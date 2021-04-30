طريقة عمل اليانسونية الفلسطينية بطريقة بسيطة وطعم رائع مثل المحلات

تعد اليانسونية الفلسطينية من الحلويات الشهية المعروفة والمشهورة في فلسطين ويقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهى من الحلويات الصحية واللذيذة، ويتم تقديمها في المناسبات والحفلات، ايضاً تتكون من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها والتشكيل من الحلويات كل يوم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل اليانسونية الفلسطينية في المنزل. مقادير عمل اليانسونية الفلسطينية مقادير عمل اليانسونية الفلسطينية تحتوي اليانسونية الفلسطينية على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب ونصف من السميد الناعم.

٢ كوب من دقيق القمح.

٢ ملعقة كبيرة يانسون حب.

٣ ملاعق كبيرة من السمسم.

كوب من الماء الساخن.

٢ ملاعق كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من الزيت. طريقة عمل الشربات نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر ونذوبه بكوب من الماء ونتركه ليغلي ثم نضيف له نصف حبة من الليمون ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل اليانسونية الفلسطينية في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء وننقع به اليانسون بالماء الساخن ونتركه قليلاً. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الدقيق والسميد والسمسم ونقلبهم جيداً. ثم نذيب الخميرة في الماء ونسكبها على الدقيق والسميد مع إضافة الزيت ونعجنهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة اليانسون المنقوع ونعجن، ثم نضيف ماء الوقت مع الإستمرار بالعجن إلى أن نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة. نحضر صينية من الصواني التى يتم استخدامها في عمل البسبوسة ونضع عليها ورق الزبدة، ثم نقوم بفرد العجينة وتقطيعها. ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها ونسقيها بالشربات البارد وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء. الوسوم

تعد اليانسونية الفلسطينية من الحلويات الشهية المعروفة والمشهورة في فلسطين ويقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهى من الحلويات الصحية واللذيذة، ويتم تقديمها في المناسبات والحفلات، ايضاً تتكون من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها والتشكيل من الحلويات كل يوم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل اليانسونية الفلسطينية في المنزل. مقادير عمل اليانسونية الفلسطينية مقادير عمل اليانسونية الفلسطينية تحتوي اليانسونية الفلسطينية على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب ونصف من السميد الناعم.

٢ كوب من دقيق القمح.

٢ ملعقة كبيرة يانسون حب.

٣ ملاعق كبيرة من السمسم.

كوب من الماء الساخن.

٢ ملاعق كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من الزيت. طريقة عمل الشربات نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر ونذوبه بكوب من الماء ونتركه ليغلي ثم نضيف له نصف حبة من الليمون ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل اليانسونية الفلسطينية في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء وننقع به اليانسون بالماء الساخن ونتركه قليلاً. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الدقيق والسميد والسمسم ونقلبهم جيداً. ثم نذيب الخميرة في الماء ونسكبها على الدقيق والسميد مع إضافة الزيت ونعجنهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة اليانسون المنقوع ونعجن، ثم نضيف ماء الوقت مع الإستمرار بالعجن إلى أن نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة. نحضر صينية من الصواني التى يتم استخدامها في عمل البسبوسة ونضع عليها ورق الزبدة، ثم نقوم بفرد العجينة وتقطيعها. ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها ونسقيها بالشربات البارد وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.

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