سر دجاج كنتاكي المقرمش بالتكات والتفاصيل تعرفي عليها بالوصفة الأصلية

من أشهر وألذ الواجبات التي يبحث عنها الكثيرين منا في المطاعم المختلفة كبار كنا أو صغار، وهى دجاج كنتاكي المقرمش ذو القوام الهاش، التي تقدم في المطاعم بأسعار تتخطى الخيال، ولهذا فسوف نتقدم لكل محبي هذه الوجبة الطريقة الصحيحة لإعدادها فعلكم المتابعة منا في هذا المقال.دجاج كنتاكي المقرمش
هذه الوجبة تتصدر مؤشرات البحث بصورة يومية من قبل العاشقين لها وخاصة بعد انتشار شائعات حول عدم صحة الفراخ التي تستخدمها المحلات والمطاعم الكبرى المتخصصة في دجاج كنتاكي المقرمش، فالكل يريد الوصل إلى طريقة تساعدهم في إعداد الدجاج المقرمش بصورة لا تختلف عن المطاعم.مكونات دجاج كنتاكي المقرمش
- 12 قطعة من الدجاج المنقوع في ماء وخل لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بورد.
- ملعقة صغيرة من البصل البورد.
- ملعقة صغيرة من الثوم البورد.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الحليب.
- قومي بتحضير الخلطة الخاصة بتغليف قطع الدجاج، وتتم من خلال وضع كافة المكونات في كيس مطبخ نظيف ومزاجهم جيدًا.
- قومي بخلط كل من الحليب والبيض في وعاء مناسب وأضيفي إليهم القليل من الملح والى هنا يكون الخليط السائل جاهز.
- قومي بوضع الدجاج في الخليط السائل وتغطية من كافة جوانبه ثم إضافته على الخليط وقلبي جميع المكونات جيدًا.
- بعد التأكد من تغطية الخليط لجميع جوانب الدجاج قومي بنشلها ووضعها على صينية كبيرة.
- غطي الصينية وضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.
- قومي بتحضير مقلاة عميق وضعي فيها كمية غزيرة من الزيت النباتي واتركها حتى حصل الي درجة عالية من الغليان.
- قومي بإضافة قطع الدجاج إلى الزيت على مراحل بحذر مع استمرار التقليب حتي تحصلي علي اللون الذهبي.
- اخرجي قطع الدجاج على مناديل مطبخ ثم قومي بتقديمها إلى أطفالك وفعليا سوف يندهشون من النتيجة.
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من أشهر وألذ الواجبات التي يبحث عنها الكثيرين منا في المطاعم المختلفة كبار كنا أو صغار، وهى دجاج كنتاكي المقرمش ذو القوام الهاش، التي تقدم في المطاعم بأسعار تتخطى الخيال، ولهذا فسوف نتقدم لكل محبي هذه الوجبة الطريقة الصحيحة لإعدادها فعلكم المتابعة منا في هذا المقال.دجاج كنتاكي المقرمش
هذه الوجبة تتصدر مؤشرات البحث بصورة يومية من قبل العاشقين لها وخاصة بعد انتشار شائعات حول عدم صحة الفراخ التي تستخدمها المحلات والمطاعم الكبرى المتخصصة في دجاج كنتاكي المقرمش، فالكل يريد الوصل إلى طريقة تساعدهم في إعداد الدجاج المقرمش بصورة لا تختلف عن المطاعم.مكونات دجاج كنتاكي المقرمش
- 12 قطعة من الدجاج المنقوع في ماء وخل لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بورد.
- ملعقة صغيرة من البصل البورد.
- ملعقة صغيرة من الثوم البورد.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الحليب.
- قومي بتحضير الخلطة الخاصة بتغليف قطع الدجاج، وتتم من خلال وضع كافة المكونات في كيس مطبخ نظيف ومزاجهم جيدًا.
- قومي بخلط كل من الحليب والبيض في وعاء مناسب وأضيفي إليهم القليل من الملح والى هنا يكون الخليط السائل جاهز.
- قومي بوضع الدجاج في الخليط السائل وتغطية من كافة جوانبه ثم إضافته على الخليط وقلبي جميع المكونات جيدًا.
- بعد التأكد من تغطية الخليط لجميع جوانب الدجاج قومي بنشلها ووضعها على صينية كبيرة.
- غطي الصينية وضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.
- قومي بتحضير مقلاة عميق وضعي فيها كمية غزيرة من الزيت النباتي واتركها حتى حصل الي درجة عالية من الغليان.
- قومي بإضافة قطع الدجاج إلى الزيت على مراحل بحذر مع استمرار التقليب حتي تحصلي علي اللون الذهبي.
- اخرجي قطع الدجاج على مناديل مطبخ ثم قومي بتقديمها إلى أطفالك وفعليا سوف يندهشون من النتيجة.
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