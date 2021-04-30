مفاجأة لعرايس العيد أقوي كريم تبييض الجسم والعانة والبشرة في دقائق نتيجة سحرية 

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مفاجأة لعرايس العيد أقوي كريم تبييض الجسم والعانة والبشرة من أجل المحافظة على الحصول لبشرة نظيفة ونقية ونضرة خالية تماماً من أي مشاكل أو عيوب، بسبب التعرض للكثير من العوامل منها التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، ويوجد العديد من أنواع الكريمات التي تساعد على تفتيح وترطيب ويعمل على زيادة حيوية ومرونة البشرة، ولكنها مكلفة ويكون أمر صعب للغاية للكثير من الفتيات القيام به، لذا يجب الاستعانة بالعلاجات المنزلية والوصفات الطبيعية التي تساعد في تبييض الجسم والعانة والبشرة على أن تكون نقية خالية من أي شوائب أو مشاكل تعيق جمالها، وإليكي الأن كريم طبيعي لتبييض الجسم والعانة والبشرة من اول مرة بمكونات طبيعية منزليه دون مواد ضارة تابعي معنا.مفاجأة لعرايس العيد أقوي كريم تبييض الجسم والعانة والبشرة
هنا معنا سوف تحصلين على كريم تبييض الجسم والعانة والبشرة ن اول مرة أفضل بكثير من أشهر الماركات العالمية:كريم الكركم:
- يتم إحضار ثلاث ملاعق من مسحوق الكركم ويضاف له ربع كوب من الشاي الأخضر.
- تقلب المكونات معاً ويضاف له 4 ملاعق من زيت جوز الهند البكر، ومن ثم يضاف 10 قطرات من الزيت العطري مثل النعناع أو اللافندر أو الليمون والبرتقال.
- تقلب المكونات سوياً حتى أن تحصلين على أفضل النتائج يتم وضع الكريم بشكل يومي قبل الذهاب للنوم.
- يتم مزج القليل من عصير الليمون مع ملعقتين من العسل وملعقة أخرى من الزبادي وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس.
- من ثم يتم وضع الخليط على البشرة أو بفرشاة ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- ونقوم بنقع قطعة من القماش بالماء الدافئ ونمسح البشرة بها وتترك حتى أن تجف.
- مع الحرص على تكرار الكريم لمدة لا تقل عن شهر.
- يتم وضع ربع كوب من العسل ويضاف له نصف ملعقة من عصير الليمون.
- نقوم بإضافة ربع كوب من الحليب السائل وربع كوب من اللوز وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- يتم تطبيق الكريم على البشرة.
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مفاجأة لعرايس العيد أقوي كريم تبييض الجسم والعانة والبشرة من أجل المحافظة على الحصول لبشرة نظيفة ونقية ونضرة خالية تماماً من أي مشاكل أو عيوب، بسبب التعرض للكثير من العوامل منها التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، ويوجد العديد من أنواع الكريمات التي تساعد على تفتيح وترطيب ويعمل على زيادة حيوية ومرونة البشرة، ولكنها مكلفة ويكون أمر صعب للغاية للكثير من الفتيات القيام به، لذا يجب الاستعانة بالعلاجات المنزلية والوصفات الطبيعية التي تساعد في تبييض الجسم والعانة والبشرة على أن تكون نقية خالية من أي شوائب أو مشاكل تعيق جمالها، وإليكي الأن كريم طبيعي لتبييض الجسم والعانة والبشرة من اول مرة بمكونات طبيعية منزليه دون مواد ضارة تابعي معنا.مفاجأة لعرايس العيد أقوي كريم تبييض الجسم والعانة والبشرة
هنا معنا سوف تحصلين على كريم تبييض الجسم والعانة والبشرة ن اول مرة أفضل بكثير من أشهر الماركات العالمية:كريم الكركم:
- يتم إحضار ثلاث ملاعق من مسحوق الكركم ويضاف له ربع كوب من الشاي الأخضر.
- تقلب المكونات معاً ويضاف له 4 ملاعق من زيت جوز الهند البكر، ومن ثم يضاف 10 قطرات من الزيت العطري مثل النعناع أو اللافندر أو الليمون والبرتقال.
- تقلب المكونات سوياً حتى أن تحصلين على أفضل النتائج يتم وضع الكريم بشكل يومي قبل الذهاب للنوم.
- يتم مزج القليل من عصير الليمون مع ملعقتين من العسل وملعقة أخرى من الزبادي وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس.
- من ثم يتم وضع الخليط على البشرة أو بفرشاة ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- ونقوم بنقع قطعة من القماش بالماء الدافئ ونمسح البشرة بها وتترك حتى أن تجف.
- مع الحرص على تكرار الكريم لمدة لا تقل عن شهر.
- يتم وضع ربع كوب من العسل ويضاف له نصف ملعقة من عصير الليمون.
- نقوم بإضافة ربع كوب من الحليب السائل وربع كوب من اللوز وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- يتم تطبيق الكريم على البشرة.
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