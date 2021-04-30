إليك أفضل طريقة عمل طاجن الفول بالرمان وتمتع بمذاق طيب في سحور رمضان

يعد الفول من أشهر الأطباق لدى الشعوب المختلفة، فهو من الأكلات الشعبية في بعض الدول العربية لكونه غني بالفيتامينات والمعادن لذا تحرص الأمهات على تقديمه دائمًا في وجبة الإفطار وبطرق مختلفة، لذا نقدم لكي سيدتي طريقة إعداد طاجن الفول بالرمان بخطوات بسيطة في السطور التالية.

يرغب البعض على التنوع في الفول بالبحث عن وصفات عديدة ومختلفة في تقديمه حتى لا يمل الفرد منه، لذلك أحضرنا لك وصفة طاجن الفول بالرمان فهي من الأكلات السورية المشهورة، وهي كالتالي:

ملعقتين طعام زيت زيتون.

ربع ملعقة فلفل أحمر حار.

علبة فول مدمس.

فصين من الثوم المفروم.

أربع ملاعق طعام عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

50 مليلتر عصير رمان.

ملح.

حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات.

بقدونس مفروم.

بصل أخضر مقطع شرائح.

نعناع مفروم.

فلفل حار.

ربع كأس حب الرمان.

ملعقتين من زيت الزيتون.

أحضري وعاء قومي فيه بإضافة كلًا من عصير الرمان والليمون الأخضر وزيت الزيتون والثوم، ثم اهرسي فيه ربع علبة الفول.

ثم أضيفي باقي العلبة ويوضع الملح حسب الرغبة، والكمون، والفلفل الحار.

ضعي الفول في طبق وزينيه بحبوب الرمان، والطماطم، والنعناع، والبقدونس، والبصل.

قومي بوضع زيت زيتون والفلفل الحار وتناوله على الفور.

المكونات

كمون.

فول مدمس.

طحينة.

بصل أخضر.

شطة.

ملح.

نعناع مفروم.

عصير ليمون.

ثوم مفروم.

بقدونس مفروم.

حبوب رمان.

خيار مخلل.