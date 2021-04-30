رجيم سحري لإنقاص 5 كيلو من وزنك خلال 3 ايام بدون أي مجهود قبل العيد

رجيم سحري لإنقاص 5 كيلو من وزنك خلال 3 ايام يوجد انواع كثيرة من الرجيم التي تساعدنا في إنقاص الوزن على الاقل 5 مرات لمده ثلاث ايام الرجيم الكوري معروف عنه أنه متميز ومشهور بشكل كبير اصبح بامكاننا أن نتبع هذا الريجيم لأنه غير قاسي وبدون مجهود سوف نقضي على وزننا الزائد والتخلص من الشحوم والدهون التي تتراكم في الجسم لفترات طويلة كل ماعليك هو أن تتبعي الرجيمات كوري من خلال تتبع هذا المقال بجميع تفاصيله

من أفضل طرق التخسيس السريعه عباره عن ثلاث أيام فقط وهم كالتالي:-

اليوم الأول :

وجبة الفطور :

2 بيضه مسلوقه نصف كوب شاي خالي من اي سكر.

2 كوب من المياه

تفضل تناول كميات كبيرة، من المياه بعد الانتهاء من وجبة الإفطار مباشرة.

وجبة الغداء :

يجب أن نقوم بتناول بعض المأكولات الصحية في وجبة الغداء إذا كان طبق من الخضروات.

أو يمكننا ايضا أن نقوم بتناول طبق من الجزر.

يمكن أيضا أن نقوم بتناول طبق من الفاكهة المتنوعة.

وجبة العشاء :

يجب أن نتناول وجبة العشاء كوب واحد من الزبادي.

ثم نقوم بتناول سلطة الفواكه.

ولكن يجب أن نتجنب المشمش والشمام والموز لانهم سوف تساعد على الوزن الزائد في الجسم.

يفضل ايضا نقوم في تناول 2 كوب من الماء الدافئ وملعقة من عصير الليمون.

في وجبة الفطور :

يجب أن نقوم بتناول قطعة من الخبز مع كوب من الحليب أو يمكن استبداله باي نوع من الفاكهة.

في وجبة الغداء :

نتناول ثلاث ملاعق من الصلصة تناول قطعة صغيرة من الفراخ من الصدور.

في وجبة العشاء :

تتناول أي نوع من الفاكهة مع كوب من المياه الدافئة

في وجبة الفطور :

في الافطار نقوم بتناول 2 من البيض المسلوق

كوب من الشاي.

في وجبة الغداء :

يجب أن نقوم بتناول الخضروات المتنوعة.

في وجبة العشاء :

يجب أن نقوم بتناول كوب من عصير البرتقال و2 كوب من المياه.