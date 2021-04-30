تعلمي تحضير خلطة المحشي المصرية الرائعة بالخطوات

المحشي من الأكلات اللذيذة، لذلك سنتعرف على أفضل خلطة المحشي وما هي أنواع المحشي، ولكن تختلف الوصفة من بلد لأخرى من وصفة لأخرى، كما يوجد كثير من أنواع المحشي كورق العنب والباذنجان والكوسا، وغيرها من الأنواع، ولذلك سنقوم بعرض أفضل النكات التي تعطي مذاق رائع المحشي.

خلطة المحشي

المحشي من الوجبات الرئيسية، ويفضلها كثير من الناس خاصةً في فصل الشتاء وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة، ونتعرف على ما هي أهم المواد التي نحتاجها لعمل خلطة المحشي.

طريقة عمل خلطة المحشي للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير خلطة المحشي

كيلو من الأرز

حبتين من البصل مقطع قطع صغيرة.

7 حبات من عصير طماطم.

نصف حزمة من الكسرة.

نصف حزمة من الشبت.

نصف حزمة من البقدونس.

فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتين من الكمون.

ملح على حسب الطلب.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بعبارات.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

رشة صغيرة جوزة الطيب.

ضعي في قدر على النار الزيت حتى يسخن ثم نضع البصل والفلفل الأخضر وعليه رشة الملح حتى يذبل ويعطي لون ذهبي، ثم نضيف اليه جزء من عصير الطماطم ونتركه حتى يغلي تمامًا ونتركه على النار لمدة نصف ساعة تقريبًا.

نبدأ بغسل الكسبرة والبقدونس والشبت ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة، ونقوم بغسل الأرز أيضًا ونضيفهم سويًا ونقلبهم.

نضع باقي عصير الطماطم مع الثوم المفروم تضيفهم على خلطة الأرز ونقلبهم حتى نحصل على خلطة متجانسة.

قومي بإضافة كافة التوابل وامزجي الخليط مرة أخرى، وتأكدي أن كل المكونات أصبحت متجانسة مع بعضها البعض.

احضري قدر يناسب أسرتك وقومي بوضع شرائح الطماطم والبصل والفلفل مع ملعقتين من الزيت.

ثم ابدئي بحشو الكوسة و الفلفل الأخضر أو الباذنجان أو لف الكرنب، ثم ضعي مقدار مناسب من الشوربة واتركي القدر على النار حتى تمام الغليان.

نهدئ النار على القدر ونتركه حتى يستوي ويقدم ساخن بالهنا والشفا، وبذلك نكون عرضنا أهم وصفة خلطة المحشي.

طريقة تحضير خلطة المحشي