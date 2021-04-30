المعلقة السحرية ضعيها علي الشامبو أقوي كيراتين طبيعي لتنيعم الشعر الخشن في دقائق

المعلقة السحرية ضعيها علي الشامبو حيث أن كريم بانثينول من بين أنواع الكريمات المذهلة التي بإمكانك استخدامها بالكثير من الطرق، حيث أنها مفيدة للغاية للبشرة والشعر، ويمنحك مظهر صحي وبأقل تكلفة، عند المواظبة على استخدامه لن تجعلك تحتاجين للذهاب لصالونات التجميل بشكل مستمر أصبح الآن بإمكانك زيادة كثافة وطول ولمعان للشعر، حيث أنه بإمكانك الاعتماد عليه والتخلي عن صرف الكثير من الأموال دون فائدة، فقط ضعى كريم بانثينول ع الشامبو.

المعلقة السحرية ضعيها علي الشامبو لتنعيم الشعر

كريم البانثينول من أفضل انواع الكريمات الفعالة التي تدخل في الكثير من الوصفات الطبية للعناية بالبشرة والجسم والشعر، لكثرة فوائده ويوجد عدة مستحضرات من البانثينول ومنها شامبو وبلسم وكريم، تم صناعته من حمض “البانتوثنيك” ويدخل في العديد من الوصفات ويعمل علي تفتيح الجسم والاماكن الداكنة، وتجميل وعناية الشعر والاظافر، وبالفترة الأخيرة كثرت التساؤلات فيما يتعلق بوضع كريم بانثينول على الشامبو والتي تتم كالآتي تابعي معنا:

قومي ببل خصلات الشعر بكمية مناسبة من الماء.

من ثم قوم بتطبيق كريم بانثينول مع الشامبو المفضل لديكي عند القيام بغسل الشعر.

المفضل لديكي عند القيام بغسل الشعر. يتم تدليك فروة الرأس وخصلات الشعر بالخليط بشكل جيد مع عمل حركات دائرية ومساج خفيف لفروة الرأس.

من ثم يترك الخليط على الشعر لمدة 5 دقائق.

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ، ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع حتى تحصلين على نتائج مرضية.

يتم خلط عبوة من كريم البانثينول مع ملعقة من زبدة الشيا.

مع ملعقة من زبدة الشيا. ويضاف له ملعقة كبيرة من الجلسرين وملعقة أخرى من زيت الجوجوبا.

تقلب المكونات معاً ويضاف لها ملعقة من زيت الأرجان، وملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو وتخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الخليط بعبوة محكمة الغلق، ويوزع القليل منه على خصلات الشعر الجافة.

يتم تغطية الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد انتهاء المدة يتم شطف الشعر بشكل جيد بالشامبو والبلسم والقيام بفرك فروة الرأس للتخلص من بقايا الخليط.



يمكن خلط كمية متساوية من الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر مثل زيت اركان وزيت الافكادو وزيت الجوجوبات وزيت الزيتون وبعض الزيوت الطبيعية مع معلقة من كريم البانثيول وتدليك الشعر بالكامل قبل الاستحمام بساعه واحدة ويترك علي الشعر ويغسل بالشامبو والبلسم، فهي من الوصفات الفعالة في تكثيف وترطيب الشعر.

يدخل كريم البانثينول في الكثير من الوصفات التجميلية ويوجد ايضا شامبو البانثينول الذي يعمل علي حماية الشعر من التقصف ويساعد الشعر علي الكثافة والغزارة وله الكثير من الفوائد الرائعه للشعر ومنها:-

يعمل علي ترطيب الشعر الخشن.

يعمل علي تطويل الشعر وتكثيفه في فترة بسيطة.

في فترة بسيطة. يعمل علي تقوية الشعر الخفيف.

يعمل علي تنظيف فروة الشعر والتخلص من القشرة.

يعمل علي انبات فراغات الشعر ومحاربة التقصف.

يمكن أستخدام كريم البانثينول مع أكثر من وصفة للشعر، مع بعض الزيوت الطبيعية مثل، زيت الزيتون وزيت اللوز فهم من أكثر الزيوت المفيدة للشعر ويخلط الزيوت مع الكريم ويتم تدليك الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعه ويغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، فتعمل هذه الوصفه علي ترطيب الشعر والحماية من التقصف والتساقط.