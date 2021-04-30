أسرار تحضير وصفة طاجن البامية باللحمه الشهي بسهولة بالخطوات

طاجن البامية باللحمه ، بتميز بمذاقه الجميل، إذ أن البامية من الممكن أن يتم تجهيزها بالكثير من الطرق، ولكن عند إضافة اللحمة لها، تُكسبها أفضل مذاق على الإطلاق، كما ينبغي أن تعلم أن البامية تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يكون الجسم بحاجة لها دائمًا ويفتقرها، لذا فلا بد أن يتم تناولها باستمرار للحصول على هذه العناصر القيمة والصحية.

إنه من أروع الطواجن التي باستطاعتك أن تقومي بتقديمها لأسرتك على الإفطار بشهر رمضان، ولأن الإقبال على معرفة طريقته يزداد يومًا بعد يوم، فقد جئنا لكم به لتتمكنوا من معرفة الطريقة الخاصة بتحضيره، ولتتمتعوا بمذاقه الرائع والشهي، إذ أن هذه الأكلة معروفة للغاية عند المصريين ومشهورة أيضًا.

بامية “كيلو”

لحم ضاني مقطع، نصف كيلو

طماطم : كيلو

بصل، “واحدة فقط”

سمن “ملعقتان كبيرتان”

ثوم “عدد ٦ فصوص مهروسة”

كزبرة “ملعقة كبيرة”

ملح “حسب الرغبة”

فلفل حار “شرائح”

فلفل أسود “حسب الرغبة”