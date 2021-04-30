كيفية عمل صبغة شعر باللون اللبني المحمر في المنزل بمكونات طبيعية لا تضر شعرك

من الصبغات والألوان الجديدة لهذا العام هي صبغة شعر باللون اللبني المحمر، حيث تحب النساء أن تظهر بإطلالة مميزة وجميلة، ولذلك كثير منهن يفضلون استخدام هذه الألوان في الصبغة، كما يهتموا بعناية الشعر بعد عمل الصبغة كي تظهر بمظهر رائع وجذاب.

صبغة شعر باللون البني المحمر

تعد هذه الصبغة من الصبغات المميزة التي حازت على إعجاب كثير من النساء، وقد تهتم بعمل هذه الطيغك بس طريقة سهلة بسيطة دون الأضرار للذهاب للصالونات وإهدار كثير من المال والوقت، فيمكنك اتباع هذه الخطوات والحصول علي أفضل لون بني محَز للشعر من المنزل.

المواد اللازمة لعمل صبغة الشعر

لابد من توافر بعض المواد التي نحتاجها لعمل صبغة الشعر وهي:

250 جرام من الحناء العادية.

ملعقتين من القهوة (أي نوع).

3 ملاعق عصير ليمون.

بيضة مخفوقة.

5 ملاعق زيت جوز الهند، أو زيت لوز.

3 ملاعق خل عادي أو خل تفاح.

ماء ساخن.

طريقة تجهيز الصبغة

يوجد بعض الخطوات التي تساعدك في الحصول على نتيجة مذهلة تساعدك وتعطي لكي اطلالة مميزة:

تنبيه هام

عدم استخدام أي ذوات من المنزل لعمل الصبغة تجنب صبغة هذه الأدوات. الاستعمال يكون في أدوات بلاستيك لكي تتخلصي منها بعد ذلك.