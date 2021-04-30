أسرار تحضير مكرونة بصوص اللحمة المفرومة الشهية في المنزل

مكرونة بصوص اللحمة المفرومة ، تستطيعين تنفيذها من خلال مطبخكِ بالمنزل، بغير الاحتياج لشرائها من الخارج، ونحن نعلم أن المكرونة من الممكن أن يتم تحضيرها بعدة خطوات، وبعدة طرق، كما أن إضافة اللحمة المفرومة المكرونة تُعطيها أفضل مذاق، وهي التي سنقوم بالتحدث عنها ومعرفة طريقتها فيما يلي.مكرونة بصوص اللحمة المفرومة
الطعام هو واحدًا من بين الثقافات التي تنتقل بين البلاد بغير الاحتياج لصراعات سياسية، وبرغم أن المطبخ المصري لديه العديد من الأصناف ولكن المصريين يحبون ثقافة الأكل ويقومون بتفضيل مطابخ محددة، كالمطبخ الإيطالي الذى يعد من المطابخ التي بُحبها المصريين، كما أن المكرونة مشهورة للغاية بإيطاليا، وفيما يلي مكوناتها وكافة تفاصيلها.مكونات مكرونة بصوص اللحمة المفرومة
- لحمة مفرومة “½ كيلو”
- جبن موتزاريلا
- بصلة متوسطة الحجم
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة
- علبة من معجون الطماطم
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- كيس مكرونة صغيرة الحجم
- ملعقة صغيرة من الشطة
- ملعقة من السمن
- ملح حسب رغبتك
- أولًا عصجي اللحمة المفرومة، ثم قومي بتجهيز وعاء لتضعي به السمن مع البصل “مكعبات صغيرة”.
- ومن ثم اتركي البصل لكي يتغير لونه، مع وضع اللحمة المفرومة بالوعاء ومعها الثوم البودرة والفلفل الأسود والملح والشطة مع التحريك جيدًا.
- ومن قم قومي بترك اللحمة المفرومة تأخذ نضجها تمامًا.
- بوعاء جديد اتركي المكرونة لكي يتم سلقها بالطريقة العادية عن طريق إضافتها للماء مع الملح والزيت، وتركها حتى سبعة دقائق، بعد ذلك يتم تصفيتها وغسلها بالماء.
- نضع المكرونة ومعجون الطماطم بطاجن ونحركهم جيدًا لكي ينضجوا سويًا.
- أضيفي اللحمة المفرومة، لمعجون الطماطم والمكرونة وتحريكهم جيدًا، مع التأكد من الفلفل والملح والشطة.
- تستطيعين أن تضيفي الشطة “القليل منها” على معجون الطماطم قبل أن تقومي بخلطه مع المكرونة إذا كنتِ من عشاق الأكل الحار.
- في النهاية ضعي الجبن الموتزريلا للمكرونة، مع وضع الطاجن بالفرن بدرجة حرارة هادئة لكي يتم إذابة الجبن بالمكرونة، وهكذا تكون طريقة تحضير المكرونة باللحمة المفرومة.
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مكرونة بصوص اللحمة المفرومة ، تستطيعين تنفيذها من خلال مطبخكِ بالمنزل، بغير الاحتياج لشرائها من الخارج، ونحن نعلم أن المكرونة من الممكن أن يتم تحضيرها بعدة خطوات، وبعدة طرق، كما أن إضافة اللحمة المفرومة المكرونة تُعطيها أفضل مذاق، وهي التي سنقوم بالتحدث عنها ومعرفة طريقتها فيما يلي.مكرونة بصوص اللحمة المفرومة
الطعام هو واحدًا من بين الثقافات التي تنتقل بين البلاد بغير الاحتياج لصراعات سياسية، وبرغم أن المطبخ المصري لديه العديد من الأصناف ولكن المصريين يحبون ثقافة الأكل ويقومون بتفضيل مطابخ محددة، كالمطبخ الإيطالي الذى يعد من المطابخ التي بُحبها المصريين، كما أن المكرونة مشهورة للغاية بإيطاليا، وفيما يلي مكوناتها وكافة تفاصيلها.مكونات مكرونة بصوص اللحمة المفرومة
- لحمة مفرومة “½ كيلو”
- جبن موتزاريلا
- بصلة متوسطة الحجم
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة
- علبة من معجون الطماطم
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- كيس مكرونة صغيرة الحجم
- ملعقة صغيرة من الشطة
- ملعقة من السمن
- ملح حسب رغبتك
- أولًا عصجي اللحمة المفرومة، ثم قومي بتجهيز وعاء لتضعي به السمن مع البصل “مكعبات صغيرة”.
- ومن ثم اتركي البصل لكي يتغير لونه، مع وضع اللحمة المفرومة بالوعاء ومعها الثوم البودرة والفلفل الأسود والملح والشطة مع التحريك جيدًا.
- ومن قم قومي بترك اللحمة المفرومة تأخذ نضجها تمامًا.
- بوعاء جديد اتركي المكرونة لكي يتم سلقها بالطريقة العادية عن طريق إضافتها للماء مع الملح والزيت، وتركها حتى سبعة دقائق، بعد ذلك يتم تصفيتها وغسلها بالماء.
- نضع المكرونة ومعجون الطماطم بطاجن ونحركهم جيدًا لكي ينضجوا سويًا.
- أضيفي اللحمة المفرومة، لمعجون الطماطم والمكرونة وتحريكهم جيدًا، مع التأكد من الفلفل والملح والشطة.
- تستطيعين أن تضيفي الشطة “القليل منها” على معجون الطماطم قبل أن تقومي بخلطه مع المكرونة إذا كنتِ من عشاق الأكل الحار.
- في النهاية ضعي الجبن الموتزريلا للمكرونة، مع وضع الطاجن بالفرن بدرجة حرارة هادئة لكي يتم إذابة الجبن بالمكرونة، وهكذا تكون طريقة تحضير المكرونة باللحمة المفرومة.
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