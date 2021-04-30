أسرار وتكات تحضير كحك العيد بالملبن الأبيض في المنزل بسهولة

كعك العيد بالملبن من ضمن الحلويات الشرقية المشهورة والمعروفة التي يتم تقديمها بعيد الفطر المبارك، ومن الممكن أن يتم تزيينه بالسكر البودرة، وتكون مذاقه رائعًا، كما أننا في الوقت الحالي بشهر رمضان الكريم، وعبد الفكر المبارك قد اقترب موعده، لذا فالنساء يرغبون في التعرف على طريقته لكي يقمن بتحضيره بهذا العيد المقبل.كعك العيد بالملبن
يقوم بتحضير هذا الكعك جميع المسلمين بعيد الفطر المبارك، وذلك يدل على الفرحة والسعادة التي يشعرون بها بحلول عبد الفطر المبارك، لذا فالطريقة المتعلقة بصنعه نرفقها فيما يلي.مكونات كعك العيد بالملبن
- دقيق أبيض “كيلو”
- نصف كيلو سمن بلدي مُذاب
- كوب ونصف ماء دافئ
- سمسم نيء “خمس ملاعق كبيرة”
- سكر أبيض “عدد ٢ ملعقة كبيرة”
- ريحة كحك “ملعقة كبيرة”
- خميرة فورية “½ ملعقة كبيرة”
- ملبن مقطع “½ كيلو”
- سمن بلدي “ملعقتان كبيرتان”
- سمسم “عدد ثلاث ملاعق كبيرة”
- ماء زهر “قطرتين”
- بوعاء بالنار نقم بوضع السمن إلى أن يسخن.
- نقم بإذابة السكر والخميرة بالماء الدافئ، ونقوم بتركه جانبًا إلى أن يتفاعل.
- ببولة كبيرة، نقم بوضع الدقيق وكذلك ريحة الكعك، ونحركهم جيدًا.
- نعمل حفرة بمزيج الدقيق، مع وضع السمسم بها.
- نقم بوضع السمن الساخن أعلى السمسم بحفرة الدقيق، ونُحرك بواسطة ملعقة عريضة إلى أن تمتزج المكونات وتنخفض درجة حرارة المزيج.
- نفرك المزيج إلى أن يصير رملي القوام، مع تركه إلى أن يبرد.
- نضيف مزيج الخميرة، ونمزج المكونات للمرة الثانية ونقوم بعجنها حتى يتم التجانس ونقوم بالحصول على قوام متماسك.
- نقوم بتغطية العجين بواسطة نايلون، مع تركه بمكان دافئ حتى مرور ساعتين ويختمر.
- في الوقت ذاته نقم بتجهيز الحشوة بوعاء كبير وبنار وسط نقم بوضع السمن إلى أن يسخن.
- نضع اللبن والسمسم على السمن، مع تحريكهم إلى التجانس.
- نقم بتشكيل الملبن بهيئة كرات صغيرة، ورصها بصينية مرشوشة بالدقيق.
- تشكيل العجينة بشكل كرات متوسطة، وصنع تجويف بداخلها.
- وضع كرة الملبن في العجين.
- تشكيل الكعك بالقوالب المتعلقة بالكعك، مع رصه بصينية تُدهن بالسمن.
- ترك الكعك بالصينية حتى 20 دقيقة.
- إدخال الكعك بالفرن حتى 15 – 20 دقيقة لكي ينضج ويصير ذو لون ذهبي فاتح.
- إخراج الكعك وتزيينه بالسكر البودرة.
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كعك العيد بالملبن من ضمن الحلويات الشرقية المشهورة والمعروفة التي يتم تقديمها بعيد الفطر المبارك، ومن الممكن أن يتم تزيينه بالسكر البودرة، وتكون مذاقه رائعًا، كما أننا في الوقت الحالي بشهر رمضان الكريم، وعبد الفكر المبارك قد اقترب موعده، لذا فالنساء يرغبون في التعرف على طريقته لكي يقمن بتحضيره بهذا العيد المقبل.كعك العيد بالملبن
يقوم بتحضير هذا الكعك جميع المسلمين بعيد الفطر المبارك، وذلك يدل على الفرحة والسعادة التي يشعرون بها بحلول عبد الفطر المبارك، لذا فالطريقة المتعلقة بصنعه نرفقها فيما يلي.مكونات كعك العيد بالملبن
- دقيق أبيض “كيلو”
- نصف كيلو سمن بلدي مُذاب
- كوب ونصف ماء دافئ
- سمسم نيء “خمس ملاعق كبيرة”
- سكر أبيض “عدد ٢ ملعقة كبيرة”
- ريحة كحك “ملعقة كبيرة”
- خميرة فورية “½ ملعقة كبيرة”
- ملبن مقطع “½ كيلو”
- سمن بلدي “ملعقتان كبيرتان”
- سمسم “عدد ثلاث ملاعق كبيرة”
- ماء زهر “قطرتين”
- بوعاء بالنار نقم بوضع السمن إلى أن يسخن.
- نقم بإذابة السكر والخميرة بالماء الدافئ، ونقوم بتركه جانبًا إلى أن يتفاعل.
- ببولة كبيرة، نقم بوضع الدقيق وكذلك ريحة الكعك، ونحركهم جيدًا.
- نعمل حفرة بمزيج الدقيق، مع وضع السمسم بها.
- نقم بوضع السمن الساخن أعلى السمسم بحفرة الدقيق، ونُحرك بواسطة ملعقة عريضة إلى أن تمتزج المكونات وتنخفض درجة حرارة المزيج.
- نفرك المزيج إلى أن يصير رملي القوام، مع تركه إلى أن يبرد.
- نضيف مزيج الخميرة، ونمزج المكونات للمرة الثانية ونقوم بعجنها حتى يتم التجانس ونقوم بالحصول على قوام متماسك.
- نقوم بتغطية العجين بواسطة نايلون، مع تركه بمكان دافئ حتى مرور ساعتين ويختمر.
- في الوقت ذاته نقم بتجهيز الحشوة بوعاء كبير وبنار وسط نقم بوضع السمن إلى أن يسخن.
- نضع اللبن والسمسم على السمن، مع تحريكهم إلى التجانس.
- نقم بتشكيل الملبن بهيئة كرات صغيرة، ورصها بصينية مرشوشة بالدقيق.
- تشكيل العجينة بشكل كرات متوسطة، وصنع تجويف بداخلها.
- وضع كرة الملبن في العجين.
- تشكيل الكعك بالقوالب المتعلقة بالكعك، مع رصه بصينية تُدهن بالسمن.
- ترك الكعك بالصينية حتى 20 دقيقة.
- إدخال الكعك بالفرن حتى 15 – 20 دقيقة لكي ينضج ويصير ذو لون ذهبي فاتح.
- إخراج الكعك وتزيينه بالسكر البودرة.
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