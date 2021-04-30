صبغ الشعر رمادي وتمتعي بلون شعر جذاب فائق الجمال “لون شعر على الموضة”

نقدم لكم طريقة صبغ الشعر رمادي، حيث إن صبغ الشعر من الأشكال الجمالية التي تقوم بها الكثيرات من السيدات لإحداث أي تغيير في شعرهن بهدف زيادة جمالهن وتغيير الحالة المزاجية لديهن، كما أن رغبتها الملحة في مسايرة الموضة وأجدد الصيحات من اهو عوامل التشجيع للقيام بمثل هذه الخطوة، وفي أيامنا هذه، يعد صبغ الشعر رمادي من أبرز الابتكارات والتطورات في عالم الجمال والموضة، والذي يزداد الإقبال والشغف عليه من قبل الكثيرين ونخص بالذكر الدول الغربية، لذا في موضوع اليوم سنعرض عليكِ طريقة الصبغ بكل سهولة، تابعي معنا للنهاية.

من أسهل الأشياء التي يمكن صنعها في شعرك، فقط قومي باتباع الآتي:

مكون تبييض، الذي يكون على هيئة أكياس أو عبوات يتم الحصول عليها من الصيدليات أو محلات مستحضرات التجميل.

كريم معين يخص هذا المكون، والذي يقوم بدور فعال في التفاعل مع مادة التبييض لتحصلي في النهاية على اللون الرمادي.

التونر، وهذه المادة اختيارية، ولكن يوصي باستعمالها للحد من اللون الذهبي الذي يطرأ على الشعر بعد الصبغ مباشرةً، ويساعد في صبغ الشعر رمادي.

صبغة الشعر بالرمادي وبالتحديد الدرجة التي تريدينها.

قفازات بلاستيكية.

إناء صغير ونظيف.

فرشاة.

بضع قطرات من زيت جوز الهند.

شامبو خالي من السلفات.

نوع جيد من المرطب أو البلسم.

اخلطي مادة التبييض والكريم وكذلك التونر في الإناء البلاستيكي الذي جهزتيه من قبل.

التقليب حتى تمام التجانس.

طبقي زيت جوز الهند على الشعر بالكامل لمنحه الرطوبة اللازمة قبل عملية الصبغ.

وضع المبيض على الشعر.

دعيه لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

بعد انتهاء المدة المحددة، اشطفي الشعر بمزيد من الماء ومن ثم بالشامبو.

ضعي المرطب عليه.

هكذا أصبح الشعر قابلًا للتصفيف كما ترغبين.

مقادير وصفة صبغ الشعر باللون الرمادي