الوصفة الأصلية لعمل كريمة الطبخ في المنزل بالخطوات

العديد من الأطعمة تحتاج إلى إضافة كريمة الطبخ عليها فهي من الصوصات اللذيذة جدا التي تُضيف إلى الأطعمة قوم جيد ومذاق شهي، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية فهي تحتوي علي البروتينات بالإضافة إلى الدهون والسكريات والسعرات الحرارية أي أنها تجمع ما بين الطعم والقيمة في نفس الوقت وهذا ما جعلها محور بحث من قبل الجميع عبر المنصات المختلفة.

كريمة الطبخ

معظم النساء بل اغلبهن يبحثن عبر الموقع المختلفة عن طريقة اعداد كريمة الطبخ في المنزل، رغبة منهم في التأكد من صحة المكونات التي يتم استخدامها بالإضافة إلى الابتعاد عن المواد الحافظة التي قد تسبب أضرار على الصحة.

طريقة اعداد كريمة الطبخ في المنزل

نقدم لكم الطريقة الأولي لإعداد كريمة الطبخ في المنزل، وإليكم مكونات كريمة الطبخ في المنزل

2 كوب من الحليب الطازج كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من النشأ.

ملعقة كبيرة من الطحين.

نصف كوب من القشطة.

ربع ملعقة من الملح الناعم.

احضري الخلاط الكهربائي الخاص بكِ وضعي فيه كل من النشا والحليب والزبدة والدقيق والملح واخلطهم جيدًا لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

قومي بوضع إناء عميق على النار هادئة واسكبي الخليط فيه مع التقليب المستمر.

استمري في التقليب حتى يبدأ الخليط في الغليان قومي بإضافة القشطة مع التقليب جيدا فهو عنصر مهم في هذه الخطوة ويفضل استخدام المضرب اليدوي لمدة لا تقل عن 11 دقيقة.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه حتى يهدأ وإلى هنا تكون الكريمة جاهزة امامك.

طريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزلطريقة الثانية لإعداد كريمة الطبخ في المنزل.

مكونات كريمة الطبخ في المنزل

1 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الطحين.

كوب إلا ربع من الزبدة.

قومي بإذابة الزبدة علي نار هادئة جدًا.

بعد التأكد من إذابة الزبدة قومي بإضافة الحليب عليها بشكل تدريجي مع التقليب المستمر.

قومي بإضافة الحليب علي الخليط السابق بصورة تدريجية مع التقليب جيدًا.

اتركي الخليط حتى يغلي ثم ارفعه من النار واتركيه يبرد.

طريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزل