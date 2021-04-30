ألذ طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة رهيبة وطعم شهي زي المطاعم

تعتبر الفراخ غنية بالبروتينات والفوائد، والفراخ مع البصل يشكلان ثنائي لذيذ في الوجبات اليومية التي تصلح وجبة رئيسي، أو كوجبة عشاء خفيفة، وتعتبر أيضا وجبه اقتصادية جدا، وتعتمد هذه الوجبة على وجود كميه وفيره من البصل، ويمكن تحضيرها بالعديد من الطرق وبأقل الإمكانيات المتوفرة عندها في البيت ويمكن اضافة الخضروات أيضا لها، أو إضافة البطاطس المقطعه مكعبات صغيرة، في لها طرق تحضير كثيرة. طريقة عمل الفراخ بالبصل طريقة عمل الفراخ بالبصل المكونات : فرخة مغسولة كويس جدا ومنقوع في محلول النقع ومقطعه ٨ قطع.

٢ حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع معلقه صغيره بابريكا حلوة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

ربع معلقه صغيره قرفه مطحونه.

٤ حبات بصل مقطع جوانح.

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي.

٢ ورقة ورق لورا.

نصف كوب مرقة (فراخ أو لحمه).

بقدونس مفروم للتقديم. طريقة التحضير في إناء نقوم بوضع الزيت على النار ويسخن جيدا جدا.

نقوم بإضافة الفراخ وتأخذ لون من كل ناحية خمس دقايق على كل جنب حتى تأخذ لون ذهبي.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل المقطع جوانح وتقليبه حتى يذبل ويصبح طرى.

نقوم بإضافة البهارات والزنجبيل والبابريكا والفلفل الأسود وورق اللورا والقرفة جميع التوابل ماعدا الملح.

يترك الفراخ مع البصل المقطع جوانح خمس دقائق ليتشرب من بعضهم ثم يضاف البطاطس المقطعه مكعبات.

يقلب كل المكونات جيدا ونقوم بوضع الملح حسب الرغبة.

يوضع نصف كوب المرقه (فراخ أو لحمه) ويقلب ويترك حتى تستوي الفراخ والبطاطس جيدا.

بعد استوائها تماما نغلق النار وتترك لتهدأ جانبا.

نقوم بإضافة الفراخ والبطاطس في طاجن مناسب ونضعه في الفرن حتي يحمر ويقدم بالهنا. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر الفراخ غنية بالبروتينات والفوائد، والفراخ مع البصل يشكلان ثنائي لذيذ في الوجبات اليومية التي تصلح وجبة رئيسي، أو كوجبة عشاء خفيفة، وتعتبر أيضا وجبه اقتصادية جدا، وتعتمد هذه الوجبة على وجود كميه وفيره من البصل، ويمكن تحضيرها بالعديد من الطرق وبأقل الإمكانيات المتوفرة عندها في البيت ويمكن اضافة الخضروات أيضا لها، أو إضافة البطاطس المقطعه مكعبات صغيرة، في لها طرق تحضير كثيرة. طريقة عمل الفراخ بالبصل طريقة عمل الفراخ بالبصل المكونات : فرخة مغسولة كويس جدا ومنقوع في محلول النقع ومقطعه ٨ قطع.

٢ حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع معلقه صغيره بابريكا حلوة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

ربع معلقه صغيره قرفه مطحونه.

٤ حبات بصل مقطع جوانح.

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي.

٢ ورقة ورق لورا.

نصف كوب مرقة (فراخ أو لحمه).

بقدونس مفروم للتقديم. طريقة التحضير في إناء نقوم بوضع الزيت على النار ويسخن جيدا جدا.

نقوم بإضافة الفراخ وتأخذ لون من كل ناحية خمس دقايق على كل جنب حتى تأخذ لون ذهبي.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل المقطع جوانح وتقليبه حتى يذبل ويصبح طرى.

نقوم بإضافة البهارات والزنجبيل والبابريكا والفلفل الأسود وورق اللورا والقرفة جميع التوابل ماعدا الملح.

يترك الفراخ مع البصل المقطع جوانح خمس دقائق ليتشرب من بعضهم ثم يضاف البطاطس المقطعه مكعبات.

يقلب كل المكونات جيدا ونقوم بوضع الملح حسب الرغبة.

يوضع نصف كوب المرقه (فراخ أو لحمه) ويقلب ويترك حتى تستوي الفراخ والبطاطس جيدا.

بعد استوائها تماما نغلق النار وتترك لتهدأ جانبا.

نقوم بإضافة الفراخ والبطاطس في طاجن مناسب ونضعه في الفرن حتي يحمر ويقدم بالهنا. طريقة التحضير

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