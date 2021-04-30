اسرار بيتي فور العيد الدايب الفخم هش وناعم بمقادير واسرار الشيفات ومحلات الحلواني

اسرار بيتي فور العيد الدايب الفخم هش وناعم حيث أن الكثير يبدأ في القيام بتحضير حلويات العيد مع مراعاة القيام بتحضيرها في المنزل، بالتزامن أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2021، حيث أنه من أهم المواسم والأعياد التي تشتهر بالكثير من العادات ومنها القيام بخبز أنواع متنوعة من الحلويات الشهية منها كعك العيد والغريبة والبسكويت والبيتفور، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم طريقة بيتيفور العيد الفخم هش وناعم . اسرار بيتي فور العيد الدايب الفخم هش وناعم نقدم لكم ربة منزل طريقة سهلة وبسيطة لعمل بيتي فور العيد الفخم هش وناعم بالمنزل بأقل تكلفة وبطعم لا مثيل له: المكونات: كوبان من الدقيق.

القليل من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ملعقة من البيكنج بودر.

حبتان من صفار البيض.

نصف كوب من السكر.

مربى أو شوكولاتة أو كريمة.

ملعقة من قشور البرتقال.

نصف كوب من السكر البودرة. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بخفق البيض بشكل جيد ويضاف له القليل من الفانيلا وأيضاً قشور البرتقال وتخفق المكونات معاً بشكل جيد حتى تمتزج المكونات سوياً.

من ثم نقوم بإضافة الزبدة مع الاستمرار بالضرف جيداً حتى أن نحصل على القوام الكريمي الأبيض.

يتم القيام بخلط كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر ومن ثم نقوم بإضافة السكر البودرة مع الاستمرار بالخفق من جديد حتى تتجانس المكونات سوياً.

في إناء أخر نقوم بخلط كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر ومن ثم نقوم بإضافتها تدريجياً مع مراعاة التقليب برفق ببطء حتى أن نحصل على قوام عجين لين وطري.

عليك بتغطية العجين بالنايلون وتترك عدة دقائق حتى أن ترتاح قليلاً.

بعد ذلك قومي بتشكيل البيتي فور بالماكينة أو القطاعات ويتم تشكيلها بالشكل المرغوب به.

بالماكينة أو القطاعات ويتم تشكيلها بالشكل المرغوب به. ونرص حبات البيتفور بالصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج ويصبح لونه ذهبي.

يخرج من الفرن ونلصق قطعتين معاً بالمربى وتغمس بالشوكولاتة وتترك حتى تتماسك. الوسوم

اسرار بيتي فور العيد الدايب الفخم هش وناعم حيث أن الكثير يبدأ في القيام بتحضير حلويات العيد مع مراعاة القيام بتحضيرها في المنزل، بالتزامن أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2021، حيث أنه من أهم المواسم والأعياد التي تشتهر بالكثير من العادات ومنها القيام بخبز أنواع متنوعة من الحلويات الشهية منها كعك العيد والغريبة والبسكويت والبيتفور، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم طريقة بيتيفور العيد الفخم هش وناعم . اسرار بيتي فور العيد الدايب الفخم هش وناعم نقدم لكم ربة منزل طريقة سهلة وبسيطة لعمل بيتي فور العيد الفخم هش وناعم بالمنزل بأقل تكلفة وبطعم لا مثيل له: المكونات: كوبان من الدقيق.

القليل من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ملعقة من البيكنج بودر.

حبتان من صفار البيض.

نصف كوب من السكر.

مربى أو شوكولاتة أو كريمة.

ملعقة من قشور البرتقال.

نصف كوب من السكر البودرة. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بخفق البيض بشكل جيد ويضاف له القليل من الفانيلا وأيضاً قشور البرتقال وتخفق المكونات معاً بشكل جيد حتى تمتزج المكونات سوياً.

من ثم نقوم بإضافة الزبدة مع الاستمرار بالضرف جيداً حتى أن نحصل على القوام الكريمي الأبيض.

يتم القيام بخلط كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر ومن ثم نقوم بإضافة السكر البودرة مع الاستمرار بالخفق من جديد حتى تتجانس المكونات سوياً.

في إناء أخر نقوم بخلط كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر ومن ثم نقوم بإضافتها تدريجياً مع مراعاة التقليب برفق ببطء حتى أن نحصل على قوام عجين لين وطري.

عليك بتغطية العجين بالنايلون وتترك عدة دقائق حتى أن ترتاح قليلاً.

بعد ذلك قومي بتشكيل البيتي فور بالماكينة أو القطاعات ويتم تشكيلها بالشكل المرغوب به.

بالماكينة أو القطاعات ويتم تشكيلها بالشكل المرغوب به. ونرص حبات البيتفور بالصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج ويصبح لونه ذهبي.

يخرج من الفرن ونلصق قطعتين معاً بالمربى وتغمس بالشوكولاتة وتترك حتى تتماسك.

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