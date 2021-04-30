طريقة عمل كريم النشا المنزلي لتبييض وتفتيح الوجه 10 درجات في غضون دقائق

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون الحصول على وجه ابيض وناعم مثل الاطفال ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق الطبيعية التي تعمل على ذلك والتي تتسم بأنها آمنة للغاية على البشرة ولا تسبب لها اي اضرار جانبية فيما بعد كما سبق قسم يقدم من مكوناتها لا تحتاج الى تكلفة عالية وغال مكوناتها متواجدة في كافة المنازل. طريقة عمل كريم النشا لتبييض الوجه طريقة عمل كريم النشا لتبييض الوجه المكونات: 4 معالق من النشا.

زيت لوز.

شمع انارة. طريقة التحضير نحضر طبق نظيف ونضع شمعة واحدة ونقوم تسييحها عن طريق وضع ماء مغلي في طبق تحتها لحد ما تسيح ثم نقوم بوضع 5 معالق من زيت اللوز ونتركها تبرد.

نحضر اربع معالق من النشا الابيض ونقوم بوضعها علي مكونات الفازلين الطبيعي شمع الانارة وزيت اللوز ونقوم بتقليبه جيدا حتي نحصل علي قوام كريمي.

نحضر علبة بلاستيك نظيفة وجافة ونقوم بعد ذلك بوضع كريم النشا فيها ونضعها في الثلاجة.

عند الاستخدام نقوم بغسل الوجه جيدا ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يجف ثم نحضر كريم النشا الأبيض ونضع كمية خفيفة منه على الوجه.

نقوم بتوزيع كريم النشا الابيض على الوجه بحركات دائرية من اسفل الى اعلى حيث أنه هذه الحركات الدائرية تعمل علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه وتجعل الوجه يستفيد بأكبر قدر ممكن من كريم النشا لتبييض الوجه.

نترك ماسك كريم النشا على الوجه أطول فترة ممكنة فإنه صنع بمكونات طبيعية لا تحدث اي اضرار للوجه.

يمكن ان نترك كريم النشا حتى الصباح ونقوم بوضعه كل ليلة يعمل كريم النشا على تفتيح الوجه حيث تحتوي النشا على الكثير من المواد الفاعلة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الوجه وتعزز من إنتاج الكولاجين في الوجه الذي يجعله يحتفظ بلمعان ودرجة بياض اقوي. طريقة التحضير الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون الحصول على وجه ابيض وناعم مثل الاطفال ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق الطبيعية التي تعمل على ذلك والتي تتسم بأنها آمنة للغاية على البشرة ولا تسبب لها اي اضرار جانبية فيما بعد كما سبق قسم يقدم من مكوناتها لا تحتاج الى تكلفة عالية وغال مكوناتها متواجدة في كافة المنازل. طريقة عمل كريم النشا لتبييض الوجه طريقة عمل كريم النشا لتبييض الوجه المكونات: 4 معالق من النشا.

زيت لوز.

شمع انارة. طريقة التحضير نحضر طبق نظيف ونضع شمعة واحدة ونقوم تسييحها عن طريق وضع ماء مغلي في طبق تحتها لحد ما تسيح ثم نقوم بوضع 5 معالق من زيت اللوز ونتركها تبرد.

نحضر اربع معالق من النشا الابيض ونقوم بوضعها علي مكونات الفازلين الطبيعي شمع الانارة وزيت اللوز ونقوم بتقليبه جيدا حتي نحصل علي قوام كريمي.

نحضر علبة بلاستيك نظيفة وجافة ونقوم بعد ذلك بوضع كريم النشا فيها ونضعها في الثلاجة.

عند الاستخدام نقوم بغسل الوجه جيدا ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يجف ثم نحضر كريم النشا الأبيض ونضع كمية خفيفة منه على الوجه.

نقوم بتوزيع كريم النشا الابيض على الوجه بحركات دائرية من اسفل الى اعلى حيث أنه هذه الحركات الدائرية تعمل علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه وتجعل الوجه يستفيد بأكبر قدر ممكن من كريم النشا لتبييض الوجه.

نترك ماسك كريم النشا على الوجه أطول فترة ممكنة فإنه صنع بمكونات طبيعية لا تحدث اي اضرار للوجه.

يمكن ان نترك كريم النشا حتى الصباح ونقوم بوضعه كل ليلة يعمل كريم النشا على تفتيح الوجه حيث تحتوي النشا على الكثير من المواد الفاعلة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الوجه وتعزز من إنتاج الكولاجين في الوجه الذي يجعله يحتفظ بلمعان ودرجة بياض اقوي. طريقة التحضير

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