوسة بدون زيت

طريقة يبحث عنها الكثيرين ممن يعشقون الأكل الصحي وايضًا محبيها من مرضى الكوليسترول، وارضاء لرغبة هؤلاء الفئتين تسارع فريقنا في البحث عن افضل طريقة إعدادها، فعليكِ المتابعة إذا كنت من هؤلاء.

مكونات قلي السمبوسة بدون زيت

كيس من السمبوسة الجاهزة.

ملعقة من الماء.

2 ملعقة من الدقيق.

ربع كوب من الماء.

ربع كوب من الحليب.

الحشو الذي تفضيلة.

قومي بتحضير إناء عميق وضع فيه كل من الدقيق والماء واخلطيهم جيدًا حتى يتكون معاكِ خليط سائل.

قومي بفرد شرائح السمبوسة الجاهزة على صينيه واسعه.

قومي بوضع الحشوة الذي يفضلها في شرائح السمبوسة بمقدار يناسب حجم الشريحة.

قومي بلف السمبوسة على شكل مثلث واغلقها جيدًا باستخدام خليط الماء والدقيق.

احضري إناء عميق واخلطي فيه الزيت مع الحليب جيدًا.

ضعي مثلثات السمبوسة في خليط الحليب واللبن .

رصي هذه المثلثات في الصينية وضعيها في الفرن على نار هادئة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.

طريقة تحضير قلي السمبوسة بدون زيت