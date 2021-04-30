سر دجاج كنتاكي المقرمش بالتكات والتفاصيل تعرفي عليها بالوصفة الأصلية

من أشهر وألذ الواجبات التي يبحث عنها الكثيرين منا في المطاعم المختلفة كبار كنا أو صغار، وهى دجاج كنتاكي المقرمش ذو القوام الهاش، التي تقدم في المطاعم بأسعار تتخطى الخيال، ولهذا فسوف نتقدم لكل محبي هذه الوجبة الطريقة الصحيحة لإعدادها فعلكم المتابعة منا في هذا المقال.

هذه الوجبة تتصدر مؤشرات البحث بصورة يومية من قبل العاشقين لها وخاصة بعد انتشار شائعات حول عدم صحة الفراخ التي تستخدمها المحلات والمطاعم الكبرى المتخصصة في دجاج كنتاكي المقرمش، فالكل يريد الوصل إلى طريقة تساعدهم في إعداد الدجاج المقرمش بصورة لا تختلف عن المطاعم.

12 قطعة من الدجاج المنقوع في ماء وخل لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

كوب من الدقيق الأبيض.

2 حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بورد.

ملعقة صغيرة من البصل البورد.

ملعقة صغيرة من الثوم البورد.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الحليب.