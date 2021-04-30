طريقة تنظيف الحذاء الأبيض أكثر من وصفة مضمونة

طريقة تنظيف الحذاء الأبيض، نقدم لحضراتكم أكثر من طريقة مضمونة ومجربة لتنظيف الكوتشي الابيض والذي يفضلة الكثير بالرغم من سرعة تغيير لونة وظهور البقع فية بوضوح، حيث يتميز بانة مناسب لجميع الوان الملابس تقريبا ولاكن يجد البعض صعوبة في إمكانية تنظيفة، ومن خلال موقعنا اليوم نقدم أكثر من وصفة سحرية لضمان عودة لون الحذاء الي طبيعتة، وبمكونات بسيطة متوفرة في منازلنا بسهولة.

تنظيف الكوتشي الابيض

يبحث عدد كبير عن طرق تنظيف الحذاء الأبيض او الكوتشي الابيض ونستعرض معكم أفكار متنوعة ومختلف للحصول هلي نتائج مميزة، وفي البداية تحتاج الي إدارة تنظيف وهي فرشاة اسنان وذلك لتمكنها من الوصول الي جميع الأماكن في الحذاء، يمكنكم إستخدام اي أداة اخري مشابهة ولاكن الفرشاة هي الأفضل علي الطلاق، واليكم الآن مقترحات لتنظيف الكوتشي الابيض

منظف جميع الأغراض.

معجون الأسنان الابيض.

منظف الصحون.

البيكنج بودر.

كربونات الصوديوم.

طباشير ابيض.

كربونات الصوديوم مع الخل.

والان نستعرض معكم شرح لطرق التنظيف باستخدام المواد السابق زكرها.

طرق تنظيف الحذاء الأبيض

طرق تنظيف الحذاء الأبيض، قد يندهش البعض من المواد التي ذكرناها والتي تستخدم في تنظيف الكوتشي الابيض واليكم شرح مفصل للطريقة

تنظيف الكوتشي الابيض باستخدام معجون الاسنان

في طبق قديم يتم وضع معجون الأسنان الابيض وتخفيفة قليلا بالماء، ثم نستخدم فرشاة الاسنان ونبدأ في فرد معجون الاسنان علي الحذاء ودعك الاماكن الأكثر إحتياجا، ويترك المعجون لمدة ربع ساعة ثم يشطف جيدا بالماء.

خليط كربونات الصوديوم مع الخل

وهي وصفة مميزة ومضمونة ولاكن يجب ارتداء جوانتي لمنع وصول كربونات الصوديوم الي الايدي ويتم فيها عمل مزيج من الخل والكربونات وباستخدام فرشاة الأسنان نبدا في دعك البقع جيدا زيتركفي الهواء ثم تزال المواد الزائدة، وهي طريقة تنظيف الكوتشي الابيض بدون ماء.