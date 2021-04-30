تعرفي على تكات وسر نجاح البسبوسة في المنزل

البسبوسة من الحلويات الشرقية ذو المذاق اللذيذ والقوام الطري، ويفضلها الكثير منا وخاصة في شهر رمضان بسبب خفتها على المعدة بالإضافة إلى القيم الغذائية التي تحملها في القطعة منها تكون قادرة بشكل كافي على تعويض الجسم لكل ما فاقدة طول عدد ساعات الصيام، ولهذا تبحث الكثير من النساء على طريقة إعداد البسبوسة في المنزل ويريدنا أيضًا معرفة سر نجاح البسبوسة، ولهذا سوف نتحدث عن أفضل طريقة لإعداد البسبوسة والسر الخطير ورائع نجاحها فتابعِ معنا.

سر نجاح البسبوسة

هناك العديد من التكات والأسرار الخفية وراء نجاح البسبوسة سوف نعرضها لكم لكي تتمكني من إعداد البسبوسة في المنزل بصورة تفوق البسبوسة الجاهزة من أشهر المحلات .

الأسرار الخفية وراء البسبوسة الناجحة

الدقة في اختيار مكونات البسبوسة

عند قيامك بشراء المكونات الخاصة بإعداد البسبوسة عليك التأكد جيدًا من أن الدقيق المستخدم خالي من أي إضافات خارجية اي أنه دقيق سيمولينا نقي درجة أولى.

ويفضل أن تكون الزبادي المستخدمة زبادي عادية كاملة الدسم.

يفضل الإبتعاد عن الزبدة عن إعداد البسبوسة لأنها تسبب جفافها، يفضل استخدام السمن البلدي الصفراء ذو اللون الذهبي.

لكل مقدار من الدقيق مقادير معينة من المكونات الأخرى فيجب الالتزام بهذه المقادير عدم التقليل أو التزويد فيها لأن هذا الأمر يؤدي إلى ضرر العجينة فالتقليل في المقادير قد يكون معاكي عجينة صلبة والتزويد يكون معاكي عجينة سائلة يعجب التحكم فيها.

و من الأمور التي يغفل عنها الكثيرين، فإعداد البسبوسة لا تقصير على وضع المكونات مع بعضهم البعض فقط، بل علي العكس فيجب مزاجهم سويًا حتي تتشبع المكونات من بعضهم والخطوة الأهم في الخليط هي مزاج الدقيق من السمن الدافئ بصورة جيدة حتى يتكون معنا خليط اشبه برمل البحر يساعد علي تماسك العجينة بالإضافة الى اعطائها القوام الطري.