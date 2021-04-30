تكات تحضير وصفة أرز المنسف باللحم الشهي في المنزل

نقدم لكم وصفة أرز المنسف باللحم حيث أن المنسف هي أكله اردنيه تعتبر مزيج من لحم الغنم مع اللبن الرايب والأرز وتعتبر من اشهر الاكلات في جنوب سوريا والعراق والأردن وشمال المملكة العربية السعودية وتعتبر الأردن من أشهر الدول في إعداد المنسف عن باقي أنواع الاكلات.

وصفة أرز المنسف باللحم

يعتبر من أهم الأكلات في دولة الأردن وتشتهر بعده وهي استخدام اللبن الرايب في تسوية اللحم لأن اللبن في هذه الأكلة هو أهم مكون موجود ويضاف السمن البلدي إلى الأرز ويتم إعداده مفلفل ويتم تقديمه في طبق كبير نضع بأسفله رغيف من خبز الشراك ويتم تغطيته أيضا بخبز الشراك وهو الخبز التي يتم خبزه على الصاج ويتم وضع الأرز عليه ثم نضع فوق الأرز و اللحم و يتم تزيين هذا كله باللوز والبقدونس المفروم والصنوبر.

كيلو ونصف من لحم الغنم يتم تقطيعها إلى قطع كبيرة.

خمسة عشر عود من عيدان القرفة.

خمسة عشر من حبوب الحبهان.

خمسة عشر من حبوب الفلفل الأسود الصحيح.

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

ملعقة كبيرة من بهارات المنسف.

بصلة كبيرة يتم تقطيعها إلى أربع قطع.

خمس أوراق من ورق اللورى.

أربع أكواب من الأرز البسمتي.

نصف كوب من السمن.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

ملعقة من الكركم.

خمسة أكواب ونصف من الماء.

إثنان كيلو من اللبن الرايب الساده أو المخلوط مع لبن البقر.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

ثلاثة أكواب من اللبن الخاثر.

ملعقة صغيرة من بهارات المنسف و ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة ونصف من الكركم.

اثنان من خبز الصاج.

كوب من المكسرات المقلية.

أربع ملاعق كبيرة من مفروم البقدونس للتقديم.

يتم غسل الأرز عدة مرات وبعد ذلك يتم نقعه في الماء لمدة ساعة.

بعد ذلك يتم وضع إناء عميق وكبير على نار عالية ويتم وضع كمية وفيرة من الماء ويتم وضع اللحم مع البصل.

يتم اضافه القرفة وورق اللورى والهيل مع الفلفل الأسود والملح وجميع البهارات وتترك اللحم على النار لمده لا تقل عن ساعتين او ساعتين ونصف.

يتم بعد ذلك تصفيات اللحم ويتم وضعه جانبا.

يتم احضار اناء متوسط الحجم و يتم وضع اللبن مع النشا المذاب فى الماء مع اللبن الخاثر مع الكركم.

يتم ضرب جميع المكونات السابقة بالمضرب اليدوي حتى يصبح جميع المكونات متجانسه ويتم وضع هذا الإناء بهذه المكونات على نار متوسطة ويتم تقليب جميع المكونات بواسطة ملعقة خشبية حتى يدخل اللبن في الغليان نبدأ بإضافة كوب من مرق اللحم و يتم ترك جميع المكونات تغلي على النار مدة 15 دقيقة.

بعد ذلك يتم إضافة اللحمة إلى هذه المكونات ويترك حتى تمتص اللحم جميع المادة السائلة الموجودة في الخليط.

يتم بعد ذلك وضع كمية السمن في إناء متوسط الحجم حتى تذوب ثم نضع الأرز ويتم تقليبه لمدة ثلاث دقائق بعد ذلك يتم إضافة الكركم والملح إلى الأرز ويتم تقليبه ويتم بعد ذلك وضع كمية الماء و يتم تغطية الإناء حتى ينضج الأرز ويترك لمدة 30 دقيقة فوق نار هادئة.

يتم وضع رقائق الخبز في صينية كبيرة وواسعة ثم يوضع كمية من الشوربة فوق رقائق الخبز ثم يتم وضع الأرز بعد ذلك ويتم تزيينه بالمكسرات والصنوبر المحمر و يتم رص اللحم على الوجه ويتم تزيينه بالبقدونس ويتم وضع الشوربة في إناء عميق و يتم تقديمه.

المكونات اللازمة لسلق اللحممكونات اللازمة لإعداد الأرزالمكونات اللازمة للبنطريقة تحضير المنسف