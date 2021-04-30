البيتزا من أشهر المأكولات التي يفضلها الكبار والصغار لذلك فأن كثيراً من النساء ما تبحث عن طريقة عمل البيتزا في المنزل فهي وجبة سريعة ومفيدة ويمكن أن تحتل مكان وجبة الغداء أو وجبة العشاء يشتهيها جميع أفراد الأسرة، في هذا الوقت الذي يمر به العالم بأكمله ونظراً لإنتشار فيروس كورونا المستجد في جميع الدول أصبح شراء الطعام من الخارج أمراً مقلق للغاية وأن تحضير الطعام في المنزل فى هذا التوقيت أكثر أمناً وسلاماً علي صحة الأسرة والمجتمع ولهذا فإننا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا طريقة عمل البيتزا في المنزل وكيف تقوم بتحضير العجينة الخاصة بالبيتزا لكي تقوم بتصنيعها بيدك في المنزل ولا تحتاج إلى شرائها جاهزة من الخارج.

طريقة عمل عجينة البيتزا

اولاً المقادير الخاصة لتصنيع عجينة البيتزا

واحد كوب من الماء الدافئ.

ثلاث أكواب من الدقيق المنخول.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

معلقة من الخميرة الفورية.

معلقة واحدة من الملح.

ملحوظة هذه المكونات تخص البيتزا الإيطالي وليس البيتزا الشرقي.

طريقة تحضير المكونات

أولاً ِاحضري وعاء كبير لكي تقومي بتصنيع عجينة البيتزا بداخله قومي بصب كوب الماء الدافئ مع معلقة الخميرة وقومي بتقليبهم جيداً، وفي وعاء أخر أضيفي الملح ثم الثلاث أكواب دقيق وقومي بتقليبهم حتى يمتزج كلاً مع الآخر قومي بصب الزيت على مخلوط الدقيق والملح ثم أضيفي عليهم الماء والخميرة التي قمنا بعجنهم من قبل بعد ذلك قومي بعجن الخليط كله جيداً وإذا احتاجتي لبعض الماء أضيفي للعجين بمقدار قليل أستمري في عجن الخليط كله حتى يصبح العجين ليناً بيدك، بعد ذلك ضعي هذا العجين في وعاء كبير وقومي بتغطيته لمدة من ساعة إلى ساعة ونصف حتى يخمر العجين، بعد ذلك قومى بتقسيم العجين إلى كرات متساوية الحجم وأتركيه مرة أخرى لمدة 30 دقيقة لكي يرتاح العجين، وبعدها قومي بتصنيع عجينة البيتزا بالشكل الذي تفضلينه.

المقادير الخاصة بتحضير صلصة البيتزا

ثلاث حبات طماطم كبار وقومي بخلطهم ثلاث فصوص ثوم مفروم ثلاث معالق من الزيت ضعي الزيت في وعاء ساخن أضيفي إليه الثوم ثم بعد ذلك أضيفى اليهم صلصلة الطماطم ثم أنتظري قليلاً حتى ينضج وقومي بتقديم الصلصة في بولات صغيره بجانب البيتزا.