ملعقة واحدة فقط هتعمل احلي بطاطس مقرمشة بدون ما تشرب زيت نهائي زي الجاهز واحلي

احلي بطاطس مقرمشة بدون ما تشرب زيت، تعتبر البطاطس من المأكولات التي تدخل في كافة الأطعمة، كما أن جميع الأفراد من كافة الفئات العمرية تقبل عليها، هذا بالإضافة إلى كونها تحتوي على مقدار عالي من الكربوهيدرات لذلك إليك وصفة تحضيرها دون أن تتشرب الكثير من الزيت.

احلي بطاطس مقرمشة بدون ما تشرب زيت

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق للحصول على بطاطس مقرمشة دون تشربها لكمية من الزيت وتتكون المكونات وطريقة التحضير كالتالي

مكونات البطاطس المقرمشة

ابدئي في تقشير البطاطس ثم غسلها بشكل جيد بواسطة الماء البارد واعملي على تقطيعها إلى أصابع ذات سمك مناسب.

ثم غسلها بشكل جيد بواسطة الماء البارد واعملي على تقطيعها إلى أصابع ذات سمك مناسب. احضري إناء وضعي به الماء مع المقدار المحدد من الخل ثم ضيفي إليه البطاطس واتركيها لمدة ساعة ونصف بحد أقصى.

بعد مرور الوقت اخرجي البطاطس واغسلها جيدًا ثم استخدمي منشفة نظيفة من أجل تجفيفها.

ضعي البطاطس المجففة بشكل تام داخل وعاء به المقدار المحدد من النشا ثم قلبيها جيدًا حتى تغلف أصابع البطاطس بشكل كامل.

ضعي مقلاة عميقة على نار عالية ثم اعملي على سكب مقدار كبير من الزيت واتركيه حتى يسخن ويبدأ في مرحلة الغليان.

ضعي البطاطس بحرص بشكل تدريجي وذلك منعًا لتطاير قطرات الزيت من المقلاة.

بعد مرور خمسة دقائق من وضع البطاطس داخل الزيت ابدئي في تحريكها حتى لا تلتصق.

ابدئي في تحريكها حتى لا تلتصق. اتركي البطاطس على النار ولكن اخفضي درجة الحرارة إلى أن تصبح النار متوسطة و دعيها حتى تبدأ في الاحمرار.

اخرجي البطاطس من الزيت وقدميها في طبق ثم ضيفي إليها البهارات والملح.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة