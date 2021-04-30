احسن طريقة تخزين وتفريز الثوم المفروم في الفريزر لمدة سنين بدون ما يغير لونه

احسن طريقة تخزين وتفريز الثوم المفروم في الفريزر في هذه الأثناء تهتم السيدات في أن تشتري كميات كبيرة من الثوم ويتم تخزينه ويكون متاح لديها طوال العام لاستخدامه في الطهي، حيث أن الثوم من المواد التي لا تستغنى عنها أي ربة منزل في تحضير أطباق متنوعة حيث أنه يضيف نكهة قوية له، كما أنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة التي تفيد الجسم، ويساعد في قتل البكتيريا والعدوي الفيروسية لاحتوائه على كم هائل من مضادات الأكسدة، ويقي الجسم من أمراض كثيرة ومتنوعة، وكل هذا تهتم ربات البيوت بتخزينه دون أن يتعرض للتلف، ولكن يوجد الكثير من السيدات لن تتمكن حتى وقتنا الحالي من معرفة الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم في الفريزروهذا ما نطرحه عليكم اليوم. احسن طريقة تخزين وتفريز الثوم المفروم في الفريزر احسن طريقة تخزين وتفريز الثوم المفروم في الفريزر سوف نوضح لكم اليوم الخطوات المتبعة لتفريزوتخزين الثوم بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق القيام بالآتي: قومي بإحضار كمية كبيرة من الثوم ونقوم بتقطيع أطراف الثوم والجذور.

يتم التخلص من القشرة الخارجية للثوم، ومن ثم نقوم بفصل فصوص الثوم عن بعضها ونتخلص من القشرة الخارجية التي تتعلق

بالفصوص، ونضع الثوم بإناء نظيف مع الحرص على عدم تنظيف أو يتعرض للماء.

من الممكن أن نتحفظ بفصوص الثوم كاملة كما هي في عبوة محكمة أو بأكياس وتوضع في الفريزر.

كاملة كما هي في عبوة محكمة أو بأكياس وتوضع في الفريزر. أو نقوم بفرم فصوص الثوم بمحضر الطعام أو الكبة أو بشكل يدوي بالمفرمة العادية على حسب المتوفر لديك، مع الحرص إضافة كمية من الملح عند الفرم ولكن دون افراط.

نقوم بتجهيز علب أو أكياس نظيفة وجافة ونقوم بمليء ثلاث أرباع العلبة وتغلق دون الضغط عليها حتى لا يؤدي ذلك لانفجارها.

نحتفظ بالعلب داخل الفريزر وتخرج عند الحاجة دون إذابته. الوسوم

احسن طريقة تخزين وتفريز الثوم المفروم في الفريزر في هذه الأثناء تهتم السيدات في أن تشتري كميات كبيرة من الثوم ويتم تخزينه ويكون متاح لديها طوال العام لاستخدامه في الطهي، حيث أن الثوم من المواد التي لا تستغنى عنها أي ربة منزل في تحضير أطباق متنوعة حيث أنه يضيف نكهة قوية له، كما أنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة التي تفيد الجسم، ويساعد في قتل البكتيريا والعدوي الفيروسية لاحتوائه على كم هائل من مضادات الأكسدة، ويقي الجسم من أمراض كثيرة ومتنوعة، وكل هذا تهتم ربات البيوت بتخزينه دون أن يتعرض للتلف، ولكن يوجد الكثير من السيدات لن تتمكن حتى وقتنا الحالي من معرفة الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم في الفريزروهذا ما نطرحه عليكم اليوم. احسن طريقة تخزين وتفريز الثوم المفروم في الفريزر احسن طريقة تخزين وتفريز الثوم المفروم في الفريزر سوف نوضح لكم اليوم الخطوات المتبعة لتفريزوتخزين الثوم بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق القيام بالآتي: قومي بإحضار كمية كبيرة من الثوم ونقوم بتقطيع أطراف الثوم والجذور.

يتم التخلص من القشرة الخارجية للثوم، ومن ثم نقوم بفصل فصوص الثوم عن بعضها ونتخلص من القشرة الخارجية التي تتعلق

بالفصوص، ونضع الثوم بإناء نظيف مع الحرص على عدم تنظيف أو يتعرض للماء.

من الممكن أن نتحفظ بفصوص الثوم كاملة كما هي في عبوة محكمة أو بأكياس وتوضع في الفريزر.

كاملة كما هي في عبوة محكمة أو بأكياس وتوضع في الفريزر. أو نقوم بفرم فصوص الثوم بمحضر الطعام أو الكبة أو بشكل يدوي بالمفرمة العادية على حسب المتوفر لديك، مع الحرص إضافة كمية من الملح عند الفرم ولكن دون افراط.

نقوم بتجهيز علب أو أكياس نظيفة وجافة ونقوم بمليء ثلاث أرباع العلبة وتغلق دون الضغط عليها حتى لا يؤدي ذلك لانفجارها.

نحتفظ بالعلب داخل الفريزر وتخرج عند الحاجة دون إذابته.

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