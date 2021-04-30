أسرار وتكات تحضير كحك العيد بالملبن الأبيض في المنزل بسهولة

كعك العيد بالملبن من ضمن الحلويات الشرقية المشهورة والمعروفة التي يتم تقديمها بعيد الفطر المبارك، ومن الممكن أن يتم تزيينه بالسكر البودرة، وتكون مذاقه رائعًا، كما أننا في الوقت الحالي بشهر رمضان الكريم، وعبد الفكر المبارك قد اقترب موعده، لذا فالنساء يرغبون في التعرف على طريقته لكي يقمن بتحضيره بهذا العيد المقبل.

يقوم بتحضير هذا الكعك جميع المسلمين بعيد الفطر المبارك، وذلك يدل على الفرحة والسعادة التي يشعرون بها بحلول عبد الفطر المبارك، لذا فالطريقة المتعلقة بصنعه نرفقها فيما يلي.

دقيق أبيض “كيلو”

نصف كيلو سمن بلدي مُذاب

كوب ونصف ماء دافئ

سمسم نيء “ خمس ملاعق كبيرة”

خمس ملاعق كبيرة” سكر أبيض “عدد ٢ ملعقة كبيرة”

ريحة كحك “ملعقة كبيرة”

خميرة فورية “½ ملعقة كبيرة”

ملبن مقطع “½ كيلو”

سمن بلدي “ملعقتان كبيرتان”

سمسم “عدد ثلاث ملاعق كبيرة”

ماء زهر “قطرتين”