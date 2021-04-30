سر قوامه الناعم طريقة عمل كحك العيد بدون خميرة ومقادير مظبوطة وغير مكلفة

يعد الكعك من حلوى العيد التي تعدها ست البيت لجميع أسرتها، ويمكن تشكيله وإعداده بكذا طريقة متنوعه، فجميع أفراد الأسرة كبير وصغير يحبه، وست البيت تتفنن في إعداده وتشارك أطفالها في إعداده، حيث يمكن أن يعد ساده، و بالمكسرات، يضاف إليه أيضا الملبن، وطريقة تحضيره في المنزل احسن، وانضف، من شرائه من محلات الحلواني، وايضا يمكن إعداده على السخن، وعلى البارد، فهو من أهم واحلى حلوي العيد. طريقة عمل كحك العيد طريقة عمل كحك العيد المكونات : كيلو دقيق.

٥٥٠ جرام سمن.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة ريحة كحك.

ملعقة كبيرة سمسم ابيض.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة محلب.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب الا ربع ماء اولبن للعجن دافئ. طريقة التحضير في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق.

ونضع عليه رشة الملح وريحة الكحك والسمسم والفانيليا والبيكنج بودر والمحلب.

تخلط كل المكونات مع الدقيق.

في كوب الماء أو اللبن الدافئ نضع الخميره والسكر ونقلبهم ثم نتركهم لمدة عشر دقائق لكي يتفاعلون.

في إناء نقوم السمن على النار نقوم بتسخينه.

بعد تسخين السمن ننزل به على الدقيق ونقوم بالعجن بطريقة التقطيع.

تعجن العجين جيدا لمدة لاتقل عن ربع ساعة.

بعد ذلك نضيف الخميرة التي تركناها تتفاعل بالتدريج.

نلم العجين ونعجن جيدا ويغطى ويترك ليختمر لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد ما تخمر العجين نقوم بالتشكيل بالقوالب أو المنقاش.

يرص الكعك في الصاجات المدهونة بزيت خفيف.

يدخل فرن سابقة التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ياخد لون ذهبي فاتح.

تخرج الصاجات من الفرن تترك لتبرد تماماً وتوضع في علبه محكمه الغلق.

عند التقديم يوضع في طبق التقديم ويرش بالسكر البودر وبالف هنا. طريقة التحضير الوسوم

يعد الكعك من حلوى العيد التي تعدها ست البيت لجميع أسرتها، ويمكن تشكيله وإعداده بكذا طريقة متنوعه، فجميع أفراد الأسرة كبير وصغير يحبه، وست البيت تتفنن في إعداده وتشارك أطفالها في إعداده، حيث يمكن أن يعد ساده، و بالمكسرات، يضاف إليه أيضا الملبن، وطريقة تحضيره في المنزل احسن، وانضف، من شرائه من محلات الحلواني، وايضا يمكن إعداده على السخن، وعلى البارد، فهو من أهم واحلى حلوي العيد. طريقة عمل كحك العيد طريقة عمل كحك العيد المكونات : كيلو دقيق.

٥٥٠ جرام سمن.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة ريحة كحك.

ملعقة كبيرة سمسم ابيض.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة محلب.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب الا ربع ماء اولبن للعجن دافئ. طريقة التحضير في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق.

ونضع عليه رشة الملح وريحة الكحك والسمسم والفانيليا والبيكنج بودر والمحلب.

تخلط كل المكونات مع الدقيق.

في كوب الماء أو اللبن الدافئ نضع الخميره والسكر ونقلبهم ثم نتركهم لمدة عشر دقائق لكي يتفاعلون.

في إناء نقوم السمن على النار نقوم بتسخينه.

بعد تسخين السمن ننزل به على الدقيق ونقوم بالعجن بطريقة التقطيع.

تعجن العجين جيدا لمدة لاتقل عن ربع ساعة.

بعد ذلك نضيف الخميرة التي تركناها تتفاعل بالتدريج.

نلم العجين ونعجن جيدا ويغطى ويترك ليختمر لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد ما تخمر العجين نقوم بالتشكيل بالقوالب أو المنقاش.

يرص الكعك في الصاجات المدهونة بزيت خفيف.

يدخل فرن سابقة التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ياخد لون ذهبي فاتح.

تخرج الصاجات من الفرن تترك لتبرد تماماً وتوضع في علبه محكمه الغلق.

عند التقديم يوضع في طبق التقديم ويرش بالسكر البودر وبالف هنا. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر قوامه الناعم طريقة عمل كحك العيد بدون خميرة ومقادير مظبوطة وغير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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