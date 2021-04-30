أسرار تحضير مكرونة بصوص اللحمة المفرومة الشهية في المنزل

مكرونة بصوص اللحمة المفرومة ، تستطيعين تنفيذها من خلال مطبخكِ بالمنزل، بغير الاحتياج لشرائها من الخارج، ونحن نعلم أن المكرونة من الممكن أن يتم تحضيرها بعدة خطوات، وبعدة طرق، كما أن إضافة اللحمة المفرومة المكرونة تُعطيها أفضل مذاق، وهي التي سنقوم بالتحدث عنها ومعرفة طريقتها فيما يلي.

الطعام هو واحدًا من بين الثقافات التي تنتقل بين البلاد بغير الاحتياج لصراعات سياسية، وبرغم أن المطبخ المصري لديه العديد من الأصناف ولكن المصريين يحبون ثقافة الأكل ويقومون بتفضيل مطابخ محددة، كالمطبخ الإيطالي الذى يعد من المطابخ التي بُحبها المصريين، كما أن المكرونة مشهورة للغاية بإيطاليا، وفيما يلي مكوناتها وكافة تفاصيلها.

لحمة مفرومة “½ كيلو”

جبن موتزاريلا

بصلة متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

علبة من معجون الطماطم

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كيس مكرونة صغيرة الحجم

ملعقة صغيرة من الشطة

ملعقة من السمن

ملح حسب رغبتك