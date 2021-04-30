اعرفي أسرار عمل كرات البطاطس المقلية المقرمشة بالخطوات في البيت

كرات البطاطس هي وسيلة سهلة وسريعة يمكن من خلالها تقديم البطاطس بشكل جديد ومختلف للأشخاص الذين يفضلون تناول البطاطس المقرمشة، ويتم تقديمها كوصفة جانبية أو كأكلة خفيفه بين الوجبات مع الكاتشب والمايونيز وكوب من العصير، كما أنها مناسبة جداً للأطفال الذين لا يحبون تناول البطاطس بشكلها العادي.

كرات البطاطس المقلية

تعتبر كرات البطاطس واحدة من الوجبات التي يجب الانتباه خلال إعدادها إلى إتباع كافة الخطوات المطلوبة بشكل صحيح، مع الانتباه إلى ترك البطاطس حتى تكون باردة تماماً، لضمان سر نجاحها حتى تتماسك أثناء التحمير بفعل النشا التي توجد فيها.

ثلاث حبات من البطاطس.

زيت نباتي بكميه وفيره للقلي.

2 بيضه مخفوقه ومتبله استخدام الملح والفلفل الأسود.

بقسماط مطحون.

توابل حسب الرغبة.

نبدأ بسلق البطاطس لمدة 15 دقيقة حتى تنضج تماماً.

نصفي البطاطس من ماء السلق الزائد ونقوم بهرسها حتى تصبح ناعمة ثم نتركها جانباً لتصبح باردة تماماً.

نقوم بوضع البيض المخفوق في المتبل في طبق صغير.

نقوم بأخذ كمية من البطاطس المهروسة وتشكيلها بصورة كرة ذات الحجم المتوسط ثم نضعها في البيض وبعدها في كمية البقسماط الموجودة حتى يغطيها تماماً.

نحضر صينية مسطحة ونضع فيها كرات البطاطس بجانب بعضها ثم ندخلها الثلاجة ونتركها لمدة 60 دقيقة.

لا يجب الاستغناء عن الخطوة السابقة لأنها تعتبر أحد أسرار نجاح هذه الأكلة حيث تساعد فى تماسك البطاطس ولا تؤدي لفشل إعدادها.

في مقلاة نضع كمية وفيرة من الزيت ونتركه على النار حتى يسخن تماماً.

نضع كرات البطاطس في الزيت ونقلبها جيداً حتى تأخذ اللون الذهبي نقوم برفعها من الزيت ونضعها فوق مناديل الطعام للتخلص من كمية الزيت الزائد.

نترك الزيت حتى يسخن مرة أخرى ونكرر العملية السابقة حتى تنتهي كمية كرات البطاطس الموجودة لدينا ونقدمها بجانب الكاتشب والكول سلو.

مقادير كرات البطاطسطريقة تحضير كرات البطاطس