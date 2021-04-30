أسرار تحضير وصفة طاجن البامية باللحمه الشهي بسهولة بالخطوات

طاجن البامية باللحمه ، بتميز بمذاقه الجميل، إذ أن البامية من الممكن أن يتم تجهيزها بالكثير من الطرق، ولكن عند إضافة اللحمة لها، تُكسبها أفضل مذاق على الإطلاق، كما ينبغي أن تعلم أن البامية تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يكون الجسم بحاجة لها دائمًا ويفتقرها، لذا فلا بد أن يتم تناولها باستمرار للحصول على هذه العناصر القيمة والصحية.طاجن البامية باللحمه
إنه من أروع الطواجن التي باستطاعتك أن تقومي بتقديمها لأسرتك على الإفطار بشهر رمضان، ولأن الإقبال على معرفة طريقته يزداد يومًا بعد يوم، فقد جئنا لكم به لتتمكنوا من معرفة الطريقة الخاصة بتحضيره، ولتتمتعوا بمذاقه الرائع والشهي، إذ أن هذه الأكلة معروفة للغاية عند المصريين ومشهورة أيضًا.مكونات طاجن البامية باللحمه
- بامية “كيلو”
- لحم ضاني مقطع، نصف كيلو
- طماطم : كيلو
- بصل، “واحدة فقط”
- سمن “ملعقتان كبيرتان”
- ثوم “عدد ٦ فصوص مهروسة”
- كزبرة “ملعقة كبيرة”
- ملح “حسب الرغبة”
- فلفل حار “شرائح”
- فلفل أسود “حسب الرغبة”
- ضعي السمن “القليل منها” بوعاء الطهي.
- بعد ذلك ضعي البصل الذي تم تقطيعه بالسابق على السمن الذي بالوعاء ومعه الثوم المفروم والفلفل الحار إلى أن يتم تغيير اللون الخاص بهم.
- ومن قم أضيفي الفلفل الأسود والملح والبهارات وواكبي التقليب.
- بعد ذلك أضيفي عصير الطماطم لكل المقادر وقلبيهم جيدًا.
- عقب امتزاج المقادير التي توجد بإناء الطهي سويًا قومي بوضع اللحم الذي تم سلقه مسبقًا بالوعاء.
- قومي بإضافة البامية عقب إضافتك للحمة المسلوقة في الحال.
- بعد ذاك أضيفي المرقة واتركي الوعاء على النار.
- قومي بوضع اللحم والبامية والمقادير كلها بطاجن الفرن مع تغليفها بورق القصدير وإدخالها الفرن لكي تنضج.
- عقب نضوج طاجن البامية قومي بإخراجه من الفرن، وقدميه ساخنًا.
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طاجن البامية باللحمه ، بتميز بمذاقه الجميل، إذ أن البامية من الممكن أن يتم تجهيزها بالكثير من الطرق، ولكن عند إضافة اللحمة لها، تُكسبها أفضل مذاق على الإطلاق، كما ينبغي أن تعلم أن البامية تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يكون الجسم بحاجة لها دائمًا ويفتقرها، لذا فلا بد أن يتم تناولها باستمرار للحصول على هذه العناصر القيمة والصحية.طاجن البامية باللحمه
إنه من أروع الطواجن التي باستطاعتك أن تقومي بتقديمها لأسرتك على الإفطار بشهر رمضان، ولأن الإقبال على معرفة طريقته يزداد يومًا بعد يوم، فقد جئنا لكم به لتتمكنوا من معرفة الطريقة الخاصة بتحضيره، ولتتمتعوا بمذاقه الرائع والشهي، إذ أن هذه الأكلة معروفة للغاية عند المصريين ومشهورة أيضًا.مكونات طاجن البامية باللحمه
- بامية “كيلو”
- لحم ضاني مقطع، نصف كيلو
- طماطم : كيلو
- بصل، “واحدة فقط”
- سمن “ملعقتان كبيرتان”
- ثوم “عدد ٦ فصوص مهروسة”
- كزبرة “ملعقة كبيرة”
- ملح “حسب الرغبة”
- فلفل حار “شرائح”
- فلفل أسود “حسب الرغبة”
- ضعي السمن “القليل منها” بوعاء الطهي.
- بعد ذلك ضعي البصل الذي تم تقطيعه بالسابق على السمن الذي بالوعاء ومعه الثوم المفروم والفلفل الحار إلى أن يتم تغيير اللون الخاص بهم.
- ومن قم أضيفي الفلفل الأسود والملح والبهارات وواكبي التقليب.
- بعد ذلك أضيفي عصير الطماطم لكل المقادر وقلبيهم جيدًا.
- عقب امتزاج المقادير التي توجد بإناء الطهي سويًا قومي بوضع اللحم الذي تم سلقه مسبقًا بالوعاء.
- قومي بإضافة البامية عقب إضافتك للحمة المسلوقة في الحال.
- بعد ذاك أضيفي المرقة واتركي الوعاء على النار.
- قومي بوضع اللحم والبامية والمقادير كلها بطاجن الفرن مع تغليفها بورق القصدير وإدخالها الفرن لكي تنضج.
- عقب نضوج طاجن البامية قومي بإخراجه من الفرن، وقدميه ساخنًا.
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