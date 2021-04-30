تعرفي الآن على أهم أسرار عمل فطائر السبانخ في المنزل بمكونات اقتصادية

فطائر السبانخ تعتبر من الوجبات السورية الشهية والمشهورة وقد اشتهرت بلاد الشام أنها تقوم بإعداد مجموعة من الفطائر الشهية ومنها وعلى رأسها فطائر السبانخ وخصوصاً في موسم السبانخ يتم إعدادها بكميات كبيرة وفي فصل الربيع، وهناك مجموعة من ربات البيوت يقومون بإستخدام كميات من السبانخ ويتم تخزينها وتجميدها لاستخدامها في الأيام العادية وإعداد الفطائر الخاصة بها لأفراد أسرتها طوال فترة العام وليس فترة وجود السبانخ فقط.

أسرار عمل فطائر السبانخ

السبانخ والخضراوات المليئة بالفيتامينات و تحتوي على كمية كبيرة من الحديد وتسعى كل أم على تقديمها لأولادها بأي طريقة واليوم سوف نقدم لك طريقة جديدة لاستخدام فطائر السبانخ التى تقدميها لأولادك بطريقة بسيطة وسهلة تستطيعين إعدادها في وقت بسيط.

خمسة أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من الماء.

ثلاث أرباع كوب من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

يتم إحضار إناء عميق و يتم وضع الدقيق ويتم أضافه الخميرة وتقلب معه حتى تختلط جيداً ثم تضاف السكر إلى هذا الخليط والملح أيضا ويتم تقليب جميع المكونات جيداً مع بعض حتى يتجانسوا.

يتم إضافة نصف كمية الزيت إلى هذه المكونات ويتم خلطها جيداً حتى يتشربها الدقيق والمكونات الموجود به.

يتم إضافة الماء تدريجياً إلى هذا الخليط ويتم عجنه باليد للحصول على عجينة لينة وطرية.

يتم تغطية هذه العجينة وتوضع في مكان دافئ لمدة ثلاث ساعات حتى تختمر ويراعى تقليلها من وقت إلى آخر.

مكونات فطائر السبانخطريقة تحضير العجينطريقة إعداد حشو السبانخ

مقادير الحشو

كيلو من السبانخ الطازجة.

بصلتان من الحجم الكبير.

ليمونة كبيرة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من الملح.

ثلاث ملاعق من السماق.

يتم غسيل السبانخ جيداً لعدة مرات من أجل التخلص من جميع الأتربة المتعلقة بها.

يتم فرم السبانخ إلى شرائح متوسطة الحجم.

يتم فرم البصل فرما ناعما.

يتم عصر الليمون.

يتم وضع السبانخ ويضاف إليها البصل مع عصير الليمون ويتم خلط جميع المكونات مع بعضهما.

يتم وضع السماق والملح مع السبانخ ويتم خلطهم جيداً ويترك لمده 35 دقيقه ثم يتم تصفيته جيداً.

تقطيع العجينة إلى كرة بحجم متساوي ومتوسط.

يتم بعد ذلك تفرد الكرات على هيئة دائرة صغيرة مثل القطائف.

يتم وضع كمية من حشوة السبانخ داخل هذه الدائرة و يتم إغلاقها على شكل نصف دائره.

يتم وضعها بعد ذلك في صينية الفرن ويتم دهانها بكمية الزيت النباتي المتبقي بعد ذلك يتم إدخالها إلى فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تحصل على اللون الذهبي من كل الجوانب وتصبح جاهزة للتقديم ويتم وضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء>

طريقة تحضير الحشوطريقة تحضير فطائر السبانخ